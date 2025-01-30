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Thodex olayı nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? 11 bin yıl ceza almıştı

Türkiye’nin en büyük kripto para dolandırıcılık vakalarından biri olan Thodex olayı, yeniden gündeme geldi. 2021 yılında yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden borsa, büyük çaplı bir vurgunla kapatılmıştı. Kurucusu Faruk Fatih Özer, uzun süren firarın ardından yakalanarak Türkiye’ye iade edilmişti.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:18 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:22
Thodex olayı nedir? Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? 11 bin yıl ceza almıştı

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    2017'de kurulan ve kısa sürede milyonlarca liralık yatırım çeken Thodex, 2021 yılında aniden kapanarak büyük bir dolandırıcılık skandalına yol açmıştı. Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla olay daha da büyümüş, yüz binlerce yatırımcı mağdur olmuştu. Özer'in yakalanmasının ardından mahkemede verilen karar ve son gelişmeler dikkat çekiyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    THODEX NEDİR?

    Thodex, 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan, Türkiye merkezli bir kripto para borsasıdır. Platform, kripto para alım-satım işlemleri için hizmet veriyordu. Başlangıçta Koineks adıyla faaliyet gösteren borsa, 2020 yılında Thodex olarak yeniden markalaştı.

    Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında büyük reklam kampanyalarıyla dikkat çekti. Thodex, birçok ünlü isimle iş birliği yaparak ve Dogecoin gibi kripto paraları ücretsiz dağıtacağını duyurarak yatırımcıların ilgisini çekti. Kısa sürede platforma yüz binlerce yatırımcı katıldı.

    Ancak Nisan 2021'de Thodex aniden kapandı ve kullanıcılar hesaplarına erişemez hale geldi. Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki kripto para ile yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Olay, Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırdı.

    Faruk Fatih Özer Faruk Fatih Özer

    THODEX KURUCUSU FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

    Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli'de doğdu. Genç yaşta teknoloji ve yazılım alanına ilgi duyan Özer, 2017 yılında Koineks adıyla bir kripto para borsası kurdu. 2020'de platformun adını Thodex olarak değiştirerek büyük bir reklam kampanyası başlattı.

    Özer, yatırımcıları çekmek için kripto para ödülleri, ünlü reklam yüzleri ve çeşitli kampanyalar düzenledi. Ancak 2021 yılında borsanın ani kapanışıyla, yatırımcılar hesaplarına erişemedi ve Özer'in yüklü miktarda kripto parayla yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

    THODEX OLAYININ GEÇMİŞİ

    Thodex'in çöküşü, Türkiye'deki en büyük finansal dolandırıcılıklardan biri olarak tarihe geçti. İşte olayın gelişimi:

    Nisan 2021: Thodex, "geçici bir süre bakım çalışması yapıyoruz" diyerek işlemleri durdurdu. Ancak bu süre zarfında platform tamamen kapandı.

    Nisan 2021: Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. İddiaya göre, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki kripto parayla Arnavutluk'a kaçtı.

    2021-2023: Türkiye, Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkartarak Özer'in bulunmasını talep etti.

    Ağustos 2022: Arnavutluk'ta yakalanan Özer, Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandı.

    20 Nisan 2023: Türkiye'ye getirilen Özer, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

    2023-2024: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 572 kişinin şikâyetçi olduğu bir dava açıldı.

    Eylül 2023: Mahkeme, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in "nitelikli dolandırıcılık", "örgüt kurma ve yönetme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Faruk Fatih ÖzerFaruk Fatih Özer

    94 MİLYON TL ZARAR

    Thodex skandalından 400 bin civarında yatırımcı mağdur oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, zararın en az 94 milyon TL olduğu belirlendi. Ancak bazı uzmanlar, kaybın 2 milyar dolara kadar çıkabileceğini öne sürdü.

    Thodex kurucusu Fatih Özere o suçtan tahliye!Thodex kurucusu Fatih Özere o suçtan tahliye!
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