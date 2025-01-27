CHP’de iç savaşın yol haritası! İmamoğlu’ndan adaylık baskısı... Mansur Yavaş’tan anket bombası

Mansur Yacvaş cephesinden hem İmamoğlu'na hem de Özel'e ʺanketliʺ mesaj (Takvim.com.tr)





MANSUR YAVAŞ'TAN ANKET BOMBASI



Tam da bu noktada Mansur Yavaş cephesinden zamanlaması manidar bir çıkış ve anket bombası geldi.



Yavaş'a yakınlığıula bilinen "Ankara Yazıyor" isimli X platformu, "Vatandaşlara siyasetçilerle ilgili genel kanaatlerinin sorulduğu ankette olumlu yönde en yüksek oyu %57.4 ile Mansur Yavaş aldı" paylaşımında bulundu.



Yavaş'ın İmamoğlu'na göre daha avantajlı konumda olduğunu iddia etti.

Yavaş'tan Özgür Özel'e: ʺCumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorarʺ (Takvim.com.tr)



ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: ADAYLIK TARTIŞMASI BİZİ YORAR



Öte yandan Mansur Yavaş'ın, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'e "Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorar" diyerek tepki gösterdiği kulislerde konuşuluyor.



İkilinin perşembe akşamı bir araya geldiği biliniyor.



İddiaya göre Yavaş, "Günü geldiğinde kim aday olmak istiyor, kim istemiyor, koşullar neyi işaret ediyor konuşuruz. Ben bugün bir adaylık tartışmasının içine girmeyi doğru bulmam. Partinin girmesini de doğru bulmam" diyerek Özel'e çıkışıyor.