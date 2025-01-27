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CHP'de iç savaşın yol haritası! İmamoğlu'ndan adaylık baskısı... Mansur Yavaş'tan anket bombası

CHP'de Ekrem İmamoğlu adaylığının açıklanması için baskıyı artırdı. Özgür Özel "Adayımız hazır" çıkışında bulunsa da "Bir kişi karar veremez" diyerek ihtiyatlı bir pozisyon aldı. Bir yandan da CHP MYK'sı "yeni yol haritası" gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı adayının ilan edileceği sürecin takviminin duyurulacağı belirtilirken Mansur Yavaş cephesinden "anketlerde öndeyiz" bombası geldi. Yavaş'ın Özel'e "adaylık tartışması bizi" yorar diyerek tepki gösterdiği İmamoğlu'na ise "Herkes işine baksın" sözleriyle rest çektiği konuşuluyor.

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Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 16:54 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 16:54
CHP’de iç savaşın yol haritası! İmamoğlu’ndan adaylık baskısı... Mansur Yavaş’tan anket bombası

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    Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç çekişme, koltuk kavgası ve "aday belirleme" krizi boyut kazanarak büyüyor.

    Beşiktaş ve Esenyurt'ta patlayan rüşvet operasyonları sonrası Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını destekleyen Saraçhane bloğu "adaylık açıklansın" diyerek baskıyı artırdı.

    İmamoğlu da bu doğrultuda fevri çıkışlara imza attı. Yargılandığı davayı siyasi malzeme olarak kullandı, yargı unsurlarını hedef gösterip tehdit etti. Tutturduğu "mağduriyet türküsü" ile adaylığına yönelik sinyaller verdi.

    Özgür Özel önce ʺadayımız hazırʺ dedi sonra çark etti (Takvim.com.tr)Özgür Özel önce ʺadayımız hazırʺ dedi sonra çark etti (Takvim.com.tr)

    ÖZEL ÖNCE "ADAYIMIZ HAZIR" DEDİ SONRA ÇARK ETTİ

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Ekremci" baskı sonrası "Adayımız hazır" çıkışında bulundu.

    Daha sonra durumu toparlamak için "Aday bir kişinin, bir kurumun karar vereceği bir durum değil" diyerek İmamoğlu'nun gözünün içine baka baka İmamoğlu'nun adaylığına set çekti.

    CHP MYK'sı ʺyeni yol haritasıʺ gündemiyle toplandı (Takvim.com.tr)CHP MYK'sı ʺyeni yol haritasıʺ gündemiyle toplandı (Takvim.com.tr)


    Tartışmalar sürerken CHP MYK'sı "yeni yol haritası" gündemiyle toplandı.

    CHP'NİN YENİ YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK

    Özgür Özel'in partisinin grup toplantısından yeni yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunup cumhurbaşkanı adayının ilan edileceği sürecin takvimini duyuracağı söyleniyor.

    Mansur Yacvaş cephesinden hem İmamoğlu'na hem de Özel'e ʺanketliʺ mesaj (Takvim.com.tr)Mansur Yacvaş cephesinden hem İmamoğlu'na hem de Özel'e ʺanketliʺ mesaj (Takvim.com.tr)


    MANSUR YAVAŞ'TAN ANKET BOMBASI

    Tam da bu noktada Mansur Yavaş cephesinden zamanlaması manidar bir çıkış ve anket bombası geldi.

    Yavaş'a yakınlığıula bilinen "Ankara Yazıyor" isimli X platformu, "Vatandaşlara siyasetçilerle ilgili genel kanaatlerinin sorulduğu ankette olumlu yönde en yüksek oyu %57.4 ile Mansur Yavaş aldı" paylaşımında bulundu.

    Yavaş'ın İmamoğlu'na göre daha avantajlı konumda olduğunu iddia etti.

    Yavaş'tan Özgür Özel'e: ʺCumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorarʺ (Takvim.com.tr)Yavaş'tan Özgür Özel'e: ʺCumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorarʺ (Takvim.com.tr)

    ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: ADAYLIK TARTIŞMASI BİZİ YORAR

    Öte yandan Mansur Yavaş'ın, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'e "Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorar" diyerek tepki gösterdiği kulislerde konuşuluyor.

    İkilinin perşembe akşamı bir araya geldiği biliniyor.

    İddiaya göre Yavaş, "Günü geldiğinde kim aday olmak istiyor, kim istemiyor, koşullar neyi işaret ediyor konuşuruz. Ben bugün bir adaylık tartışmasının içine girmeyi doğru bulmam. Partinin girmesini de doğru bulmam" diyerek Özel'e çıkışıyor.

    Yavaş'tan İmamoğlu'na: Herkes işine baksın (Takvim.com.tr)Yavaş'tan İmamoğlu'na: Herkes işine baksın (Takvim.com.tr)


    İMAMOĞLU'NA REST: HERKES İŞİNE BAKSIN

    "İşimize bakalım. Herkes işini yapsın"     sözleriyle İmamoğlu'na mesaj gönderen ABB Başkanı, "Ben Ankara'da başarılı olmak için ne yapabilirimi düşünüyorum. Bir gün 'kim aday olur, nasıl aday olsun, nasıl belirlensin' denirse, o gün de fikrimi söylerim. Bugün bir aday belirleme çalışması doğru değil" diyor.


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