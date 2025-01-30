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YALOVA SU KESİNTİSİ SON DURUM || Yalova'da sular ne zaman gelecek? Sular neden köpüklendi?

Yalova'da dün gece saatlerinde içme suyu şebekesini besleyen Kurtköy Derivasyonu’nda suda köpüklenme tespit edilmesi üzerine şehir genelinde su kesintisi uygulandı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, olayın ardından ekiplerin derhal müdahale ettiğini ve şu an teknik temizlik çalışmasının sürdüğünü belirtti. Kesintinin ne zaman sona ereceği merak edilirken, yetkililer dışarıdan bir müdahale ihtimalini de araştırıyor.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:48 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:48
YALOVA SU KESİNTİSİ SON DURUM || Yalova’da sular ne zaman gelecek? Sular neden köpüklendi?

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    Yalova'da içme suyu sağlayan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda köpüklenme meydana geldi. Yetkililer, durumu fark ettikten sonra su kesintisi uygulayarak temizleme çalışmalarına başladı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, köpüklenmenin sebebinin araştırıldığını, olası bir dış müdahale ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekiplerinin inceleme yaptığını açıkladı. Kesintinin gün içinde sona ermesi beklenirken, vatandaşların belediyenin duyurularını takip etmesi öneriliyor.

    Fotoğraflar: IHAFotoğraflar: IHA

    KURTKÖY DERİVASYONU'NDA KÖPÜKLENME TESPİT EDİLDİ

    Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda dün gece saatlerinde suda köpüklenme tespit edildi. Köpüklenmenin fark edilmesi üzerine, olası bir sağlık riski oluşmaması için şehir genelinde su kesintisi yapıldı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, köpüklenmenin teknik ekipler tarafından fark edilmesiyle birlikte hattın derhal kesildiğini ve temizlik çalışmalarına başlandığını belirtti. Gürel, şu ifadeleri kullandı:

    "Dün gece 20.30-21.00 civarında Kurtköy Derivasyonu üzerinden Yeşil Körfez hattına gelen suda bir köpüklenme tespit ettik. Bunun üzerine hattı kestik ve hemen müdahalede bulunduk. Şu an teknik temizlik çalışması yapıyoruz, bu nedenle şehir genelinde su kesintisi yaşanıyor. Halkımıza da sürecin sadece teknik temizlikten kaynaklandığını bildirmek istiyoruz."

    DIŞ MÜDAHALE ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

    Başkan Gürel, köpüklenmenin sebebiyle ilgili henüz net bir açıklama yapmazken, dışarıdan bir müdahale olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Eğer dereye bir kimyasal madde ya da deterjan gibi yabancı bir madde döküldüyse, olayın emniyet ve jandarma tarafından incelendiğini ifade etti.

    "İlgili birimlerimiz gerekli araştırmaları yapıyor. Eğer dışarıdan bir müdahale varsa, sorumlular hakkında yasal işlemler başlatılacak. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, şu anki kesinti tamamen teknik bir tedbir olarak uygulanıyor." dedi.

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    YALOVA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Yalova Belediyesi'nin verdiği bilgilere göre, teknik temizliğin tamamlanmasının ardından şebekeye su verilmesi planlanıyor. Kesintinin 30 Ocak akşam saatlerinde ya da en geç 31 Ocak sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Yetkililer, suyun tekrar kullanıma sunulmasının ardından bir süre musluklardan akan suyun temizlenmesi ve klorlanması amacıyla bir süre akıtılması gerektiğini belirtti.

    Vatandaşların gelişmeleri takip etmesi için Yalova Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirmeler yapılacağı bildirildi.

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