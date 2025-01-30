YALOVA SU KESİNTİSİ SON DURUM || Yalova’da sular ne zaman gelecek? Sular neden köpüklendi?

Yalova 'da içme suyu sağlayan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda köpüklenme meydana geldi. Yetkililer, durumu fark ettikten sonra su kesintisi uygulayarak temizleme çalışmalarına başladı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, köpüklenmenin sebebinin araştırıldığını, olası bir dış müdahale ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekiplerinin inceleme yaptığını açıkladı. Kesintinin gün içinde sona ermesi beklenirken, vatandaşların belediyenin duyurularını takip etmesi öneriliyor.

"Dün gece 20.30-21.00 civarında Kurtköy Derivasyonu üzerinden Yeşil Körfez hattına gelen suda bir köpüklenme tespit ettik. Bunun üzerine hattı kestik ve hemen müdahalede bulunduk. Şu an teknik temizlik çalışması yapıyoruz, bu nedenle şehir genelinde su kesintisi yaşanıyor. Halkımıza da sürecin sadece teknik temizlikten kaynaklandığını bildirmek istiyoruz."

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel , köpüklenmenin teknik ekipler tarafından fark edilmesiyle birlikte hattın derhal kesildiğini ve temizlik çalışmalarına başlandığını belirtti. Gürel, şu ifadeleri kullandı:

DIŞ MÜDAHALE ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Başkan Gürel, köpüklenmenin sebebiyle ilgili henüz net bir açıklama yapmazken, dışarıdan bir müdahale olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Eğer dereye bir kimyasal madde ya da deterjan gibi yabancı bir madde döküldüyse, olayın emniyet ve jandarma tarafından incelendiğini ifade etti.

"İlgili birimlerimiz gerekli araştırmaları yapıyor. Eğer dışarıdan bir müdahale varsa, sorumlular hakkında yasal işlemler başlatılacak. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, şu anki kesinti tamamen teknik bir tedbir olarak uygulanıyor." dedi.