Bolu Kartalkaya'da büyük bir facia yaşandı. Grand Kartal isimli otelde gece 03.30 sularında yangın çıktı.
Alevlerle mücadele 10 saat sürdü... 76 kişi can verdi. Devlet Bolu'da kriz masası kurdu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar olayın ilk saatlerinde bölgeye intikal etti.
6 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)
Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen ateşin etkileri sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) facia üzerinden siyaset devşirdi.
TANJU ÖZCAN'DAN "YETKİ" YALANI
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Yangın merdiveni var mı yok mu bilemiyorum. Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgimiz yok. 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bölge Milli Parklar'a ait. Bizim yetki sınırımızın dışında" beyanında bulunarak Bakanlığı hedef gösterdi.
ÖZEL DE YALANA DEVAM ETTİ
Özcan'ın "Bizim yetki sınırımızın dışında" diyerek CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmalinin üzerini örtmeye çalıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değil. Sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun adamın gırtlağına yapışırlar." diyerek sorumluluğun belediye olmadığını iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
Bolu Belediyesi'nin 2023 yılı faaliyet raporunda ʺkonaklama tesislerinin yangın güvenliği bakımından denetlendiğiʺ ifadesi yer alıyor (Takvim.com.tr)
2023 FAALİYET RAPORUNDA "DENETLEDİK" DEMİŞ
Tanju Özcan'ın, Bolu Belediye Meclisi'ne sunduğu 2023 yılı faaliyet raporunda konaklama tesislerinin yangın güvenliği bakımından denetlendiğine dair ibarenin yer aldığı ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki Otel Yangınının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. (AA)
Yönetmeliğin "Görevleri" düzenleyen 6. maddesi "İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır" başlığındaki 1. fıkrasının (J) bendine göre iş yerlerinde denetleme sorumluluğu belediyenin.
J) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek.
Ayrıca Bolu Belediyesi'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda 116. sayfada "ilimiz dahilindeki konaklama tesisleri yangın güvenliği tarafından denetlemeler yapılmış olup, raporlar tanzim edilmiştir" ifadesi yer alıyor.