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Bolu'daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa "yeterlilik" belgesi verdi

Bolu'da 76 kişinin canına mal olan yangın faciasının altından CHP ihmali çıktı. Tanju Özcan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sorumluluktan kaçmak için "Ruhsatı biz vermedik. Bizim yetki sınırımızın dışında" yalanına sarıldı. Ancak CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği tespit edildi. Bolu Belediye Meclisi’ne Tanju Özcan eliyle sunulan 2023 yılı faaliyet raporunda da konaklama tesislerinin yangın güvenliği bakımından denetlendiğine dair ibarenin yer aldığı belirlendi. Öte yandan Özcan'ın, Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nü Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağladığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:37 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 23:31
Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi

İÇİNDEKİLER

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    Bolu Kartalkaya'da büyük bir facia yaşandı. Grand Kartal isimli otelde gece 03.30 sularında yangın çıktı.

    Alevlerle mücadele 10 saat sürdü... 76 kişi can verdi. Devlet Bolu'da kriz masası kurdu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar olayın ilk saatlerinde bölgeye intikal etti.

    Otel yangınının ilk anları! Facia kamerada!


    6 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

    CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

    Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen ateşin etkileri sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) facia üzerinden siyaset devşirdi.

    TANJU ÖZCAN'DAN "YETKİ" YALANI

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Yangın merdiveni var mı yok mu bilemiyorum. Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgimiz yok. 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bölge Milli Parklar'a ait. Bizim yetki sınırımızın dışında" beyanında bulunarak Bakanlığı hedef gösterdi.

    ÖZEL DE YALANA DEVAM ETTİ

    Özcan'ın "Bizim yetki sınırımızın dışında" diyerek CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmalinin üzerini örtmeye çalıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değil. Sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun adamın gırtlağına yapışırlar." diyerek sorumluluğun belediye olmadığını iddia etti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

    Bolu'daki faciada CHP ihmali! Özgür Özel yalana devam etti!


    Bolu Belediyesi'nin 2023 yılı faaliyet raporunda ʺkonaklama tesislerinin yangın güvenliği bakımından denetlendiğiʺ ifadesi yer alıyor (Takvim.com.tr)Bolu Belediyesi'nin 2023 yılı faaliyet raporunda ʺkonaklama tesislerinin yangın güvenliği bakımından denetlendiğiʺ ifadesi yer alıyor (Takvim.com.tr)

    2023 FAALİYET RAPORUNDA "DENETLEDİK" DEMİŞ

    Tanju Özcan'ın, Bolu Belediye Meclisi'ne sunduğu 2023 yılı faaliyet raporunda konaklama tesislerinin yangın güvenliği bakımından denetlendiğine dair ibarenin yer aldığı ortaya çıktı.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki Otel Yangınının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki Otel Yangınının yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. (AA)

    Yönetmeliğin "Görevleri" düzenleyen 6. maddesi "İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır" başlığındaki 1. fıkrasının (J) bendine göre iş yerlerinde denetleme sorumluluğu belediyenin.

    J) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek.

    Ayrıca Bolu Belediyesi'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda 116. sayfada "ilimiz dahilindeki konaklama tesisleri yangın güvenliği tarafından denetlemeler yapılmış olup, raporlar tanzim edilmiştir" ifadesi yer alıyor.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bolu'da (DHA)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bolu'da (DHA)

    CHP'Lİ BOLU BELEDİYESİ FACİA OTELİ İÇİN " YANGIN YETERLİLİK" BELGESİ VERMİŞ

    Bolu Belediyesi'nin bahse konu facianın yaşandığı Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.

    Facia otelinin yangın yeterlilik belgesi var mı? Yangın merdiveni var mı? Bakan Ersoy açıkladı!



    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise otelde yangın merdiveni olmadığı yönündeki iddialarla ilgili, otelde 2 tane yangın merdiveninin olduğunu ifade ederek, "Otelin 2021 yılı ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimlerinde, bu denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve yangın ruhsatları talep edilmiş. Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Tarafımıza olumsuz bir bildirim bulunmamıştı yeterlilikle ilgili. Soruşturma süreci devam ediyor. Otelde 2 tane yangın merdiveni var" ifadelerini kullandı.

    CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

    "YETKİ" YALANINI ÇÖKERTEN SOMUT GERÇEKLER

    Konuyu daha iyi anlamak şu detaylara dikkat çekmekte fayda var;

    - Kültür ve Turizm Bakanlığı 'yangın yeterlilik ile ilgili belge vermiyor. Belgeyi belediye düzenliyor. CHP'li Bolu Belediyesi 2021-2024 tarihleri arasında iki defa facia otelini yeterli bulmuş.

    Bakanlık ruhsatı verirken belediyenin verdiği yeterlilik belgesini baz alıyor. Yani belediye "yeterli" derse Bakanlık ruhsat veriyor.

    Böylelikle Tanju Özcan ve CHP'li Bolu Belediyesi'nin imza attığı ihmaller zincirinin üzerini örtmek için sarıldığı "yetki yalanı" somut verilerle çökertildi.

    Bolu Belediyesi organizasyon şeması (Sosyal medya)Bolu Belediyesi organizasyon şeması (Sosyal medya)

    İTFAİYE DAYISININ OĞLUNA BAĞLI

    Öte yandan Özcan'ın, Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nü Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağladığı ortaya çıktı.

    Bolu Belediyesi Web sitesinin ise yangın faciası sonrası servis dışı bırakılması dikkatlerden kaçmadı.

    Bolu Belediyesi'nin internet sitesine ulaşılamıyor. (Takvim.com.tr)Bolu Belediyesi'nin internet sitesine ulaşılamıyor. (Takvim.com.tr)

    Tanju Özcan, dayısının oğlu Gülener'i Belediye Başkan Yardımcısı olarak atamasını, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok." sözleriyle savunmuştu.

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