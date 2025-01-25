AK Parti’den Yeni Anayasa Çalıştayı! Yol haritası belli oluyor

'Yeni Anayasa'da Yol Haritası' konulu anayasa çalıştaylarının 3'üncüsü gerçekleştirildi. (DHA)



Konusu "Yeni Anayasa'da Temel Haklar" olarak belirlenen çalıştayda, "Yeni anayasada temel hak ve özgürlükler nasıl düzenlenmeli, Anayasadaki yeri ve sistematiği ne olmalı, Yeni anayasada temel hak ve özgürlüklerin niteliği, kapsamı ve sınırları nasıl belirlenmeli, Yeni anayasada temel hak ve özgürlükleri koruyacak anayasal araçlar ve koruma mekanizmaları neler olmalı, Nasıl düzenlenmeli ve Yeni anayasada mevcut temel hak ve özgürlük kategorileri için hangi düzenlemeler ve yenilikler önerilebilir?" sorularına cevap arandı.



Hayati Yazıcı, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Herhangi bir ön koşul ileri sürmeden bütün siyasi partilere, kurucusu 'Millet' olan, sivil ve kuşatıcı bir Anayasa yapma çağrımızı tekrar ediyor, bu hedefe varmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel ve bölgesel değişimlerin hızlandığı, tehditlerin, fırsatların ve risklerin her alanda kendini gösterdiği bir dönemde, Türkiye'mizi ve milletimizi tarihin öznesi yapacak atılımlar için yeni bir 'toplum sözleşmesi' yapmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.