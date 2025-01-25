Şişli’de restorana silahlı saldırı: Şüpheli aranıyor

Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli Esentepe Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, yaya olarak geldiği bir restoranın camına tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ DELİLLERİ TOPLADI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri mermi izlerini ve delilleri topladı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.