Güvenilir Turizm belgesinden söz ediliyor. Bizim COVID zamanı geliştirdiğimiz bir sertifikasyondu. Sağlık ve hijyen açısından yapılmış bir sertifikaydı. Yani konunun yangın güvenliği ile bir ilgisi yok. İş yeri açmak için gerekli belgeleri almak zorundasınız. Kartalkaya'daki il özel idareye başvuruyor. Burada 5. madde itfaiye raporu. İtfaiye müdürlüğünden alacaksınız diyor.

Kartalkaya'da turizm merkezlerinde iki yetkili var, İmar yetkisi ve otellerin belgelendirme süreci. Alan sınırlarından da İl Özel İdare yetkili. 2021 öncesi nasıldı? Belediye belgeli oteller vardı, bir de Bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma hem de turizm işletme belgesi alıyorsunuz. 2021'den itibaren dedik ki biz, "turizm çok büyüyor, sadece belediye belgeli olmasın, bakanlıktan turizm yetkisi alsın" Şimdi belediye belgesi yeterli değil, bakanlık belgesi de alıyor.

Faciada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sabahleyin İçişleri Bakanımızla birlikte olay yerine gittik ve olay yerini incelemelerde bulunduk. İlerleyen saatlerde durum netleşmeye başladı ve basın toplantısı yaptık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey, basına açıklama yaptıktan sonra ben de açıklama yapma durumunda bulundum. Benim de iki küçük evladım var, insanlar hayatlarını kaybetti, ailelerinin tamamını kaybettiler. Bu kadar acılı bir süreçte kanal kanal dolaşmak istemedim. Aslında birkaç gün daha bekleyecektim ancak yayına çıkıp süreçle ilgili bilgi vermek istedim.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumlulukları. (Sosyal medya)

Burada yetkili kurum sadece yetkililerdir. İlçe belediyesinde yeterlilik yoksa, il belediyesi. Kartalkaya'da iş yeri açmak belgesi için yangın belgesini Bolu Belediyesi veriyor. Bolu il sınırlarında olduğunuz için başka şehirden alamazsınız. İl sınırları içinde bağlı olduğunu itfaiye olmak zorunda. İş yeri açma ruhsatını takip eden kurum İl Özel İdaresi. Bunların uygunluklarına bakılıyor, uygunsa ruhsat veriyor.

Bize geldiğinde kontrolör yolluyoruz işletmeye. Biz kontrollerde turizmle ilgili kriterlere bakıyoruz. Biz iş yeri açma raporunu görünce "tamam" diyoruz. Biz işletmenin niteliklerine bakıyoruz. 2022'de süreç bize geçti, 2022'ye kadar 40 yıllık bir süreçte bakanlık 100 tesis kapatmış. 40 yılda 100 küsür tesis kapatıldı, 2022 sonra 4380 tesis kapattırıldı.



İTFAİYE DIŞINDA KİMSE BU BELGEYİ VEREMEZ



Yangın yeterlilik denetleme yetkisi sadece itfaiyelerde. İtfaiyeler dışında hiçbir kurum Yangın Yeterlilik Belgesi veremez. Yangın yeterlilik belgesi gerekiyorsa mutlaka kendi itfaiyesinden alması gerekiyor. Mücavir alanın dışında olsa bile itfaiyeden alması gerekir.

Bolu Belediyesi itfaiyesi raporunda 8 ana kusur çıkmış. Böyle bir eksiklik çıktıktan sonra geri çekme gibi bir şey olamaz. İtfaiyenin, İl Özel İdaresi ve İl Turizm Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi gerekiyor. Bununla ilgili maddeler de var. Bence itfaiyenin ilgili kurumlara bunu bildirmesi gerekiyor. Bence bununla ilgili yükümlü. Kanun kısmını bir tarafa bırakıyorum. Vicdani olarak, etik olarak bunu gönüllü şekilde yapması lazım. İl Özel İdare ruhsatı düşürür, kapatma işlemini yapar.

Grand Kartal'ın krokisi (Ekran görüntüsü)



BOLU BELEDİYESİ'NİN HATASI: KROKİYİ GÖSTERDİ



Daha da kötü bir şey, belge geri çekiliyor. Onun yerine 70 metrekare bir yere rapor veriyor. Siz talep üzerine gidip tespit yaptınız. Oraya da otelin girişinde. Hani dışarıda deniliyor ya. Ana bina riskliyken oraya da vermemeniz lazım. Binanın genelini görüyorsunuz ama o güvensiz yerin yanında rapor veriyorsunuz. Ana binanın riskli olduğunu biliyorsunuz. O binayla iç içe olan binaya uygunluk belgesi veriyorsunuz. Bu da hatalı. Yangın yetkilendirme belgesini veren kurum, denetimiyle de yetkili. Mevzuatta yetki var ama zorunluluk yok. Hangi periyotta gideceğinizi mevzuat size bakıyor. Yetkisi var ama zorunluluğu yok. Kartalkaya'daki bütün işletmeler, yangın yeterlilik belgesini Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nden almış. Bu otelleri yangın açısından denetlemesi gereken de itfaiye. Denetleme yetkisi vardır ancak talep ederse denetler. Talep ederse zorunlu. Denetleme yetkisi verirsen, denetlemeye gidersin. Siz zaten bir işletmenin yangın yeterlilik belgesini veriyorsanız, denetlemekten sorumlu da sizsiniz. Zorunluluk yok. Keyfiyeti itfaiyeye bırakılmış ancak işletme talep ederse denetlemek zorunda. Alanın sorumluluğu İl Özel İdare'de ama bu itfaiyenin sorumluluklarını kaldırmıyor. Raporu geri çekme konusuyla ilgili benim şahsi görüşüm, bu açıklanabilir değil. Böyle bir ortamda kurumun buna kesinlikle izin vermemesi gerekiyor.

OTELDE YAPILAN BAKANLIK DENETİMİ

Biz farklı sebeplerle denetledik, biz turizmle ilgili nicelik veya niteliklere bakıyoruz. Ama denetime gitmeden önce bu otelin dosyasına bakıyorum. Ruhsatı var mı? Biz turizmle ilgili nicelik veya niteliklere bakıyoruz. İtfaiye işi çok teknik bir konu. Bizim o kontrolörümüzün o yeterliliğe sahip olma şansı yok. Burada birinci sorumluluk, işletmede. Her yeri korumak istiyorsanız, her yere kontrolör koymak durumundasınız. Yüzde yüz başarı sağlamak mümkün değil. Dava süreci çok önemli. Bu davanın sonucuna göre belki biz de mevzuatlarımızı düzenleyeceğiz.

Son 3 yılda çok yoğun bir çalışma yapıyoruz, bütün belgeleri ısrarlı şekilde istiyoruz. Tamamlayamayanları kapatıyoruz, kapatmaya da devam edeceğiz.

İtfaiye teşkilatı kurmak, İl Özel İdare'den istenecek, orada bir yer gösterilecek. Bu bizim sorumluluk alanımızda değil. İtfaiye'nin yetkisinde.

İş yeri açma çalışma ruhsatı varsa itfaiye raporu da vardır. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmesi, itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğunu gösteriyor.

İHBAR EDİLSEYDİ İŞLETME KAPATILACAKTI

En başından beri söylüyorum. Yangın yeterlilik belgesi sadece itfaiyeden alınır. 12 Aralık'ta tespit etmiş itfaiyede, talebi geri çektirmek yerine bu konuda İl Özel İdare'ye bildirmeniz gerekiyordu. Ana binadaki yetersizliği biliyorsunuz, ihbar edilseydi. Zaten bu işletme kapatılacaktı. Raporu veren kurumların denetleme yetkisi var ancak denetlemek zorunluluk yok. Demek ki belki bir zorunluluk getirilmeli. Belli periyotlarla denetim yapılmalı belki.