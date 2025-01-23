Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan iki kritik telefon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan peş peşe iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (AA)

RUS MEVKİDAŞI LAVROV



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi (AA)

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel konular ele alındı.