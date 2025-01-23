SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan iki kritik telefon

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan peş peşe iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi görüştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 21:47 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 21:47
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan iki kritik telefon

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan peş peşe iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (AA)Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (AA)

    RUS MEVKİDAŞI LAVROV

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

    Görüşmede, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.

    İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi (AA)İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi (AA)

    İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefonda görüştü.

    Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 78 kişi hayatını kaybetti! Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi
    Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’den önemli açıklamalar
    Fenerbahçe - Lyon | CANLI
    Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed El Şara’dan A Haber’e özel açıklamalar
    DEM’den İmralı açıklaması! Dün Hazırım diyen Öcalan bugün Hazırlıklar tamamlandıktan sonra diyor... Pazarlık niyetli ikircikli tutum
    Grand Kartal Otel’deki yangın restoranın mutfaktağından mı başladı? Feci olayda ilk bulgular ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan’dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar açıklandı! Tam 944 sayfa
    Galatasaray’ın yıldızlarına devler talip! Hedef 55 milyon euro!
    Facia oteline yeterlilik belgesi veren CHP’li Tanju Özcan yine patladı! Bakanlığa iftira attı... Gerçek ne çıktı?
    Jose Mourinho’ya büyük şok! Eski öğrencisi transferi engelledi
    Trump’tan John Bolton’a İran darbesi! Korumayı kaldırmıştı: Konumunu Hamaney’e mi verdi?
    Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların tepkisi
    Özrü kabahatinden beter! Oğuzhan Uğur 6 Şubat’taki ’PİNÇ’liğin hesabını veremiyor... Cezadan yırtmak için şekilden şekle girdi
    Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Müge Anlı’ya canlı yayında büyü mü yapıldı? Koltuğun arasına ne sıkıştırdı