Grand Kartal Otel’deki yangın restoranın mutfağından mı başladı? Feci olayda ilk bulgular ortaya çıktı

MERDİVEN BACA GÖREVİ GÖRDÜ Otelde çıkan yangında üzerinde en çok konuşulan konulardan biri yangın merdivenlerinin durumu oldu. Ekipler, bina içinde yangın merdiveni olduğunu belirledi. Ancak bu yangın merdiveni, yangın sırasında bir baca görevi gördü.

Alt katlarda başlayan yangında oluşan duman, bu merdivenle üst katlara doğru yükseldi. Otelden sağ kurtulanlar da, yangın merdivenine gittiklerini ancak yoğun duman nedeniyle kaçamadıklarını aktarmıştı. Yönetmeliğe göre bu merdivenlerin her katta yangın kapılarına sahip olması gerekiyordu. Görüntülerden yangın merdiveni olarak nitelendirilen bu bölümlerin herhangi bir kapıya sahip olmadığı, normal merdiven olarak hizmet verdiği de anlaşılmıştı.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ KAYNAKLI Öte yandan can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu aktarıldı. İlk bulgularda öne çıkan yangın merdivenlerinin, binanın inşaası sırasında yönetmeliğe uygun olması gerekiyordu. Yönetmelikte, binaların, binanın yük taşıma kapasitesi belirli bir süre için korunabilecek, yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılması sınırlandırılabilecek, yangının civarındaki binalara sıçraması sınırlandırılabilecek, kullanıcıların binayı terk etmesine veya diğer yollarla kurtarılmasına imkân verecek şeilde inşaa edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştı.

Grand Kartal Otel'deki felakette ilk bulgular: Yangın mutfaktan çıktı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

BİLİRKİŞİ RAPORUYLA NETLİK KAZANACAK

Otelde yangın güvenliği eksiklikleri net bir şekilde tespit edildi. Yönetmeliğe göre, 4 kat ve üzeri katlara hizmet veren otellerde yangın kapılarının en az 90 dakika yangına dayanıklı olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, otel odalarının yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı duvarlarla ayrılmalıdır.

Yangın riski taşıyan mutfaklar içinse yönetmelik, "Mutfak ve çay ocaklarının binanın diğer bölümlerinden en az 120 dakika yangına dayanıklı bölmelerle ayrılmış şekilde konumlandırılması" gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bölmelerde ise ahşap gibi kolay yanıcı malzemelerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir.

Yangın sonrası başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin, olaydaki sorumlulukları nedeniyle gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bunlar arasında otelin müdürü, işletme müdürü ve elektrik teknisyeni de yer almakta. Soruşturma devam ederken, yangının nedeni bilirkişi raporuyla kesinlik kazanacak. Bu rapor, yangının kaynağını net bir şekilde ortaya koyacak.

UZMANI DEĞERLENDİRMELERİNİ AKTARDI

Öte yandan İş güvenliği uzmanı Hacı Latif İşçen, Grand Kartal Otel'in önünde gazetecilere meydana gelen yangına ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Yangınların genellikle elektrik kaynaklı çıktığını söyleyen İşçen, bu oteldeki yangının çıkışında ihmaller zincirinin etkili olduğunu ifade etti.

Yangınlara neden olabilecek durumları sıralayan İşçen, "Türkiye'de otellerin en büyük zafiyetinden biri, çok yanıcı malzeme kullanımı, halılar ve perdeler yanıcı." ifadelerini kullandı. İşçen, ortak kullanılan alanlarda bu tip risklere karşı yangın dayanımı yüksek eşyaların kullanılması gerektiğini vurguladı. Binalarda yangın merdivenlerinin ayrılması ve izole edilmesi gerektiğini anlatan Hacı Latif İşçen, sosyal medyada oteldeki yangın merdivenlerinin yandığına ilişkin görüntüleri izlediğini söyledi.

"Tahliye edilmesi gereken yerlerde alevler vardı, insanlar çıkamadı, tahliye edilemedi, camlara yönelmek zorunda kaldı." ifadesini kullanan İşçen, binaların yangından koruması hakkındaki denetim yetkisinin itfaiye daire teşkilatlarına verilmesi ve işletmelerin yılda 1 denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.