Grand Kartal Otel’de hayatını kaybedenlerin isim listesi! Kimlikleri belli oldu...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğu ve tamamının kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı.

Açıklamada, "Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için İstanbul'dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Ankara'dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Düzce'den 3 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Bolu'da görev yapan 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplamda 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir. Kurum Başkanı başkanlığında 23 kişilik bir ekip görev yapmaktadır." bilgisine yer verildi.

Bugün saat 02.30 itibarıyla kuruma ulaşan cenaze ve ceset parçalarının otopsi ve ölü muayenesi işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Otopsi ve ölü muayenesi yapılan 57 cenaze Bolu'da ölü muayenesi ve kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. 20 cenaze kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Bir cenazenin kimlik tespiti yapılmış olup yabancı uyruklu olan cenaze için konsolosluk belgesi ve cenaze yakını beklenmektedir."