Şehidimiz var! Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

MSB'nin yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Üçvş. Ufuk AKINCI, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Ocak 2025 tarihinde şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.