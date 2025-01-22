Başkan Erdoğan'dan 8 ferdini kaybeden Gültekin Ailesi'ne taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: "Yüreğimiz yandı"

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti 51 vatandaşımız yaralandı.



Türkiye elim olayın yasını tutarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan yangın faciasının yaşandığı Bolu'ya gitti.



Erdoğan, yangında hayatını kaybeden Gültekin Ailesinin taziye evini ziyaret etti. Ardından Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.



"CANIMIZ YÜREĞİMİZ YANDI"



Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



Makamları ali olsun. İnşallah şüheda sınıfında haşr-u cem eylesin.



Tabii Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa etti. Komşuluk hakkını ifa etmek için bugün buradayız. Rabbim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haş-u cem eylesin. Canımız yüreğimiz yandı.



Erdoğan'ın Gültekin Ailesi'nin tabutlarına omuz verdiği görüldü.





Başkan Erdoğan Bolu’da Gültekin ailesine taziye ziyaretinde bulundu (Fotoğraf: İHA)



AYNI AİLEDEN 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Türk Hava Yolları personeli olduğu öğrenilen Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, çocukları ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e tatile gitmişti.

Zehra Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık ve Sümeyye'nin de aralarında bulunduğu Gültekin ailesinden 8 kişi yangında hayatını kaybetti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Ayrıca, Zehra Sena ve Bilal Gültekin'in Uygur Türk'ü minik Sümeyye'nin koruyucu ailesi olduğu öğrenildi.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün (21 Ocak) Kabine sonrası yaptığı açıklamada Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

HESABINI VERECEKLER

Erdoğan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir." ifadelerini kullandı.