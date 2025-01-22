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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 76 kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu. Facia hakkında otel çalışanı Halil Gümüş'ün sözleri ise ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Yangının geç fark edildiğini söyleyen Gümüş, "Ahşap bir bina. Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Yani var ama çalışmıyor. İnsanların 'Kurtarın beni' demekten başka hiçbir çaresi yoktu." dedi.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 10:15
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında konukları kurtarmak için çabalayan otel görevlileri yaşadıklarını anlattı.

Otel görevlisi Halil Gümüş, gece uyandıktan sonra çalışma arkadaşlarıyla oteldeki yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyledi.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor

Gümüş, "Çığlık sesleriyle uyandım. Aslında o sesler hala kulağımda çınlıyor. İnsanların 'Kurtarın beni' demekten başka hiçbir çaresi yoktu." dedi.

''Alarm var ama çalışmıyor''

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor

Buldukları merdivenlerle konukları tahliye etmeye başladıklarını dile getiren Gümüş, "Üst katlardan tahliyeyi yapamadık çünkü bu bizim için çok zordu. Yorgan açmaya başladık. Atlamak isteyenler oldu, kendi imkanlarımızla atlamayı önlemeyi denedik. Çünkü 3 yaşındaki çocuk sallandırılıyordu, dumana maruz kaldı. İki ekibe bölünerek kendi imkanlarımızla müdahaleye başladık. Yaklaşık 25 kişi kurtardık." ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor

"YANGIN ALARMI OLSA BU KADAR İNSAN VEFAT ETMEZDİ"

İtfaiye gelene kadar arkadaşlarıyla konukları kurtarmaya çalıştıklarını anlatan otel personeli Kemal Gümüş ise o anlara ilişkin, "Birçok kişi kurtulmak için atladı. Bir hemşire arkadaşımız vardı, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Yangından korkup kendini aşağı attı." diye konuştu.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor

"VAR AMA ÇALIŞMIYOR"

Yangının çok geç fark edildiğini söyleyen Gümüş, "Ahşap bir bina. Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Yani var ama çalışmıyor. Hani insanların çoğu zaten dumandan öldü. Dumandan ölmeyenler aşağı atladı. Korkudan aşağı atladılar zaten." açıklamasında bulundu.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor

"MASKEYİ ISLATIP İÇERİ GİRDİM"

Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Neçirvan Öner de otelin giriş kapısını göstererek, şunları kaydetti:

"Yüzüme bir maske aldım, maskeyi ıslatıp içeri girdim. Çocuk sesleri geliyordu. Yanıma 2 çocuk aldım. Çocukların ailesine de arkamdan ışık tutarak, 'Beni takip edin' dedim. 2,5-3 dakika ben o dumanın içinde kaldım. Dışarı çıktığımda aileyi direkt ambulans görevlilerine teslim ettim. "

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor

"Sonra içeri tekrar gidip bakacaktım. Çünkü daha sesler geliyordu ilk kattan. Sonra benim başım dönmeye başladı. Fenalaştım, dışarı çıktım. Yan binaya geçtim. Biraz soluklanayım dedim. Dumandan zehirlenmişim. Arkadaşım gelmese, beni öyle fark etmese belki ben şu an burada yaşıyor olmayacaktım. Beni sırtına aldı, ambulansa taşıdı."

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor

Otel içerisinde insanların dumandan yollarını bulamadıklarını, otelin arka yüzüne konumundan dolayı müdahale edilemediğini ve otelde yangına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu anlatan Öner, "Düzgün bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor." dedi.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını faciasında şok itiraf: Alarm var ama çalışmıyor

Öner, otelin en üst katında kalan bir misafirin kurtulma sürecine ilişkin yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"İtfaiyenin geldiğini söyledim, çarşafları ıslatıp kapının kenarlarına ve altına koymasını istedim. Hiçbir şekilde boşluk olmaması gerektiğini anlattım, adam dediğimi yaptı. Bugün hastanede bana, 'Ben yaşıyorsam bu canı sana borçluyum. Hiçbir önlem yoktu, benim çocuklarım olmasaydı ben de kendimi aşağı atacaktım' dedi. İtfaiye tarafından sepetle alındılar."

Kaynak: AA