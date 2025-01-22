Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın ilk belgesini açıklayacak | Yargı Reformu Belgesi’nin içeriğinde neler var?

Yaklaşım 1 yılı aşkın bir süredir çalışmaları devam eden 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle tanıt��lacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşuyor.
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TÜRKİYE YÜZYILININ İLK BELGESİ
İlki 2009, ikincisi 2015, üçüncüsü 2019'da açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinin açıklanacak olan dördüncüsü, Türkiye Yüzyılı'nın da ilk belgesi olacak. 2025-2029 yıllarını kapsayan belge, yargıda 5 yılda atılacak adımları içeriyor. Belgede, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ile adalete erişimin kolaylaştırılması başlıkları altında 5 amaç yer alıyor. 5 amacın alt başlıklarında ise 45 hedef, 264 faaliyet bulunuyor.
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56 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞ GÖRÜŞÜ ALINDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un başkanlığında, belgenin hazırlık aşamasında birçok toplantı yapılırken, bu toplantılarda adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler incelendi, paydaşların görüşleri dikkate alındı ve adalet istatistiklerine dayalı analizler yapıldı.