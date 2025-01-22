Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın ilk belgesini açıklayacak | Yargı Reformu Belgesi’nin içeriğinde neler var?

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edildi. Adalet Bakanlığının oluşturduğu yargireformu.adalet.gov.tr uzantılı resmi internet sayfasına 56 binin üzerinde vatandaş görüş ve önerisini sundu. Ayrıca 12 bin paydaş anketi yapıldı.

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CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK

Adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin bir şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak.