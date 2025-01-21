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Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler

Bolu'da çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Ailelerin tarifsiz acısı Türkiye'yi yasa boğarken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, üzerinde bir tavuk markasının reklamı olan TIR'ın dorsesinde teşhis edilerek teslim edildi. Vatandaşlar olaya sosyal medyadan tepki gösterirken TIR'ı CHP'li Bolu Belediyesi'nin gönderdiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 22:15 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 22:15
Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler

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    Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti.

    TIR DORSESİNDE TESLİM EDİLDİ

    Ailelerin tarifsiz acısı Türkiye'yi yasa boğarken hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri bir TIR'ın dorsesinde teşhis edilerek teslim edildi.

    Vatandaşlar piliç reklamı yapılan TIR'la yapılan cenaze teslimine tepki gösterdi. (Sosyal medya)Vatandaşlar piliç reklamı yapılan TIR'la yapılan cenaze teslimine tepki gösterdi. (Sosyal medya)

    REKLAM KAPLI TIR'IN BÖLGEYE GÖNDERİLMESİNE TEPKİ

    Ancak TIR'ın üzerinde yer alan piliç reklamı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar, "Yaşayana saygı mı var ki ölüye saygı olsun? Bari ölenleri içerisinde tuttuğunuz tırın üzerini örtmek aklınıza gelseydi. Şimdi buna mı takıldın diyorum kendime ama takılmadan da yapamadım, içim sızladı." diyerek olaya tepki gösterdi.

    Üzerinde tavuk reklamı olan TIR'ı CHP'li Bolu Belediyesi'nin gönderdiği ortaya çıktı. (Sosyal medya)Üzerinde tavuk reklamı olan TIR'ı CHP'li Bolu Belediyesi'nin gönderdiği ortaya çıktı. (Sosyal medya)

    TIR'I CHP'Lİ BELEDİYE GÖNDERDİ

    Tavuk firmasının logosu olan soğuk hava depolu TIR'ın CHP'li Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderildiği ifade edildi.

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