Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler

Vatandaşlar piliç reklamı yapılan TIR'la yapılan cenaze teslimine tepki gösterdi. (Sosyal medya)

REKLAM KAPLI TIR'IN BÖLGEYE GÖNDERİLMESİNE TEPKİ



Ancak TIR'ın üzerinde yer alan piliç reklamı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar, "Yaşayana saygı mı var ki ölüye saygı olsun? Bari ölenleri içerisinde tuttuğunuz tırın üzerini örtmek aklınıza gelseydi. Şimdi buna mı takıldın diyorum kendime ama takılmadan da yapamadım, içim sızladı." diyerek olaya tepki gösterdi.