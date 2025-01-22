"Dayı oğlu" belediyeciliği 76 cana mal oldu! CHP'li Bolu Belediyesi yanan otele "Yönetmeliğe Uygun" raporu: İşte skandalın belgesi

Boludaki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi

YENİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI! BOLU BELEDİYESİ "YÖNETMELİĞE UYGUN" DEDİ



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 76 kişinin can verdiği otelin restoranına ilişkin 19 gün önce verilen rapor ortaya çıktı.



Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025'te yanan otelle ilgili yaptığı çalışmanın raporu ortaya çıktı. İtfaiye raporunda, otelde inceleme yapıldığı, herhangi bir aksaklığa işaret etmediği görüldü.



Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'in imzasını taşıyan raporda şu ifadelere yer verildi;



İlgili tarihli dilekçenin üzerine Kartalkaya Mevkii Bolu adresinde şirketiniz / şahsınız tarafından açılmak istenilen 70 m2 kapalı alan 'Kafe Restoran' faaliyet konulu işyerinizin Müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği yönünden yapılan incelenmesi tamamlanmış olup,



1- İşyeri içerisinde 1 adet 6 kg'lık KKT'li yangın söndürme cihazlarının mevcut olduğu



2- Kaçak akım rölesinin mevcut olduğu

3- İşyerinde acil aydınlatmasının mevcut olduğu

4- İşyeri içerisinde LPG tüpü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği,

Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir.

Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliği uygundur.



09.07.2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 9.'ncu Kısım 1. Bölüm "Yangın güvenliği Sorumluluğu" altında belirtilen 124'ncü maddesinde "Yapı, blok, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur." 125'nci maddesinde ise "Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi" ibareleri almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususumuzu bilgilerinize rica ederim.

Sedat Gülener

Belediye Başkan Yardımcısı