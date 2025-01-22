SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

"Dayı oğlu" belediyeciliği 76 cana mal oldu! CHP'li Bolu Belediyesi yanan otele "Yönetmeliğe Uygun" raporu: İşte skandalın belgesi

Bolu'daki yangın faciasının altından CHP'nin ihmal sarmalı çıktı. Tanju Özcan "Biz sorumlu değiliz" yalanına sarılsa da gerçekler belgelerler ortaya saçıldı. CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği tespit edildi. Faciadan 19 gün önce ise Bolu Belediyesi'nin yanan otelin restoranını denetleyip "Yönetmeliğe uygun" raporu verdiği tespit edildi. İlgili raporda CHP'li Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in imzası bulunuyor. Bu durum "Dayı oğlu belediyeciliği 76 cana mal oldu" dedirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 12:52 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:02
Dayı oğlu belediyeciliği 76 cana mal oldu! CHP’li Bolu Belediyesi yanan otele Yönetmeliğe Uygun raporu: İşte skandalın belgesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı
    Bolu'da 76 kişinin canına mal olan yangın faciasının altından CHP ihmali çıktı.

    Tanju Özcan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sorumluluktan kaçmak için "Ruhsatı biz vermedik. Bizim yetki sınırımızın dışında" yalanına sarıldı. Ancak CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği tespit edildi.
    Boludaki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdiBoludaki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi



    Bolu Belediye Meclisi'ne Tanju Özcan eliyle sunulan 2023 yılı faaliyet raporunda da konaklama tesislerinin yangın güvenliği bakımından denetlendiğine dair ibarenin yer aldığı belirlendi.

    Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nü Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağladığı ortaya çıktı.

    YENİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI! BOLU BELEDİYESİ "YÖNETMELİĞE UYGUN" DEDİ

    Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 76 kişinin can verdiği otelin restoranına ilişkin 19 gün önce verilen rapor ortaya çıktı.

    Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü'nün 2 Ocak 2025'te yanan otelle ilgili yaptığı çalışmanın raporu ortaya çıktı. İtfaiye raporunda, otelde inceleme yapıldığı, herhangi bir aksaklığa işaret etmediği görüldü.

    Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'in imzasını taşıyan raporda şu ifadelere yer verildi;

    İlgili tarihli dilekçenin üzerine Kartalkaya Mevkii Bolu adresinde şirketiniz / şahsınız tarafından açılmak istenilen 70 m2 kapalı alan 'Kafe Restoran' faaliyet konulu işyerinizin Müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği yönünden yapılan incelenmesi tamamlanmış olup,

    1- İşyeri içerisinde 1 adet 6 kg'lık KKT'li yangın söndürme cihazlarının mevcut olduğu

    2- Kaçak akım rölesinin mevcut olduğu

    3- İşyerinde acil aydınlatmasının mevcut olduğu

    4- İşyeri içerisinde LPG tüpü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği,

    Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir.

    Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliği uygundur.


    09.07.2015 tarihli 29411 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 9.'ncu Kısım 1. Bölüm "Yangın güvenliği Sorumluluğu" altında belirtilen 124'ncü maddesinde "Yapı, blok, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kamu ve özel kurum kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip ve yöneticiler sorumludur." 125'nci maddesinde ise "Yangın güvenliği sorumlusunun belirlenmesi" ibareleri almaktadır. Belirtilen maddeler gereği işlem tesis edilmesi hususumuzu bilgilerinize rica ederim.

    Sedat Gülener
    Belediye Başkan Yardımcısı