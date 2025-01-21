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Sürpriz torun Sabancılar'ı şoka uğrattı! Arzu Sabancı'nın o paylaşımı gündem oldu

Sabancı ailesi DNA testiyle gelen yeni aile üyesi Uzay Sabancı’nın şaşkınlığını yaşarken, Arzu Sabancı ‘torun sevinci’ temasıyla bir paylaşım yaptı. Ancak dakikalar içinde sildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
Sürpriz torun Sabancılar’ı şoka uğrattı! Arzu Sabancı’nın o paylaşımı gündem oldu

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    Türkiye'nin en zengin ailelerinden Sabancılar'ın oğlu Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan gayrimeşru çocuk iddiaları çok konuşuldu, Hacı Sabancı hakkında açılan dava da, büyük ses getirdi.

    Arzu ve Ömer Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı ile sosyal medya üzerinde tanışıp birliktelik yaşadığını açıklayan 42 yaşındaki Fatma D. isimli kadın, oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etti. Herkesin konuştuğu davada DNA testinin sonucu Sabancı ailesinde büyük bir deprem yarattı. Uzay isimli çocuğun Hacı Sabancı'nın çocuğu olduğu ortaya çıktı.

    SABANCILARI YIKAN SONUÇ
    Yapılan DNA testi sonucunda, Hacı Sabancı'nın Uzay adlı küçük çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 doğruluk oranı ile kesinleşti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Kayı, sosyal medya hesaplarından mutlu pozlarını paylaşınca 'lince' uğradılar.

    Sarsıntı sürerken Sabancılar'ın dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Arzu Sabancı, önceki gün sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendi fotoğrafını paylaşarak "Bugün babaanne oluşumun yıl dönümü, çok şükür, bin şükür" notunu düştü.

    ESKİ FOTOĞRAFI PAYLAŞIP SİLDİ?
    Arzu Sabancı bu paylaşımını dakikalar sonra sildi. Öte yandan Arzu Sabancı'nın bu paylaşımı daha önce torunu Alara'nın doğum gününde de yaptığı ortaya çıktı. Sabancı'nın neden bu fotoğrafı yeniden paylaşıp sildiği merak konusu oldu.

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    Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye'nin en zengin mirasçılarından
    Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancının bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.nin biyolojik babasıTakvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancının bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.nin biyolojik babası
    Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.'nin biyolojik babası
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