Sürpriz torun Sabancılar’ı şoka uğrattı! Arzu Sabancı’nın o paylaşımı gündem oldu

Türkiye'nin en zengin ailelerinden Sabancılar'ın oğlu Hacı Sabancı hakkında ortaya atılan gayrimeşru çocuk iddiaları çok konuşuldu, Hacı Sabancı hakkında açılan dava da, büyük ses getirdi.

Arzu ve Ömer Sabancı'nın büyük oğlu Hacı Sabancı ile sosyal medya üzerinde tanışıp birliktelik yaşadığını açıklayan 42 yaşındaki Fatma D. isimli kadın, oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etti. Herkesin konuştuğu davada DNA testinin sonucu Sabancı ailesinde büyük bir deprem yarattı. Uzay isimli çocuğun Hacı Sabancı'nın çocuğu olduğu ortaya çıktı.



SABANCILARI YIKAN SONUÇ

Yapılan DNA testi sonucunda, Hacı Sabancı'nın Uzay adlı küçük çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 doğruluk oranı ile kesinleşti. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Kayı, sosyal medya hesaplarından mutlu pozlarını paylaşınca 'lince' uğradılar.

Sarsıntı sürerken Sabancılar'ın dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Arzu Sabancı, önceki gün sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendi fotoğrafını paylaşarak "Bugün babaanne oluşumun yıl dönümü, çok şükür, bin şükür" notunu düştü.



ESKİ FOTOĞRAFI PAYLAŞIP SİLDİ?

Arzu Sabancı bu paylaşımını dakikalar sonra sildi. Öte yandan Arzu Sabancı'nın bu paylaşımı daha önce torunu Alara'nın doğum gününde de yaptığı ortaya çıktı. Sabancı'nın neden bu fotoğrafı yeniden paylaşıp sildiği merak konusu oldu.