Masada Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Komisyonu Üyesi Lahbib’i kabul etti

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , AB Komisyonu Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ile bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Hakan Fidan, Ankara'da Avrupa Komisyonu Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib ile görüştü. (X)

"AMACIMIZ, SURİYE'NİN NORMAL BİR EKONOMİYE KAVUŞMASI"

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Fidan, Lahbib'in daha önce Belçika Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Sayın Lahbib ile özellikle Filistin konusunda beraber çok yoğun bir mesai yaptık. Bizim özellikle kendilerinin görev alanına düşen konularda Avrupa Birliği'nin, Türkiye'deki deprem sonrası yapmış olduğu yardımlar, destekler ve projelerle ilgili tabii ki teşekkürlerimizi her zaman iletiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek.

Avrupa Birliği'nin deprem sonrasında yaralarının sarılmasıyla ilgili ortaya koyduğu projeler ve diğer çalışmalar bizim ana gündem maddelerimizi oluşturuyordu. Ayrıca dün kendileri Suriye'yi ziyaret ettiler. Avrupa Birliği'nin özellikle Suriye'deki insani ve kalkınmayla ilgili sorunları yönetmede ne türden yardımları olabilir; ona yönelik gözlemlerini yaptılar. Biz de bugün bu konudaki perspektifimizi Türkiye olarak paylaştık.

Amacımız, Suriye'nin yeni dönemde yaptırımlardan kurtularak normal bir ekonomiye kavuşması, ekonomik ortamın ve yeniden yapılanmanın, yeniden kalkınmanın giderek daha iyiye gitmesi ve milyonlarca yerinden edilmiş mülteci kardeşlerimizin huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleri. Bu konuda da kendileriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.