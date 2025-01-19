Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.'nin biyolojik babası

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve ilişkiden Uzay isimli bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayıp Sabancı'ya "babalık davası" açan Fatma D. isimli kadınla ilgili düzenlenen raporda ise "DNA profilinin karşılaştırılması sonucu %99.99 biyolojik anne" denildi.



