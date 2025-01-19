Kadraj Galeri Kadraj İkon Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.'nin biyolojik babası

Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.'nin biyolojik babası

Takvim.com.tr'nin "BİR ÇOCUĞU DAHA OLDU" manşetiyle aylar öncesinden duyurduğu Hacı Sabancı'nın babalık davasında karar çıktı. 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun biyolojik babası %99.99 oranla Hacı Sabancı çıktı. Sabancı'ya "babalık davası" açan Fatma D. isimli kadın da DNA profilinin karşılaştırılması sonucu %99.99 biyolojik anne olarak saptandı. Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken Fatma D. ile olan yazışmaları ise yeniden gündem oldu. Peki, 21 Mayıs 2020 akşamı ne yaşandı?

Giriş Tarihi: 19.01.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 08:25
Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.’nin babası

Sosyetede yılın bombası patladı... Hacı Sabancı'ya "babalık" davasında karar çıktı.

Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.’nin babası

Mahkeme 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun biyolojik babasının %99.99 oranla Hacı Sabancı olduğunu duyurdu.

Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.’nin babası

Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp Kurumu'nun Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yayımlanan raporda "Hacı Sabancı'nın %99,99 Uzay **** biyolojik babası olabileceği tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.’nin babası

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve ilişkiden Uzay isimli bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayıp Sabancı'ya "babalık davası" açan Fatma D. isimli kadınla ilgili düzenlenen raporda ise "DNA profilinin karşılaştırılması sonucu %99.99 biyolojik anne" denildi.

Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.’nin babası

Odatv bahse konu DNA raporlarını yayınladı.