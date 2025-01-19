Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.'nin biyolojik babası
Takvim.com.tr'nin "BİR ÇOCUĞU DAHA OLDU" manşetiyle aylar öncesinden duyurduğu Hacı Sabancı'nın babalık davasında karar çıktı. 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun biyolojik babası %99.99 oranla Hacı Sabancı çıktı. Sabancı'ya "babalık davası" açan Fatma D. isimli kadın da DNA profilinin karşılaştırılması sonucu %99.99 biyolojik anne olarak saptandı. Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken Fatma D. ile olan yazışmaları ise yeniden gündem oldu. Peki, 21 Mayıs 2020 akşamı ne yaşandı?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 08:25