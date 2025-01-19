Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'yla bir dönem ilişki yaşayan Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuş ve dava açmıştı. Bu davada önemli bir dönüm noktası yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonuçları, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu %99.99 oranında doğruladı. Testin mahkemeye ulaşmasının ardından gündem hızla değişti ve dikkatler Hacı Sabancı'ya çevrildi.