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Hacı Sabancı'dan manidar 'aile' pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı'yı paylaşarak...

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğu iddiaları son günlerde gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Fatma D. tarafından açılan davada, Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu ileri sürülmüştü. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesinin ardından bu iddia yüzde 99.99 doğruluk oranıyla kanıtlandı. Raporun ortaya çıkması hem sosyal medyada hem de medyada geniş yankı uyandırdı. Babalık davası sonrası Hacı Sabancı sosyal medya hesabından ailesiyle mutlu bir anını paylaştı.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 13:24
Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'yla bir dönem ilişki yaşayan Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuş ve dava açmıştı. Bu davada önemli bir dönüm noktası yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonuçları, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu %99.99 oranında doğruladı. Testin mahkemeye ulaşmasının ardından gündem hızla değişti ve dikkatler Hacı Sabancı'ya çevrildi.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Hacı Sabancı'dan İlk Tepki: Ailesiyle Paylaştığı Fotoğraf
Adli tıp raporunun ardından gözler Hacı Sabancı'ya çevrildi. Ancak ünlü iş insanı, yaşanan gelişmelere odaklanmak yerine ailesiyle paylaştığı pozlarla gündeme geldi.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Hacı Sabancı karısı Nazlı Sabancı ve kızlarıyla birlikte keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı. Kızının yüzünü saklayan Hacı Sabancı kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Hacı Sabancı'nın Evliliği ve Ailesi
Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021 tarihinde Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir törenle Nazlı Sabancı ile evlenmişti.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Çift, 25 Haziran 2022 tarihinde ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün gerçekleştirdi. Bu evlilikten ilk çocukları, Arzu Alara 15 Ağustos 2023'te dünyaya geldi.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

BABALIK DAVASI OLAYININ GEÇMİŞİ

Uzay'ın Annesinin İddiaları
Fatma D., Hacı Sabancı ile 14 yıl önce Los Angeles'ta bir tatil sırasında tanıştıklarını belirtti. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen çift aralıklarla otelde buluştu.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Ancak 2019'da araları bozuldu ve Fatma D., Belçika'ya taşındı. Evlenip boşanmanın ardından Hacı Sabancı'dan yardım istemiş ve Sabancı ona avukat bulma konusunda destek olmuştu.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Bu süreçte, Fatma D. ve Hacı Sabancı'nın ilişkisinin yeniden başladığı ve sonuçta Uzay isminde bir çocuk dünyaya geldiği iddia ediliyor.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Uzay'ın Doğumu ve Sonrasındaki Gelişmeler
Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Dilekçeye göre, Sabancı, çocuğun fotoğraflarını sık sık gördü ve oğlunun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların ilişkisi bozuldu.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

HACI SABANCI'YA "BABALIK" DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Mahkeme 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun biyolojik babasının %99.99 oranla Hacı Sabancı olduğunu duyurdu.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp Kurumu'nun Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yayımlanan raporda "Hacı Sabancı'nın %99,99 Uzay **** biyolojik babası olabileceği tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve ilişkiden Uzay isimli bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayıp Sabancı'ya "babalık davası" açan Fatma D. isimli kadınla ilgili düzenlenen raporda ise "DNA profilinin karşılaştırılması sonucu %99.99 biyolojik anne" denildi.

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...