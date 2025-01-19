Hacı Sabancı’dan manidar ’aile’ pozu! Babalık davasına ilk tepki geldi: Kızı Arzu Alara ve eşi Nazlı Kayı’yı paylaşarak...

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'yla bir dönem ilişki yaşayan Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuş ve dava açmıştı. Bu davada önemli bir dönüm noktası yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonuçları, Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğunu %99.99 oranında doğruladı. Testin mahkemeye ulaşmasının ardından gündem hızla değişti ve dikkatler Hacı Sabancı'ya çevrildi.
Hacı Sabancı'dan İlk Tepki: Ailesiyle Paylaştığı Fotoğraf
Adli tıp raporunun ardından gözler Hacı Sabancı'ya çevrildi. Ancak ünlü iş insanı, yaşanan gelişmelere odaklanmak yerine ailesiyle paylaştığı pozlarla gündeme geldi.
Hacı Sabancı karısı Nazlı Sabancı ve kızlarıyla birlikte keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı. Kızının yüzünü saklayan Hacı Sabancı kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi.
Hacı Sabancı'nın Evliliği ve Ailesi
Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021 tarihinde Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir törenle Nazlı Sabancı ile evlenmişti.
Çift, 25 Haziran 2022 tarihinde ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün gerçekleştirdi. Bu evlilikten ilk çocukları, Arzu Alara 15 Ağustos 2023'te dünyaya geldi.
BABALIK DAVASI OLAYININ GEÇMİŞİ
Uzay'ın Annesinin İddiaları
Fatma D., Hacı Sabancı ile 14 yıl önce Los Angeles'ta bir tatil sırasında tanıştıklarını belirtti. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen çift aralıklarla otelde buluştu.
Ancak 2019'da araları bozuldu ve Fatma D., Belçika'ya taşındı. Evlenip boşanmanın ardından Hacı Sabancı'dan yardım istemiş ve Sabancı ona avukat bulma konusunda destek olmuştu.
Bu süreçte, Fatma D. ve Hacı Sabancı'nın ilişkisinin yeniden başladığı ve sonuçta Uzay isminde bir çocuk dünyaya geldiği iddia ediliyor.
Uzay'ın Doğumu ve Sonrasındaki Gelişmeler
Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi.
Dilekçeye göre, Sabancı, çocuğun fotoğraflarını sık sık gördü ve oğlunun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların ilişkisi bozuldu.
HACI SABANCI'YA "BABALIK" DAVASINDA KARAR ÇIKTI
Mahkeme 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun biyolojik babasının %99.99 oranla Hacı Sabancı olduğunu duyurdu.
Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp Kurumu'nun Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yayımlanan raporda "Hacı Sabancı'nın %99,99 Uzay **** biyolojik babası olabileceği tespit edildi" ifadeleri yer aldı.
Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve ilişkiden Uzay isimli bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayıp Sabancı'ya "babalık davası" açan Fatma D. isimli kadınla ilgili düzenlenen raporda ise "DNA profilinin karşılaştırılması sonucu %99.99 biyolojik anne" denildi.
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