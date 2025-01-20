Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en zengin mirasçılarından

Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıktı! O artık Türkiye’nin en zengin ailesinin mirasçısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

Annesi Fatma D. ile hukuk savaşını kazanan Uzay şu an hiçbir şeyden habersiz ama... (Takvim Gazetesi) "Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz." İstanbul Aile Mahkemesi, Uzay'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA testi yaptırdı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay'ın babası olduğu tespit edildi. Raporda "Uzay D.'ye anne Fatma D.'ye ait ve Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Sabancı'nın Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi" denildi.

Hacı Sabancı, Nazlı ve kızı Alara ile fotoğrafını sosyal medyadan servis etti. Adeta “Benim tek çocuğum var” dedi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



AİLESİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Hacı Sabancı mahkeme kararının ardından sessizliğini korurken Instagram hesabından eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara Sabancı'nın yer aldığı aile fotoğrafını paylaştı.





ÖMER SABANCI'NIN HANGİ ŞİRKETLERİ VAR?

3 milyar dolardan fazla kişisel servetiyle Türkiye'nin sayılı zenginlerin olan Ömer Sabancı Odesa Geliştirilmiş Polimer Yatırımları A.Ş. ve Döysa VIP Havacılık A.Ş. şirketlerini kurdu. Odesa A.Ş. çok kısa zamanda Dr. Naim H. Alemdaroğlu yönetiminde gıda sektörü için katlanabilir kasalar üretip ihraç etmeye başladı. Densa Gemicilik ise en büyük şirketi.