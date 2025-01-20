Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en zengin mirasçılarından

İş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile evlendi. Nazlı Kayı ile evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davasıyla şok oldu.
İş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile evlendi. Nazlı Kayı ile evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma D. tarafından açılan babalık davasıyla şok oldu.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat Şeyda Yıldırım aracılığıyla açılan davaya göre Fatma D. ile Hacı Sabancı, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu. Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliği uzun sürmedi.
2021'DE DÜNYAYA GELDİ
Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan avukat bulması konusunda yardım istedi. Eşi ile ayrı yaşayan Fatma D.'ye mesaj atan Hacı Sabancı, evine davet etti ve o gece çift birliktelik yaşadı. Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.
Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz." İstanbul Aile Mahkemesi, Uzay'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.
Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA testi yaptırdı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay'ın babası olduğu tespit edildi. Raporda "Uzay D.'ye anne Fatma D.'ye ait ve Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Sabancı'nın Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi" denildi.
AİLESİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Hacı Sabancı mahkeme kararının ardından sessizliğini korurken Instagram hesabından eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara Sabancı'nın yer aldığı aile fotoğrafını paylaştı.
ÖMER SABANCI'NIN HANGİ ŞİRKETLERİ VAR?
3 milyar dolardan fazla kişisel servetiyle Türkiye'nin sayılı zenginlerin olan Ömer Sabancı Odesa Geliştirilmiş Polimer Yatırımları A.Ş. ve Döysa VIP Havacılık A.Ş. şirketlerini kurdu. Odesa A.Ş. çok kısa zamanda Dr. Naim H. Alemdaroğlu yönetiminde gıda sektörü için katlanabilir kasalar üretip ihraç etmeye başladı. Densa Gemicilik ise en büyük şirketi.
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