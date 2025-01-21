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Hem terörist hem sahtekar! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in "pasaport" oyunu: "Trump'ın törenine davet aldık" iddiaları fos çıktı

Günlerdir PKK/YPG kaynaklarının "Ferhat Abdi Şahin Trump'ın yemin törenine davet edildi" propagandasının temeli boş çıktı. YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin, Trump'ın yemin törenine "Mazlum Abdi" adına pasaportu olmadığı için gidemediğini itiraf etti. Başka bir isimle sahte pasaport taşıdığını dile getiren Şahin "Bu pasaport Irak pasaportu mu?" sorusuna yanıt vermedi. YPG elebaşı Şahin ve terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak vatandaşlığı ve pasaportu verildiği iddia edilmiş ve bu yönde belgeler yayınlanmıştı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:47 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 10:00
Hem terörist hem sahtekar! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in pasaport oyunu: Trump’ın törenine davet aldık iddiaları fos çıktı

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    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Fransa ve Almanya'ya yalvarıyor, gün aşırı Arap medyası tarafından cilalanıyor.

    Geride bıraktığımız günlerde Suudi Arabistan merkezli Asharq News'te YPG'nin silah bırakmayacağını dile getiren YPG'li teröristbaşı son olarak BAE merkezli Al Arabiya'ya konuştu.

    YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin Arap medyası tarafından cilalanıyor (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin Arap medyası tarafından cilalanıyor (Takvim.com.tr)


    "SAHTE PASAPORT TAŞIYORUM" İTİRAFI

    Teröristbaşı, Trump'ın yemin törenine "Mazlum Abdi" adına pasaportu olmadığı için gidemediğini itiraf etti.

    Mazlum Abdi adıyla değil ama başka bir isimle sahte pasaport taşıdığını söyleyen Ferhat Abdi Şahin, "Bu pasaport Irak pasaportu mu?" sorusuna yanıt vermek istemedi.

    Böylelikle günlerdir PKK/YPG kaynaklarının "Ferhat Abdi Şahin Trump'ın yemin törenine davet edildi" propagandasının temeli boş çıktı.

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin sahte pasaport taşıdığını itiraf etti (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin sahte pasaport taşıdığını itiraf etti (Takvim.com.tr)


    TERÖRİSTBAŞINA SAHTE KİMLİKLE IRAK PASAPORTU

    Tam da bu noktada YPG'lilere Irak pasaportu veriliyor iddiası önem kazandı.

    Irak medyasında, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi (Kobani) kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak vatandaşlığı ve pasaportu verildiği iddia edilmiş ve bu yönde belgeler yayınlanmıştı.

    Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi (AA)Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi (AA)

    Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak kimliği ve pasaportu verilmesi iddialarının tehlikeli bir adım olduğunu söyledi.

    Salihi, "Aldığımız bilgilere göre, teröristlere Kerkük nüfus dairesinden sahte kimlikler çıkarılıp bunun üzerine onlara Süleymaniye nüfus dairesinden pasaport verilmiş. Süleymaniye nüfusu Bağdat merkezi yönetimine bağlıdır ve Bağdat bu işin perde arkasını açıklamak zorundadır. Elde belgeler var. Bunlar doğru mudur değil midir? Sahte ise bile, sahte kimlik üzerinden pasaportların çıkarılması büyük bir suçtur. Bunu hangi taraf yapmışsa onlardan hesap sorulması lazım." dedi.

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