Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi (AA)



Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK/YPG'lilere Irak kimliği ve pasaportu verilmesi iddialarının tehlikeli bir adım olduğunu söyledi.

Salihi, "Aldığımız bilgilere göre, teröristlere Kerkük nüfus dairesinden sahte kimlikler çıkarılıp bunun üzerine onlara Süleymaniye nüfus dairesinden pasaport verilmiş. Süleymaniye nüfusu Bağdat merkezi yönetimine bağlıdır ve Bağdat bu işin perde arkasını açıklamak zorundadır. Elde belgeler var. Bunlar doğru mudur değil midir? Sahte ise bile, sahte kimlik üzerinden pasaportların çıkarılması büyük bir suçtur. Bunu hangi taraf yapmışsa onlardan hesap sorulması lazım." dedi.