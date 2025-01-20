Tişrin’de PKK/YPG provokasyonu: Tiyatrocu dediler terörist çıktı

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de istikrar arayışları devam ederken, PYD/PKK bölgede kazanımlar elde etmek amacıyla çeşitli provokasyonlarla süreci baltalamaya çalışıyor.

Türkiye, terörle mücadele kapsamında kararlılığını sürdürerek hem sahada hem de uluslararası alanda yalan ve algı operasyonlarını boşa çıkarmaya devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tişrin Barajı çevresinde, sivil görünümlü PKK/YPG unsurları yeni bir provokasyon girişiminde bulundu. Türk Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından düzenlenen operasyonlarda, sözde tiyatrocu gerçekte ise bir terörist olan "Bavê Teyar" kod adını kullanan Cuma Xelîl Îbrahîm etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin ardından, terör örgütü sempatizanları sosyal medyada "Türkiye sivilleri katlediyor" şeklinde yalan bir kampanya başlattı. Bu iddiaları Diyarbakır Barosu ve DEM Parti de destekleyerek Türkiye'yi açıkça hedef gösterdi.