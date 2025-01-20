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Tişrin'de PKK/YPG provokasyonu: Tiyatrocu dediler terörist çıktı

Suriye’nin Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG tarafından sivil kılığında yürütülen provokasyon girişimi, Türk SİHA’ları tarafından engellendi. Operasyonda etkisiz hale getirilen 'Bavê Teyar' kod adlı Cuma Xelîl Îbrahîm’in, örgüt tarafından 'tiyatro sanatçısı' olarak tanıtılıp Türkiye’ye yönelik bir algı operasyonu yürütülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu ve DEM Parti’nin Türkiye’yi hedef alarak soykırım iftirası attığı, Teyar'ın terörist kıyafetli ve uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Kirli propaganda balonu kısa sürede patladı.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 20:50 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 20:50
Tişrin’de PKK/YPG provokasyonu: Tiyatrocu dediler terörist çıktı

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    61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de istikrar arayışları devam ederken, PYD/PKK bölgede kazanımlar elde etmek amacıyla çeşitli provokasyonlarla süreci baltalamaya çalışıyor.

    Türkiye, terörle mücadele kapsamında kararlılığını sürdürerek hem sahada hem de uluslararası alanda yalan ve algı operasyonlarını boşa çıkarmaya devam ediyor.

    Son olarak Suriye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tişrin Barajı çevresinde, sivil görünümlü PKK/YPG unsurları yeni bir provokasyon girişiminde bulundu. Türk Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından düzenlenen operasyonlarda, sözde tiyatrocu gerçekte ise bir terörist olan "Bavê Teyar" kod adını kullanan Cuma Xelîl Îbrahîm etkisiz hale getirildi.

    Etkisiz hale getirilen teröristin ardından, terör örgütü sempatizanları sosyal medyada "Türkiye sivilleri katlediyor" şeklinde yalan bir kampanya başlattı. Bu iddiaları Diyarbakır Barosu ve DEM Parti de destekleyerek Türkiye'yi açıkça hedef gösterdi.

    Teyar'ın PKK/ YPG'ye destek paylaşımı (Ekran görüntüsü)Teyar'ın PKK/ YPG'ye destek paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    TİYATRO MASKESİ ALTINDA TERÖRİST FAALİYETLER

    Suriye'de bağımsızlık hayali kuran PYD/PKK, Tişrin Barajı bölgesinde varlık gösterebilmek için yeni bir propaganda girişiminde bulundu. Örgüt, sivil kimliğe bürünmüş teröristleri bölgeye göndererek, "siviller katlediliyor" iddiasını yaymaya çalıştı. Baraj çevresine konuşlandırılan sivil görünümlü teröristler aracılığıyla hem uluslararası kamuoyunda algı yaratmayı hem de Türkiye'yi hedef alan bir propaganda planını hayata geçirmeyi amaçladı.

    Bavê Teyar'ın oğlu (Ekran görüntüsü)Bavê Teyar'ın oğlu (Ekran görüntüsü)

    TİYATRO MASKESİ ÇABUK DÜŞTÜ

    SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilen ve "Bavê Teyar" kod adıyla bilinen terörist üzerinden yeni bir manipülasyon girişimi başlatan örgüt, bu kişiyi "tiyatro sanatçısı" olarak tanıttı. Ancak kısa sürede, söz konusu kişinin terörist kıyafetiyle ve uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu ve terörün DEM Partisi'nin destek verdiği algı operasyonu, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla boşa çıktı.

    Diyarbakır Barosu teröriste sahip çıktı (Ekran görüntüsü)Diyarbakır Barosu teröriste sahip çıktı (Ekran görüntüsü)

    DİYARBAKIR BAROSU TERÖRİSTE DESTEK ÇIKTI

    Teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra açıklama yapan Diyarbakır Barosu Türkiye'yi suçlayarak, "Tişrin Barajı'nda gerçekleşen bu saldırı, savaş hukukunun temel ilkelerinin açık bir ihlalidir. Kürt sanatçı Bavê Teyar'ın bu saldırılarda hayatını kaybetmesi, Kürtlerin kültürel hafızasına ait bir parçanın daha yitirilmesi anlamına gelmektedir." denildi.

    DEM Parti teröriste sahip çıktı (Ekran görüntüsü)DEM Parti teröriste sahip çıktı (Ekran görüntüsü)

    DEM'DEN TÜRKİYE'YE ALÇAK İFTİRA

    DEM Pari ise skadal bir açıklama yaparak Türkiye'nin sivilleri katletti yalanını öne sürerek "geçtiğimiz günlerde Tişrin Barajı çevresinde çatışmaların durması için yürüyüş yapan sivillere dönük saldırılarda çok sayıda insan yaşamını yitirmişti. Bu saldırılarda ağır yaralanan Kürt komedyen ve tiyatro oyuncusu Bavê Teyar'ın yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendik. " ifadelerini kullandı. Terörist elbiseli ve silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Teyar'ı tiyatrocu diyerek terörist kimliğini saklayan DEM Parti konuyu terörle iltsakları kanıtlanarak görevden alınan belediye başkanlarına kayyum atanmasına bağlayarak, Türkiye'yi soykırım suçu işlemekle suçladı. Dem'den yapılan açıklamada şu skandal ifadeler kullanıldı:

    "Kürt halkının kazanımlarına yönelik baskılar her geçen gün genişlemektedir. Belediyelere kayyım atanması, siyasi soykırım operasyonlarının artması, Kuzey ve Doğu Suriye'de sivilleri de içerisine alacak şekilde saldırıların büyümesi, Kürt kültür kurumlarına dönük baskınlar ve siyasi müdahaleler iktidarın ülkede yeşeren barış ihtimaline yönelik siyasi suikastlarıdır."

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