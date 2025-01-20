Tişrin’de PKK/YPG provokasyonu: Tiyatrocu dediler terörist çıktı

61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de istikrar arayışları devam ederken, PYD/PKK bölgede kazanımlar elde etmek amacıyla çeşitli provokasyonlarla süreci baltalamaya çalışıyor.
Türkiye, terörle mücadele kapsamında kararlılığını sürdürerek hem sahada hem de uluslararası alanda yalan ve algı operasyonlarını boşa çıkarmaya devam ediyor.
Son olarak Suriye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Tişrin Barajı çevresinde, sivil görünümlü PKK/YPG unsurları yeni bir provokasyon girişiminde bulundu. Türk Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından düzenlenen operasyonlarda, sözde tiyatrocu gerçekte ise bir terörist olan "Bavê Teyar" kod adını kullanan Cuma Xelîl Îbrahîm etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristin ardından, terör örgütü sempatizanları sosyal medyada "Türkiye sivilleri katlediyor" şeklinde yalan bir kampanya başlattı. Bu iddiaları Diyarbakır Barosu ve DEM Parti de destekleyerek Türkiye'yi açıkça hedef gösterdi.
Teyar'ın PKK/ YPG'ye destek paylaşımı (Ekran görüntüsü)
TİYATRO MASKESİ ALTINDA TERÖRİST FAALİYETLER
Suriye'de bağımsızlık hayali kuran PYD/PKK, Tişrin Barajı bölgesinde varlık gösterebilmek için yeni bir propaganda girişiminde bulundu. Örgüt, sivil kimliğe bürünmüş teröristleri bölgeye göndererek, "siviller katlediliyor" iddiasını yaymaya çalıştı. Baraj çevresine konuşlandırılan sivil görünümlü teröristler aracılığıyla hem uluslararası kamuoyunda algı yaratmayı hem de Türkiye'yi hedef alan bir propaganda planını hayata geçirmeyi amaçladı.
Bavê Teyar'ın oğlu (Ekran görüntüsü)
TİYATRO MASKESİ ÇABUK DÜŞTÜ
SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilen ve "Bavê Teyar" kod adıyla bilinen terörist üzerinden yeni bir manipülasyon girişimi başlatan örgüt, bu kişiyi "tiyatro sanatçısı" olarak tanıttı. Ancak kısa sürede, söz konusu kişinin terörist kıyafetiyle ve uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu ve terörün DEM Partisi'nin destek verdiği algı operasyonu, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla boşa çıktı.