Bakanlar Bolu’daki yangın faciasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Işıkhan ile yaralıların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. (AA)

Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "İnşallah, en kısa zamanda tüm yaralılarımızı sağlıklarına kavuşturarak taburcu edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bolu'muza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ilettiklerini belirterek, "Hepimizi derin üzüntüye boğan yangınla ilgili detaylı araştırma yapmak üzere müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sorumlularla ilgili gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.