Elazığ’da iğrenç skandal! İstismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu hamile kaldı...Dayı tutuklandı

Elazığ'da 12 yaşındaki kız çocuğunun dayısı tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Çocuğun ifadesi üzerine gözaltına alınan dayı M.T.'nin tutuklanmasına karar verildi. Hamileliği tıbbi müdahale ile sonlandırılan çocuk ise korumaya alındı.

HAMİLELİK TIBBİ MÜDAHALEYLE SONLANDIRILDI

Alacakaya ilçesinde geçen yıl aralık ayında kız çocuğu, eğitim gördüğü okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde çocuğun hamile olduğu tespit edildi. Hamilelik tıbbi müdahale ile sonlandırılırken ifadesi üzerine kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dayısı M.T. gözaltına alındı. M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıld��ğı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.T. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi, DHA

Kız çocuğu, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne getirilerek korumaya alındı. Alınan DNA örnekleri ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.