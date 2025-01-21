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Elazığ'da iğrenç skandal! İstismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu hamile kaldı...Dayı tutuklandı

Elazığ'da okulda rahatsızlanarak hastaneye götürülen 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı. İfadesinde dayısının cinsel istismarına maruz kaldığını anlatan çocuğun gebeliği tıbbi olarak sonlandırıldı. Gözaltına alınan M.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:46
Elazığ’da iğrenç skandal! İstismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu hamile kaldı...Dayı tutuklandı

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    Elazığ'da 12 yaşındaki kız çocuğunun dayısı tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Çocuğun ifadesi üzerine gözaltına alınan dayı M.T.'nin tutuklanmasına karar verildi. Hamileliği tıbbi müdahale ile sonlandırılan çocuk ise korumaya alındı.

    HAMİLELİK TIBBİ MÜDAHALEYLE SONLANDIRILDI

    Alacakaya ilçesinde geçen yıl aralık ayında kız çocuğu, eğitim gördüğü okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde çocuğun hamile olduğu tespit edildi. Hamilelik tıbbi müdahale ile sonlandırılırken ifadesi üzerine kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dayısı M.T. gözaltına alındı. M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıld��ğı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    M.T. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi, DHAM.T. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi, DHA

    Kız çocuğu, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne getirilerek korumaya alındı. Alınan DNA örnekleri ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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