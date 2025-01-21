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Bolu'daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Bolu'daki yangın faciasının ilk anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Yangından kurtulmayı başaranlar zemine yatak sererek pencereden atlayanları kurtarmak istedi. Görgü tanıkları üst kısımda bulunan iki kadının çaresizlikten aşağıya atladığını bildirdi. Anne babaların çocuklarını yangın ve dumandan korumak için camdan atmaya yeltendiğini görülürken itfaiye ekiplerinin camdan sarkıtılan çocuğu kurtardığı öğrenildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Bolu'daki yangın faciasından kareler...

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:36 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 14:40
Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Bolu'dan gelen haber yürekleri yaktı...

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıkan yangında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Yangının ilk dakikalarında cep telefonu ile çekilen görüntüler, facianın ve çaresizliğin boyutunu gözler önüne serdi.


Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

BİNANIN DIŞINDAKİLER ZEMİNE YATAK SERDİ

Görüntülerde, yangından kurtulmayı başaranların bina dışından binadakileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Binanın 6 ve 7. katındakiler otelin içinden ilerleyemedikleri için pencerelere yöneldi.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Ancak bulundukları katın yüksekliğinden dolayı camdan aşağı da atlayamadılar.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Bina dışındakiler ise buldukları yatakları zemine yayarak olası bir düşme olayına karşı önlem almaya çalıştı.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Bu esnada bulunan bir merdivenin de elden ele pencerelere ulaştırılmaya çalışıldığı dikkat çekti.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik



GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: 'İP, YASTIK, YORGAN GETİRDİK'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaşananları görgü tanıkları anlattı.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Görgü tanığı Barış Salgür, yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

"2 KADIN DİREKT AŞAĞIYA ATLADI"

Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de sabah saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

ÇARESİZLİĞİN BÖYLESİ... "ÇOCUĞU ATMA" DİYE BAĞIRDILAR

Görüntülerde yardımcı olmaya çalışanların pencerelere doğru 'atma çocuğu' diye bağırdıkları anlar da var.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.

Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik

"ÇOĞU İNSAN GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE CAN VERDİ"

Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi." ifadelerini kullandı.


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