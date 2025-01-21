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Bolu'daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 66 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa "yeterlilik" belgesi verdi

Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin canına mal olan yangın faciasının altından CHP ihmali çıktı. Tanju Özcan sorumluluktan kaçmak için "Ruhsatı biz vermedik. Bizim yetki sınırımızın dışında" yalanına sarıldı. Ancak CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı. Bakanlığın ruhsatı verirken belediyenin verdiği yeterlilik belgesini baz aldığı, belediye "yeterli" derse ruhsat verdiği öğrenildi. Böylelikle Tanju Özcan'ın "yetki" yalanı somut verilerle çökertildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:37 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 16:41
Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 66 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi

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    Bolu Kartalkaya'da büyük bir facia yaşandı. Grand Kartal isimli otelde gece 03.30 sularında yangın çıktı.

    Alevlerle mücadele 10 saat sürdü... 66 kişi can verdi, 1 ağır 51 kişi yaralandı. Devlet Bolu'da kriz masası kurdu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlar olayın ilk saatlerinde bölgeye intikal etti.

    6 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

    CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

    Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen ateşin etkileri sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) facia üzerinden siyaset devşirdi.

    TANJU ÖZCAN'DAN "YETKİ" YALANI

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Yangın merdiveni var mı yok mu bilemiyorum. Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgimiz yok. 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bölge Milli Parklar'a ait. Bizim yetki sınırımızın dışında" beyanında bulunarak Bakanlığı hedef gösterdi.

    Özcan'ın "Bizim yetki sınırımızın dışında" diyerek CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmalinin üzerini örtme çabası dikkatlerden kaçmazken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bolu'da (DHA)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bolu'da (DHA)

    CHP'Lİ BOLU BELEDİYESİ FACİA OTELİ İÇİN " YANGIN YETERLİLİK" BELGESİ VERMİŞ

    Bolu Belediyesi'nin bahse konu facianın yaşandığı Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.

    Facia otelinin yangın yeterlilik belgesi var mı? Yangın merdiveni var mı? Bakan Ersoy açıkladı!



    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise otelde yangın merdiveni olmadığı yönündeki iddialarla ilgili, otelde 2 tane yangın merdiveninin olduğunu ifade ederek, "Otelin 2021 yılı ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimlerinde, bu denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve yangın ruhsatları talep edilmiş. Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Tarafımıza olumsuz bir bildirim bulunmamıştı yeterlilikle ilgili. Soruşturma süreci devam ediyor. Otelde 2 tane yangın merdiveni var" ifadelerini kullandı.

    CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

    "YETKİ" YALANINI ÇÖKERTEN SOMUT GERÇEKLER

    Konuyu daha iyi anlamak şu detaylara dikkat çekmekte fayda var;

    - Kültür ve Turizm Bakanlığı 'yangın yeterlilik ile ilgili belge vermiyor. Belgeyi belediye düzenliyor. CHP'li Bolu Belediyesi 2021-2024 tarihleri arasında iki defa facia otelini yeterli bulmuş.

    Bakanlık ruhsatı verirken belediyenin verdiği yeterlilik belgesini baz alıyor. Yani belediye "yeterli" derse Bakanlık ruhsat veriyor.

    Böylelikle Tanju Özcan ve CHP'li Bolu Belediyesi'nin imza attığı ihmaller zincirinin üzerini örtmek için sarıldığı "yetki yalanı" somut verilerle çökertildi.

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