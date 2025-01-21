Bolu'daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 66 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa "yeterlilik" belgesi verdi

CHP'li Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr) Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen ateşin etkileri sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) facia üzerinden siyaset devşirdi. TANJU ÖZCAN'DAN "YETKİ" YALANI CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Yangın merdiveni var mı yok mu bilemiyorum. Ruhsatını biz vermediğimiz için bilgimiz yok. 1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış. Bölge Milli Parklar'a ait. Bizim yetki sınırımızın dışında" beyanında bulunarak Bakanlığı hedef gösterdi. Özcan'ın " Bizim yetki sınırımızın dışında" diyerek CHP'li Bolu Belediyesi 'nin ihmalinin üzerini örtme çabası dikkatlerden kaçmazken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bolu'da (DHA)



CHP'Lİ BOLU BELEDİYESİ FACİA OTELİ İÇİN " YANGIN YETERLİLİK" BELGESİ VERMİŞ



Bolu Belediyesi'nin bahse konu facianın yaşandığı Grand Kartal isimli otele 2021 ve 2024 yıllarında yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.







Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise otelde yangın merdiveni olmadığı yönündeki iddialarla ilgili, otelde 2 tane yangın merdiveninin olduğunu ifade ederek, "Otelin 2021 yılı ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimlerinde, bu denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve yangın ruhsatları talep edilmiş. Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Tarafımıza olumsuz bir bildirim bulunmamıştı yeterlilikle ilgili. Soruşturma süreci devam ediyor. Otelde 2 tane yangın merdiveni var" ifadelerini kullandı.