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DEM Parti'den ikinci "İmralı" başvurusu! "Hazırım" diyen Öcalan PKK'yı lağvedecek mi? "Kısa açık ve net çağrı yapılması bekleniyor"

DEM Parti, İmralı heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğu öğrenildi. İmralı'ya gidecek ikinci feribotun hafta içi kalkması planlanıyor. 28 Aralık'taki görüşmede "Çağrı yapmaya hazırım" diyen Öcalan'ın bu görüşmede beklenen çağrıyı yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. "Öcalan’ın kısa açık ve net çağrı yapması bekleniyor" diyen gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, Öcalan’ın çağrısının KCK yapılanması altındaki tüm birimleri kapsayacağını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 10:34 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 13:02
DEM Parti’den ikinci İmralı başvurusu! Hazırım diyen Öcalan PKK’yı lağvedecek mi? Kısa açık ve net çağrı yapılması bekleniyor

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye ve İç cepheyi güçlendirelim" mesajlarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "PKK'yı lağvettiğini açıkla" şeklindeki sürpriz çağrısıyla başlayan dönem kritik bir aşamaya geldi.

    DEM heyeti İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra TBMM'yi bilgilendirdi.

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    Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet Edirne'de Selahattin Demirtaş, Kandıra'da Figen Yüksekdağ ile de görüştü. Bu görüşe trafiğinin ardından DEM Parti sürece ilişkin görüşmelerin samimi ve olumlu geçtiğini belirten yüzeysel bir açıklama yaptı. Ancak ne PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısına yönelik bir ifade geçti ne de terör örgütü PKK'nın lağvedilmesine yönelik...

    DEM Parti İmralı heyeti TBMM'deki partileri ziyaret etti (Fotoğraf: AA)DEM Parti İmralı heyeti TBMM'deki partileri ziyaret etti (Fotoğraf: AA)

    DEM PARTİ ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURDU

    Son olarak DEM Parti İmralı heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşme yapmak üzere Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

    Görüşmenin hafta içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

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    "İKİNCİ ZİYARETİN SONUNDA PKK'NIN SONLANDIĞI ŞARTSIZ AÇIKLANMALIDIR"

    Diğer yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bu haftaki grup toplantısında DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretine değinmişti.

    Bahçeli, "DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır." demişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise "Bu fırsatı heba edemeyiz. Silahı aradan çıkaralım. Birbirimize sıkıca sarılalım. Bölücü örgütün lağvedilmesi talimatını ilgili arkadaşlara verdim. Heyetin yaptığı temasların olumlu geçtiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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    "ÖCALAN'IN KISA AÇIK VE NET ÇAĞRI YAPMASI BEKLENİYOR"

    Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Öcalan'ın kısa, açık ve net bir çağrı yapmasının beklendiğini söyledi.

    Bahse konu çağrının "muğlak" olmayacağının altını çizen Selvi, "İmralı'nın çatışmasızlık, eylemsizlik dönemine geçilsin, silahlar gömülsün gibi muğlak ifadelerin yer aldığı bir çağrı yapması beklenmiyor. Tam aksine kısa, açık ve gayet net bir şekilde silahların bırakılması ve terör faaliyetlerine son verilmesi yönünde bir çağrı yapması bekleniyor" dedi.

    Silah bırakma çağrısı PKK/YPG'nin tüm silahlı unsurlarına yönelik olacak (Takvim.com.tr)Silah bırakma çağrısı PKK/YPG'nin tüm silahlı unsurlarına yönelik olacak (Takvim.com.tr)



    ÇAĞRI TÜM ÜÇ HARFLİLERİ KAPSIYOR

    Bahse konu çağrının PKK'nın yanı sıra KCK, YPG, YPG ve türevlerini kapsayacağını belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı:

    Peki Öcalan'ın çağrısının muhatabı kim olacak? Yani sadece Kandil'e ya da PKK'ya mı çağrı yapacak? Suriye'deki YPG, Irak'ta YPJ bu çağrının dışında mı kalacak?

    Hayır. PKK'nın da içinde yer aldığı KCK isimli çatı yapılanmaları var. Öcalan'ın çağrısının KCK yapılanması altındaki tüm birimleri kapsayacağı söyleniyor. KCK yapılanması altında Türkiye'de PKK, Suriye'de PKK-YPG, Irak'taki YPJ'nin de dahil olması amaçlanıyor.

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