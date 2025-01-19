DEM Parti'den ikinci "İmralı" başvurusu! "Hazırım" diyen Öcalan PKK'yı lağvedecek mi? "Kısa açık ve net çağrı yapılması bekleniyor"

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ocak sonu ya da şubat başında çağrı yapacak (Takvim.com.tr) "ÖCALAN'IN KISA AÇIK VE NET ÇAĞRI YAPMASI BEKLENİYOR" Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Öcalan'ın kısa, açık ve net bir çağrı yapmasının beklendiğini söyledi. Bahse konu çağrının "muğlak" olmayacağının altını çizen Selvi, "İmralı'nın çatışmasızlık, eylemsizlik dönemine geçilsin, silahlar gömülsün gibi muğlak ifadelerin yer aldığı bir çağrı yapması beklenmiyor. Tam aksine kısa, açık ve gayet net bir şekilde silahların bırakılması ve terör faaliyetlerine son verilmesi yönünde bir çağrı yapması bekleniyor" dedi.

Silah bırakma çağrısı PKK/YPG'nin tüm silahlı unsurlarına yönelik olacak (Takvim.com.tr)







ÇAĞRI TÜM ÜÇ HARFLİLERİ KAPSIYOR



Bahse konu çağrının PKK'nın yanı sıra KCK, YPG, YPG ve türevlerini kapsayacağını belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı:

Peki Öcalan'ın çağrısının muhatabı kim olacak? Yani sadece Kandil'e ya da PKK'ya mı çağrı yapacak? Suriye'deki YPG, Irak'ta YPJ bu çağrının dışında mı kalacak?

Hayır. PKK'nın da içinde yer aldığı KCK isimli çatı yapılanmaları var. Öcalan'ın çağrısının KCK yapılanması altındaki tüm birimleri kapsayacağı söyleniyor. KCK yapılanması altında Türkiye'de PKK, Suriye'de PKK-YPG, Irak'taki YPJ'nin de dahil olması amaçlanıyor.