Öcalan ne zaman PKK'yı lağvedecek? YPG'yi de kapsayan "silah bırakma" çağrısı için tarih verildi: Ya keleşler ya kalleşler gömülecek

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ocak sonu ya da şubat başında çağrı yapacak (Takvim.com.tr) ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK? DEM Parti heyetinin TBMM - Edirne - Kandıra trafiğinin ardından tekrar İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Peki, Öcalan'la ikinci görüşme ne zaman yapılacak? Sırrı Süreyya Önder "İmralı'daki ikinci görüşmenin tarihi henüz belli değil ama çok fazla uzayacağını düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Öcalan'ın "Hazırım" dediği çağrı için ise Ocak sonu ya da Şubat başı işaret ediliyor. PAZARLIK YOK! KAN AKMASIN DİYE FIRSAT TANINIYOR Süreçte kesin surette bir pazarlık yok. Kan akmadan barış için Öcalan' a silah bırakma çağrısı yapması yönünde bir fırsat tanınıyor.

Silah bırakma çağrısı PKK/YPG'nin tüm silahlı unsurlarına yönelik olacak (Takvim.com.tr)



PKK/KCK/YPG VE TÜM SİLAHLI UNSURLARI KAPSAYACAK



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuya ilişkin "Öcalan'ın çağrısının sadece PKK'ya değil KCK çatısı altında faaliyet gösteren YPG dahil tüm silahlı unsurları kapsaması bekleniyor. Yoksa PKK silah bıraksın ama YPG kalsın gibi bir mantık kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

PKK YA SİLAH BIRAKACAK YA DA SİLAHLARIYLA TARİHE GÖMÜLECEK!



Kandil'in Öcalan'ı ne kadar takacağı ise muamma. PKK elebaşlarının sıraya girip "Silah bırakmayacaklarını" ilan etmesi İmralı ile Kandil'i karşı karşıya getirdi.



Ankara'nın masasında tek enstürman İmralı değil. PKK çağrıyı uysa da uymasa da silah bırakacak. İkinci bir alternatifi yok.