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Öcalan ne zaman PKK'yı lağvedecek? YPG'yi de kapsayan "silah bırakma" çağrısı için tarih verildi: Ya keleşler ya kalleşler gömülecek

TBMM - Edirne - Kandıra trafiğini tamamlayan DEM Parti İmralı heyetinin yakın bir zamanda tekrar elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Öcalan'ın "PKK'yı lağvetme" çağrısının Ocak sonu ya da Şubat başında yapacağı öngörülüyor. Bahse konu çağrının PKK/KCK, YPG ve tüm silahlı unsurları kapsaması bekleniyor. Süreçte Ankara'nın tutumu net. Kesin surette bir pazarlık yok. PKK İmralı'nın çağrısına uysa da uymasa da dağıtılacak. Ya namlusu Türkiye’ye çevrilmiş silahlar gömülecek ya da Türkiye’ye silah doğrultanlar gömülecek.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:19 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:19
Öcalan ne zaman PKK’yı lağvedecek? YPG’yi de kapsayan silah bırakma çağrısı için tarih verildi: Ya keleşler ya kalleşler gömülecek

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye terörsüz bir gelecek için tarihi ve kritik günlerden geçiyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.

    ÖCALAN'DAN "ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM" MESAJI

    DEM Parti İmralı heyetini oluşturan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Ömer Öcalan'la yaptığı ilk görüşmede "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı veren teröristbaşı Abdullah Öcalan bu kez de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı.

    Apodan Seloya! DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaşı ziyaret etti: İnisiyatif alacaksa yanında olacağızApodan Seloya! DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaşı ziyaret etti: İnisiyatif alacaksa yanında olacağız


    İmralı'dan gelen "Çağrı yaparım" mesajı başta Kandil olmak üzere DEM Parti içindeki çatlak sesleri panikletti. Çeşitli sabotajlarla süreç sekteye uğratılmak istendi.

    SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN DESTEK AÇIKLAMASI

    DEM Parti İmralı heyeti ise Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Demirtaş süreci desteklediğini söyleyip "Öcalan, koşulları oluştuğunda inisiyatif alacaksa yanında olacağımızı belirtiyoruz" dedi.

    DEM İmralı heyeti Demirtaştan sonra Figen Yüksekdağa gitti! Üzerime düşeni yaparım mesajı... Öcalanla ikinci görüşme ne zaman?DEM İmralı heyeti Demirtaştan sonra Figen Yüksekdağa gitti! Üzerime düşeni yaparım mesajı... Öcalanla ikinci görüşme ne zaman?



    SIRRI SÜREYYA ÖNDER: ŞEHİTLER VE GAZİLER BU ÜLKENİN ONURUDUR

    Edirne'den sonraki durak Kandıra idi. Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Sırrı Süreyya Önder'in "Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler, bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır ve onlara vereceğimiz en büyük armağan bu çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırma olacaktır" sözleri dikkat çekti.

    "ÇİFT BAYRAK, ÇİFT DİL, BÖLÜNME YOK"

    Önder, "Çok spekülatif tartışmalar oluyor. İnanın silah kadar zarar veren bir dil bu. 'Ülke bölünecek', 'Çift bayrak', 'Çift dil' falan. Gündemimizde ne böyle bir şey var ne bunu tartıştık ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.

    PKK elebaşı Abdullah Öcalan ocak sonu ya da şubat başında çağrı yapacak (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Abdullah Öcalan ocak sonu ya da şubat başında çağrı yapacak (Takvim.com.tr)


    ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?

    DEM Parti heyetinin TBMM - Edirne - Kandıra trafiğinin ardından tekrar İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Peki, Öcalan'la ikinci görüşme ne zaman yapılacak?

    Sırrı Süreyya Önder "İmralı'daki ikinci görüşmenin tarihi henüz belli değil ama çok fazla uzayacağını düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Öcalan'ın "Hazırım" dediği çağrı için ise Ocak sonu ya da Şubat başı işaret ediliyor.

    PAZARLIK YOK! KAN AKMASIN DİYE FIRSAT TANINIYOR

    Süreçte kesin surette bir pazarlık yok. Kan akmadan barış için Öcalan'a silah bırakma çağrısı yapması yönünde bir fırsat tanınıyor.

    Silah bırakma çağrısı PKK/YPG'nin tüm silahlı unsurlarına yönelik olacak (Takvim.com.tr)Silah bırakma çağrısı PKK/YPG'nin tüm silahlı unsurlarına yönelik olacak (Takvim.com.tr)

    PKK/KCK/YPG VE TÜM SİLAHLI UNSURLARI KAPSAYACAK

    Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuya ilişkin "Öcalan'ın çağrısının sadece PKK'ya değil KCK çatısı altında faaliyet gösteren YPG dahil tüm silahlı unsurları kapsaması bekleniyor. Yoksa PKK silah bıraksın ama YPG kalsın gibi bir mantık kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

    PKK YA SİLAH BIRAKACAK YA DA SİLAHLARIYLA TARİHE GÖMÜLECEK!

    Kandil'in Öcalan'ı ne kadar takacağı ise muamma. PKK elebaşlarının sıraya girip "Silah bırakmayacaklarını" ilan etmesi İmralı ile Kandil'i karşı karşıya getirdi.

    Ankara'nın masasında tek enstürman İmralı değil. PKK çağrıyı uysa da uymasa da silah bırakacak. İkinci bir alternatifi yok.

    Başkan Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz (Takvim.com.tr)



    BAŞKAN ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da "Terörle demokrasi yan yana olmaz, terörle siyaset aynı kapta yan yana bulunmaz. Ya namlusu Türkiye'ye çevrilmiş silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif yok" diyerek son noktayı koydu.

    "AMAÇ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENDİNİ FESHETMESİ"

    Diyarbakır'da "Yeni ve önemli fırsat penceresi açıldı" diyen Erdoğan, "Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir" şeklinde konuştu.

    DEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankaranın kırmızı çizgisiDEM turlarının arka planı... Hangi mesajı getirdiler, teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? Ankaranın kırmızı çizgisi



    MHP lideri Devlet Bahçeli de yeni döneme ilişkin net mesajlar veriyor. Herhangi pazarlık meselesinin konu olmadığına dikkat çekilerek PKK'nın silah bırakmasının tek şart olduğu belirtiliyor.



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