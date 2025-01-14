Öcalan ne zaman PKK'yı lağvedecek? YPG'yi de kapsayan "silah bırakma" çağrısı için tarih verildi: Ya keleşler ya kalleşler gömülecek

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ocak sonu ya da şubat başında çağrı yapacak (Takvim.com.tr)
ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?
DEM Parti heyetinin TBMM - Edirne - Kandıra trafiğinin ardından tekrar İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Peki, Öcalan'la ikinci görüşme ne zaman yapılacak?
Sırrı Süreyya Önder "İmralı'daki ikinci görüşmenin tarihi henüz belli değil ama çok fazla uzayacağını düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Öcalan'ın "Hazırım" dediği çağrı için ise Ocak sonu ya da Şubat başı işaret ediliyor.
PAZARLIK YOK! KAN AKMASIN DİYE FIRSAT TANINIYOR
Süreçte kesin surette bir pazarlık yok. Kan akmadan barış için Öcalan'a silah bırakma çağrısı yapması yönünde bir fırsat tanınıyor.
Silah bırakma çağrısı PKK/YPG'nin tüm silahlı unsurlarına yönelik olacak (Takvim.com.tr)
PKK/KCK/YPG VE TÜM SİLAHLI UNSURLARI KAPSAYACAK
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuya ilişkin "Öcalan'ın çağrısının sadece PKK'ya değil KCK çatısı altında faaliyet gösteren YPG dahil tüm silahlı unsurları kapsaması bekleniyor. Yoksa PKK silah bıraksın ama YPG kalsın gibi bir mantık kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.
PKK YA SİLAH BIRAKACAK YA DA SİLAHLARIYLA TARİHE GÖMÜLECEK!
Kandil'in Öcalan'ı ne kadar takacağı ise muamma. PKK elebaşlarının sıraya girip "Silah bırakmayacaklarını" ilan etmesi İmralı ile Kandil'i karşı karşıya getirdi.
Ankara'nın masasında tek enstürman İmralı değil. PKK çağrıyı uysa da uymasa da silah bırakacak. İkinci bir alternatifi yok.
Başkan Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz (Takvim.com.tr)
BAŞKAN ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da "Terörle demokrasi yan yana olmaz, terörle siyaset aynı kapta yan yana bulunmaz. Ya namlusu Türkiye'ye çevrilmiş silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol, alternatif yok" diyerek son noktayı koydu.
"AMAÇ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KENDİNİ FESHETMESİ"
Diyarbakır'da "Yeni ve önemli fırsat penceresi açıldı" diyen Erdoğan, "Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı vardır. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir" şeklinde konuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli de yeni döneme ilişkin net mesajlar veriyor. Herhangi pazarlık meselesinin konu olmadığına dikkat çekilerek PKK'nın silah bırakmasının tek şart olduğu belirtiliyor.