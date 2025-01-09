Cumhur'dan "Terörsüz Türkiye" zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı'dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ" Erdoğan 2025'in ilk kabinesinde "Biz iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz" diyerek net bir mesaj vermişti.

YA SİLAHLAR YA SİLAH TUTANLAR GÖMÜLECEK Peki süreç nasıl işleyecek? PKK silah bırakmadan hiçbir adım atılmayacak. PKK'nın silah bırakması Ankara'nın kırmızı çizgisi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konudaki tutumu net olarak çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)

Geçtiğimiz hafta sonu AK Parti Samsun İl Kogresi'nde "Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur." mesajını veren Erdoğan Kabine sonrası da benzer bir mesaj vererek Türkiye'nin duruşunu ortaya koydu.

"KADİFE ELDİVENE SARILI DEMİR YUMRUĞU DA KULLANIRIZ"



Kabine sonrası yaptığı açıklamada bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çemberin daraldığına dikkati çeken Erdoğan, "Dün ve önceki gün de söyledim, biz, iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu konudaki hüsnüniyetimizi ve güçlü irademizi kamuoyumuzla paylaştık. Elbette biz bunun suhulet ve sükunetle olmasını temenni ederiz. Ama bu yol tıkanır veya dinamitlenirse, işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz. Sonuçta kardeşliğin kazanacağına, birliğin, beraberliğin ve huzurun kazanacağına yürekten inanıyoruz." demişti.

MHP lideri Bahçeli ise yeni yıl mesajında, "Yeni şartlarda, dönüşen konjonktürde, değişen güç dengelerinde, oyun kurucu Türkiye'nin karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır. Mücavir topraklardan kaynaklanan terörist emel ve eylemlerinin harekat ve manevra sahası kalmamıştır. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Yurt içinde ve yurt dışında elinde silahla gezen hiçbir caniye ve terör örgütüne müsamaha yoktur." ifadelerini kullanmıştı.