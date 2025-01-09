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Cumhur'dan "Terörsüz Türkiye" zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı'dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası

İmralı'dan gelen "Çağrı yapmaya hazırım" mesajı, DEM Parti'nin Meclis'teki temasları, Terörsüz Türkiye girişimleri... Ankara bugün sürpriz bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin konutundaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Erdoğan son olarak "Biz iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz" diyerek net bir mesaj vermişti. Peki, süreç nasıl şekillenecek? Tarihi zirvenin perde arkası Takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 08:52 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 17:33
Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde ziyaret etti.

    Türkiye kritik ve tarihi bir sürecin eşiğinden geçiyor. 40 yıllık terör hançerini sökmek için "Terörsüz Türkiye" inşası girişimleri hız kazandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.

    Başkan Erdoğan Bahçeli görüşmesinden ilk görüntü!

    ÖCALAN: ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM

    Daha önce "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı veren teröristbaşı Abdullah Öcalan bu kez de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" açıklamasını yaptı. Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)

    DEM Parti ise Meclis'teki tüm partilerle İmralı konu başlıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)

    Görüşmelere ilişkin, "Olumlu ve umutluyuz" mesajları dışında bilgi verilmedi. Ardından sürpriz bir görüşme haberi geldi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)

    SÜRPRİZ CUMHUR ZİRVESİ

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin konutundaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

    Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi!


    DEVLET BEY'İN DELİKANLILIĞI

    Görüşme çıkışı basın mensuplarının olduğu bölüme dönen Başkan Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlığı" diyerek Bahçeli'nin montsuz dışarı çıkmasını esprili bir şekilde dile getirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)

    "TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

    Erdoğan 2025'in ilk kabinesinde "Biz iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz" diyerek net bir mesaj vermişti.

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    YA SİLAHLAR YA SİLAH TUTANLAR GÖMÜLECEK

    Peki süreç nasıl işleyecek? PKK silah bırakmadan hiçbir adım atılmayacak. PKK'nın silah bırakması Ankara'nın kırmızı çizgisi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konudaki tutumu net olarak çizdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. (AA)

    Geçtiğimiz hafta sonu AK Parti Samsun İl Kogresi'nde "Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur." mesajını veren Erdoğan Kabine sonrası da benzer bir mesaj vererek Türkiye'nin duruşunu ortaya koydu.

    "KADİFE ELDİVENE SARILI DEMİR YUMRUĞU DA KULLANIRIZ"

    Kabine sonrası yaptığı açıklamada bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çemberin daraldığına dikkati çeken Erdoğan, "Dün ve önceki gün de söyledim, biz, iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu konudaki hüsnüniyetimizi ve güçlü irademizi kamuoyumuzla paylaştık. Elbette biz bunun suhulet ve sükunetle olmasını temenni ederiz. Ama bu yol tıkanır veya dinamitlenirse, işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz. Sonuçta kardeşliğin kazanacağına, birliğin, beraberliğin ve huzurun kazanacağına yürekten inanıyoruz." demişti.

    MHP lideri Bahçeli ise yeni yıl mesajında, "Yeni şartlarda, dönüşen konjonktürde, değişen güç dengelerinde, oyun kurucu Türkiye'nin karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak'ın kuzeyiyle birlikte Fırat'ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır. Mücavir topraklardan kaynaklanan terörist emel ve eylemlerinin harekat ve manevra sahası kalmamıştır. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Yurt içinde ve yurt dışında elinde silahla gezen hiçbir caniye ve terör örgütüne müsamaha yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

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