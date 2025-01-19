Vurgun çarkı CHP'yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu'nun "Akrep" çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz

Rıza Akpolat'ın kız kardeşi Elif Akpolat (Takvim.com.tr)





"KILIÇDAROĞLU AKREP OLDUĞUNU BEYAN ETTİ"



Akpolat sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:



Bu kısadan hisse nasıl okunur: Konuşan beyefendinin bahsettiği kıssa ile bağladığı nihai son arasında hiçbir bağ yoktur. Videonun zamanlaması ise çok manidardır. Kendisini kurbağa görse de akrep olduğunun beyanıdır aslında. Birileri ona şunu hatırlatmalı sanırım, gidişiyle bu ülke de şafak atmış onlarca hiç alınmaz dediği yer seçimlerle kazanılmıştır. Bu değişimi görmekten aciz bu insana yazık ki senelerce umut bağladık. Eskiden saygı duyardım, yazık! Memleket çıkarlarını senin çıkarlarının üstünde gören aslanlar bir destan yazıyorlar sayın Kılıçdaroğlu!

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)



"KILIÇDAROĞLU ÖZEL'E "AKPOLAT'I ADAY YAPMA" DEDİ"



Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı ve tutuklandığı süreçte Kemal Kılıçdaroğlu suskunluğuyla dikkat çekmişti.



CHP yakın kalemlerden Levent Gültekin, Akpolat hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce CHP yönetimini ve Özgür Özel'i uyardığını iddia etmişti.



Gültekin, "Rıza Akpolat, Kemal Bey ile arası iyi olmayan ve Kemal Bey'in genel başkanlığı Özgür Özel'e devrederken "Bu dört kişiyi aday yapma bunların isimleri böyle işlere karıştı" diyerek verdiği listedeki isimlerden biri" demişti.