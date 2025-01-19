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Vurgun çarkı CHP'yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu'nun "Akrep" çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz

Beşiktaş Belediyesi'ndeki vurgun çarkı CHP'yi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu, "akrep ve kurbağa" hikayesi anlatıp Özgür Özel'i kurbağaya Rıza Akpolat'ı akrebe benzetti. Bu duruma Akpolat cephesinde çok sert bir yanıt geldi. Akpolat'ın kız kardeşi Elif Akpolat, "Senden değil pir düşkün bile olmaz" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim döneminde Özel'i "Rıza Akpolat'ı aday yapma" diyerek uyardığı konuşuluyor. Böylelikle CHP'nin rüşvet çarkının tam göbeğinde olduğu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin ihale vurgununa bile isteye göz yumduğunu gözler önüne serildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 14:59 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 15:17
Vurgun çarkı CHP’yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu’nun Akrep çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz

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    Beşiktaş Belediyesi'nde patlak veren ihale skandalı ve Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

    CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i isim vermeden hedef aldı.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ima yapan Kılıçdaroğlu, "Akreplere inanırsan, normalleşirsen sonunda nehrin ortasında boğulursun" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun ʺAkrepʺ çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu'nun ʺAkrepʺ çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt (Takvim.com.tr)

    KILIÇDAROĞLU ÖZEL'E YÜKLENDİ GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ: KURBAĞA ÖZGÜR

    Sözlerinin devamında adeta "geri" dönüş sinyali veren Kılıçdaroğlu "Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" dedi.

    Bu sözler parti içindeki büyük krize yol açarken Rıza Akpolat cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert bir yanıt geldi.

    Kılıçdaroğlu'nun ʺAkrepʺ çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu'nun ʺAkrepʺ çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt (Takvim.com.tr)


    BU SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA: "SENDEN DEĞİL PİR DÜŞKÜN BİLE OLMAZ"

    Akpolat'ın kız kardeşi Elif Akpolat, Kılıçdaroğlu'nun akrep ve kurbağa hikayesini anlattığı videoyu alıntılayıp "Sen masalcı dedeler gibi anlat dur... Bu gençler sana kenara çekil memleket elden gidiyor dediler sadece. Hiçbir zaman seni birilerinin kucağına atıp birilerinin ekmeğine yağ sürmediler. Her zaman sana destek olmaya devam ettiler. Bir de piro diyorlar Breh Breh! Senden değil pir düşkün bile olmaz! Bu da burada dursun!" paylaşımında bulundu.

    Rıza Akpolat'ın kız kardeşi Elif Akpolat (Takvim.com.tr)Rıza Akpolat'ın kız kardeşi Elif Akpolat (Takvim.com.tr)


    "KILIÇDAROĞLU AKREP OLDUĞUNU BEYAN ETTİ"

    Akpolat sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

    Bu kısadan hisse nasıl okunur: Konuşan beyefendinin bahsettiği kıssa ile bağladığı nihai son arasında hiçbir bağ yoktur. Videonun zamanlaması ise çok manidardır. Kendisini kurbağa görse de akrep olduğunun beyanıdır aslında. Birileri ona şunu hatırlatmalı sanırım, gidişiyle bu ülke de şafak atmış onlarca hiç alınmaz dediği yer seçimlerle kazanılmıştır. Bu değişimi görmekten aciz bu insana yazık ki senelerce umut bağladık. Eskiden saygı duyardım, yazık! Memleket çıkarlarını senin çıkarlarının üstünde gören aslanlar bir destan yazıyorlar sayın Kılıçdaroğlu!

    Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr)

    "KILIÇDAROĞLU ÖZEL'E "AKPOLAT'I ADAY YAPMA" DEDİ"

    Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı ve tutuklandığı süreçte Kemal Kılıçdaroğlu suskunluğuyla dikkat çekmişti.

    CHP yakın kalemlerden Levent Gültekin, Akpolat hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce CHP yönetimini ve Özgür Özel'i uyardığını iddia etmişti.

    Gültekin, "Rıza Akpolat, Kemal Bey ile arası iyi olmayan ve Kemal Bey'in genel başkanlığı Özgür Özel'e devrederken "Bu dört kişiyi aday yapma bunların isimleri böyle işlere karıştı" diyerek verdiği listedeki isimlerden biri" demişti.

    İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akpolat aynı karede (Takvim.com.tr)İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akpolat aynı karede (Takvim.com.tr)

    Bu durum CHP'nin rüşvet çarkının tam göbeğinde olduğu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin ihale vurgununa bile isteye göz yumduğunu gözler önüne serdi.

    "TURPUN BÜYÜĞÜ HEYBEDE"

    Akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'deki vurgun çarkını işaret eden "Turpun büyüğü heybede" çıkışını getirdi.

    Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Sayın Özel, başka yerlerde harami arayacağına yanındaki, yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadı. Yapılan hırsızlık ve arsızlıklar dün gibi aşikâr olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının, paniklemelerinin, ortalığı velveleye vermelerinin bir sebebi de işte bu hakikattir. Korkarız birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak, insanlar içine karışacak hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak"

    Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlunun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: İETT, İGDAŞ, İSFALT... Milyarlık vurgun belge belge ifşaRıza Akpolat devede kulak! İmamoğlunun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: İETT, İGDAŞ, İSFALT... Milyarlık vurgun belge belge ifşa


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