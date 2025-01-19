Vurgun çarkı CHP'yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu'nun "Akrep" çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz

Beşiktaş Belediyesi
'nde patlak veren ihale skandalı ve Rıza Akpolat
'ın tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i isim vermeden hedef aldı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ima yapan Kılıçdaroğlu, "Akreplere inanırsan, normalleşirsen sonunda nehrin ortasında boğulursun" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun ʺAkrepʺ çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt (Takvim.com.tr)
KILIÇDAROĞLU ÖZEL'E YÜKLENDİ GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ: KURBAĞA ÖZGÜR
Sözlerinin devamında adeta "geri" dönüş sinyali veren Kılıçdaroğlu "Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek" dedi.
Bu sözler parti içindeki büyük krize yol açarken Rıza Akpolat cephesinden Kılıçdaroğlu'na sert bir yanıt geldi.
Kılıçdaroğlu'nun ʺAkrepʺ çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt (Takvim.com.tr)
BU SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA: "SENDEN DEĞİL PİR DÜŞKÜN BİLE OLMAZ"
Akpolat'ın kız kardeşi Elif Akpolat, Kılıçdaroğlu'nun akrep ve kurbağa hikayesini anlattığı videoyu alıntılayıp "Sen masalcı dedeler gibi anlat dur... Bu gençler sana kenara çekil memleket elden gidiyor dediler sadece. Hiçbir zaman seni birilerinin kucağına atıp birilerinin ekmeğine yağ sürmediler. Her zaman sana destek olmaya devam ettiler. Bir de piro diyorlar Breh Breh! Senden değil pir düşkün bile olmaz! Bu da burada dursun!" paylaşımında bulundu.