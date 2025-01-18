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Interpol tarafından aranan Bayram Yıldız Arnavutluk'ta yakalandı

Arnavutluk polisi, Interpol tarafından “evrakta sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçlarından aranan Türk vatandaşı Bayram Yıldız’ın Morina Sınır Kapısı’nda yakalandığını duyurdu. Yıldız’ın tutuklanmasının ardından Türkiye’ye iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 19:47 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 19:47
Interpol tarafından aranan Bayram Yıldız Arnavutluk’ta yakalandı

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    Arnavutluk polisi, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "evrakta sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Türk vatandaşı Bayram Yıldız'ı yakaladı. Uluslararası arama listesinde olduğu belirtilen Yıldız'ın, Kosova-Arnavutluk sınırındaki Morina Sınır Kapısı'nda tutuklandığı bildirildi. Şahsın Türkiye'ye iadesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

    Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Bayram Yıldız'ın ülkeye giriş yapmak istediği sırada detaylı kontroller sonucunda yakalandığı belirtilirken, "Arnavutluk Polis Teşkilatı, vatandaşlara giriş ve çıkışlarında kaliteli ve etik hizmet sunarken, aynı zamanda sınırdaki yasadışı faaliyetlere karşı mücadeleyi ve uluslararası arama kararı bulunan şahısların tespit edilmesini sürdürmektedir" denildi.

    TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

    Açıklamada, "Kukes İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Interpol ile yapılan bilgi alışverişi sonucunda, Türkiye tarafından aranan Bayram Yıldız sınırda gözaltına alınmış ve iadesi için gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

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