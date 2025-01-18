DEM Parti'nin "İmralı heyeti" ne dedi? İşte satır aralarına gizlenen gerçekler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla başlayan "terörsüz Türkiye" adımları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısıyla farklı bir boyut kazandı.

DEM HEYETİ İMRALI'DAN SONRA MECLİS'İ TURLADI

Bahçeli'nin süpriz çıkışları sonrası DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder 28 Aralık'ta İmralı'ya gitti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti daha sonra DEM'li Ahmet Türk ile beraber TBMM'de partileri bilgilendirdikten sonra rotayı Edirne'ye Kandıra'ya kırdı.



Geçtiğimiz haftasonu (11-12 Ocak) tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP eski eş genel Başkanı Figen Yüksek Dağ'ı ziyaret eden ekip tüm temaslar sonrası "Umutluyuz" mesajı verdi

DEM PARTİ İMRALI HEYETİNDEN AÇIKLAMA: SAMİMİ VE OLUMLU

DEM Parti'den dün ise İmralı'dan başlayıp TBMM ile devam eden ve Kandıra'da son bulan trafiğe ilişkin açıklama geldi. "DEM Parti İmralı heyeti" imzasını taşıyan bildiride, "Görüşmeler samimi ve olumlu" denildi.

DEM Parti İmralı heyetinin açıklaması (Takvim.com.tr)

Ancak ne PKK elebaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısına yönelik bir ifade geçti ne de terör örgütü PKK'nın lağvedilmesine yönelik...

SATI ARALARINDAKİ GERÇEKLER

Peki DEM Parti İmralı heyetinin bildirisinin satır aralarına neler gizlendi? Sabah Yazarı Okan Müderrisoğlu, "DEM Heyetinin dedikleri toplumun anladıkları!" başlığını attığını köşe yazısında kritik noktalara dikkat çekti.

Müderrisoğlu, "Ana odak, terör örgütünün dağıtılması iken, DEM Heyetinin, "... Tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğine" değinmesi masumane bir yaklaşımdan ziyade Kürt kimliğini de aşan arayış ve temsil iddiasının kısa özetiydi." ifadelerini kullandı.

Müderisoğlu'nun yazısı şu şekilde:

"DEM Parti İmralı Heyeti, ilk tur görüşmelerden sonra nihayet beklenen (!) açıklamayı yaptı. Yazılı bilgilendirmedeki üslup dikkat çekici olduğu kadar, kat edilmesi gereken epey mesafe olduğunu da teyit eder nitelikte idi. Metinde, genel olarak "pozitif dilin" hâkim olması elbette bir kazanımdı. Ama "Kürt siyaseti!" adına kısa ve orta vadeli muhtelif taleplerin altyapısı da kurgulanmıştı!

Satır arasındaki vurgular incelendiğinde, DEM Parti'yi oluşturan bileşenlerin "özel kodlanmış" ifadelerden ve şifresi çözülünce farklı yorumlamaya müsait anlatımlardan vazgeçmediği de görüldü.

Heyet, "Sn. Öcalan" referansına 4 ayrı cümlede yer vermişti. "Sayın" diye yüceltme (!) çabasının "Sn." olarak kısaltılması, işin özünü değiştirmese de ya mahcubiyete ya da zarurete işaret ediyordu. Öcalan için "bebek katili" tanımlamasının geçerli olduğu bir ortamda toplumun geneli nötr bir ifadeyi, yani "İmralı" demeyi tercih ediyor. İmralı bir yer ismi olmakla birlikte kiminle özdeşleştiği açık olduğu için, o kişinin günahlarını da kapsıyor!

Artık "Terörsüz Türkiye" olarak anılan özgün gelişmelerin İmralı Heyeti'nde sadece "barış süreci" olarak geçmesi de not edilmesi gereken bir durum. Neden? Çünkü barışın içini boşaltanların en çok kullandığı kelime -maalesef- yine barış (!) oluyor da ondan... Açıklamada, "Barış 6, Demokrasi-Demokratik 4, Kardeşlik 3, Kürt 3, Türk- Türkiye 2, TBMM 2 kez" geçerken, "Silah 0, Örgüt 0, Lağvetme 0" idi. Metinde, terör örgütüne atıfta bulunulmaması, silahların gömülmesinden, örgütün lağvedilmesinden bahsedilmemesi bilinçli tercih değilse büyük eksiklikti!

Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesine dair tarihsel sorumluluğa ve Ortadoğu'da yaşanan köklü ve geri döndürülemez gelişmelere de değinilen o metinde, sorunun çözüm zemini olarak TBMM'nin gösterilmesi ne derece doğru bir duruş ise -sözde- "demokratik siyaset" başlığı açılarak ileriye dönük hedefler adına "maymuncuk misali" oraya yerleştirilmesi de stratejik bir hamleyi yansıtıyordu.

İmralı Heyeti'nin, "Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı ve gerilimli süreç" cümlesi ile devletin "terörle mücadelesi" arasındaki anlatım farkı ise yapısal zihniyet farklılığının açık göstergesiydi.

Ana odak, terör örgütünün dağıtılması iken, DEM Heyetinin, "... Tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğine" değinmesi masumane bir yaklaşımdan ziyade Kürt kimliğini de aşan arayış ve temsil iddiasının kısa özetiydi.

Ve nihayet... "Barış sürecinin genel demokratikleşmeye ve demokratik siyaset alanının genişlemesine vesile olması" çağrısı başlangıçta kimsenin itiraz edemeyeceği bir temenni gibi okunsa da örgüt ve siyasi uzantıları bakımından, ileride gelişebilecek siyasi taleplerin bugünden teminat altına alınmasıydı.

Gelinen aşamada ve görünür gelecekte bizlere düşen, "İhtiyatlı iyimserlikten" ibaret!

-Şimdilik- Maksimalist talepler dile getirilmese de zihni arka plânda o yazılımın çalıştığını gözden uzak tutmadan, ilerleyebiliriz."

TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?

Öte yandan DEM'li Ahmet Türk Öcalan'ın ikinci ya da üçüncü görüşmenin ardından çağrı yapacağını belirtmişti.

Türk, "Ben İmralı'ya giden heyette değildim. Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor." demişti.

YA SİLAH BIRACAKLAR YA GÖMÜLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise yeni döneme ilişkin net mesajlar veriyor. Herhangi pazarlık meselesinin konu olmadığına dikkat çekilerek PKK'nın silah bırakmasının tek şart olduğu belirtiliyor.

Erdoğan son olarak dün AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/YPG'nin sonunun geldiğini belirterek, "Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle ya da zorla tasfiye olmasını sağlamaktır." dedi. Terörsüz Türkiye hedefi için kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Şayet örgüt, silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapı da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacak. Ya silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: HİÇBİR ŞART İLERİ SÜRMEKSİZİN SİLAH BIRAKTILARI AÇIKLANMALI

MHP lideri Devlet Bahçeli de TBMM'de yaptığı son açıklamada, "DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır." diyen Bahçeli, kesin ve tavizsiz beklentilerinin bu olduğunun altını çizdi.

Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir." ifadelerini kullandı.