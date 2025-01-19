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DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için ikinci kez İmralı'ya gidiyor! Tarih netleşti

Başkan Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” mesajlarının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’a “PKK’yı lağvettiğini açıkla” sözleriyle başlayan kritik dönemde ikinci ziyaret geliyor. DEM Parti, İmralı heyetinin PKK elebaşı Öcalan’ı ziyaret için yarın Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 10:34 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 10:45
DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için ikinci kez İmralı’ya gidiyor! Tarih netleşti

İÇİNDEKİLER

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki grup toplantısında yaptığı çağrıya başlayan süreç hız kesmeden devam ediyor.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

    İmralı heyeti (Takvim Foto Arşiv)İmralı heyeti (Takvim Foto Arşiv)

    Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

    İLK GÖRÜŞME SÜRECİ TAMAMLANDI

    DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, 28 Aralık'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

    İmralı heyeti-MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmesi (Takvim Foto Arşiv)İmralı heyeti-MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmesi (Takvim Foto Arşiv)

    Söz konusu görüşmenin ardından İmralı heyeti, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etti.

    Devam eden süreçle ilgili ne olacağı merak edilirken DEM Parti cephesinden yeni bir hamle geldi.

    DEM Parti, İmralı görüşmesi ve siyasi partilerle yapılan görüşmelerin ardından ikinci görüşme için tarih verdi.

    İmralı heyeti-AK Parti görüşmesi (Takvim Foto Arşiv)İmralı heyeti-AK Parti görüşmesi (Takvim Foto Arşiv)

    ÖCALAN'LA İKİNCİ GÖRÜŞME İÇİN YARIN BAŞVURU YAPILACAK

    DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağı kaydedildi.

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    "İKİNCİ ZİYARETİN SONUNDA PKK'NIN SONLANDIĞI ŞARTSIZ AÇIKLANMALIDIR"

    Diğer yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bu haftaki grup toplantısında DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretine değinmişti.

    Bahçeli, "DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır." demişti.

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