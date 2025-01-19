DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için ikinci kez İmralı’ya gidiyor! Tarih netleşti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki grup toplantısında yaptığı çağrıya başlayan süreç hız kesmeden devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.