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Özgür Suriye'deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin "teröristan" hayali: PKK'yı yalnız bırakmayız

Suriye'de yeni dönem tesis edilirken Fransa ayak bağı olmayı sürdürüyor. Trump'ın "Suriye'de işimiz yok. Fransa da karışmayacak" sözlerinin aksine Fransa Dışişleri Bakanlığı YPG'ye can simidi oldu. DEAŞ maskesine sığınıp "Münbiç ve Kobani'ye saldırılar dursun" diyen Fransız bakan Barrot, "Suriye'deki ortaklarımız siyasi geçiş sürecinin parçası olmalı" sözleriyle terör örgütünü meşrulaştırmak istedi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise "Uyarıyorum! Uluslararası koalisyon onları (YPG) korumalı" deme cüreti gösterdi. Kamışlı'ya giden Fransız heyet de elebaşı Şahin'i "Müzakereci" ilan etmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:37
Özgür Suriye’deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin teröristan hayali: PKK’yı yalnız bırakmayız

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de 8 Aralık 2024'te yeni ve özgür bir döneme "merhaba" dedi. 61 yıllık BAAS rejimi çöktü, 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi. Beşar Esad pılını pırtını toplayıp Moskova'ya kaçtı.

    Rejim unsurları tüm yetkileri geçiş hükümetine devretti. Suriye'nin geleceği için inşa ve imar çalışmaları hız kazandı. Bu süreçte Ankara'nın "Anahtar" rolü pekişti. PKK/YPG işgali altındaki toprakları ve Fırat havzasını terörden arındırma girişimleri ise hız kazandı. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alındı. Ayn-el Arab'a (Kobani) harekat hazırlıkları sürüyor.

    ANKARA KARARLI: YPG YA SİLAH BIRAKIR YA DA YOK OLUR

    Ankara'nın "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" tutumu ve ABD'nin "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de" açıklaması PKK ve türevlerini son çıkmaza soktu.

    Suriyenin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahini Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?Suriyenin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahini Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?


    FRANSA YPG'YE BASTON OLDU: ELEBAŞINI "ŞAM MÜZAKERECİSİ" İLAN ETTİLER

    Terör örgütü sözde "Özerk Yönetim" çatısı altında Suriye'de şekillenen yeni konjonktürde meşruiyet kazanmak için sinsi ve karanlık hesaplara girişti. Fransa da bu süreçte PKK/YPG'ye baston oldu.

    İşgal altındaki Kamışlı'da "Kürt - Kürt diyaloğu" adı verilen görüşmelerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Şam müzakerecesi" ilan edildi. Bölgede yaşayan Kürtlere de "YPG bayrağı altında bir olun" telkinleri yapıldı.

    Takvim.com.tr bu gelişmeyi 12 Aralık 2024'te "Suriye'nin kuzeyinde Fransa şeytanlığı" başlığıyla okurlarına aktarmıştı.



    FRANSA DIŞİŞLERİ'NDEN SKANDAL AÇIKLAMA

    Trump'ın "Suriye'de işimiz yok. Fransa da karışmayacak. Kendi başlarının çaresine baksınlar" sözlerinin aksine Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal bir açıklama geldi.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, DEAŞ maskesine sığınarak PKK/YPG'yi meşrulaştırmak istedi. Terör örgütünden "Suriye'deki ortaklarımız" olarak bahseden Barrot, "Kuzey ve Doğu Suriye'deki ortaklarımız, DAIŞ örgütüyle mücadelede çok önemli bir taraftır" dedi.

    "Münbiç ve Kobani'ye saldırılar dursun" diyecek kadar ileri giden Fransız Bakan, "Özerk Yönetim (PYD/SDG) Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin bir parçası olmalı" şeklinde konuştu.



    Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise Özgürlük Şafağı operasyonları ile çıkmaza giren PKK/YPG'ye can simidi oldu.

    HOLLANDE'DEN HADSİZ SÖZLER

    Fransa ve uluslararası koalisyonun Suriye'de PKK ve türevlerini koruması gerektiğini söyleyen Hollande, "Kürtlerin yalnız bırakılmasına göz yumamam. Uyarıda bulunuyorum. Fransa ve uluslararası koalisyon Suriye Kürtlerini korumak zorunda" dedi.

    Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (AA/Arşiv)Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (AA/Arşiv)


    DAHA ÖNCE SEÇİMLE MEŞRULAŞTIRMAK İSTEDİLER, ANKARA'DAN TOKAT YEDİLER

    Daha önce PKK'ya "teröristan" devleti kurma çizgisinde hareket eden ABD ve Batı bloğunun sinsi planlarını Ankara boşa çıkarmıştı. Suriye'deki yeni denklem sonrası YPG/PYD'yi meşrulaştırma girişimlerine Ankara hiçbir surette müsaade etmeyecek.

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKKnın Meşrulaşma hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliğiYPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKKnın Meşrulaşma hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği

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