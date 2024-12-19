Özgür Suriye'deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin "teröristan" hayali: PKK'yı yalnız bırakmayız

Suriye'de 8 Aralık 2024'te yeni ve özgür bir döneme "merhaba" dedi. 61 yıllık BAAS rejimi çöktü, 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi. Beşar Esad pılını pırtını toplayıp Moskova'ya kaçtı.
Rejim unsurları tüm yetkileri geçiş hükümetine devretti. Suriye'nin geleceği için inşa ve imar çalışmaları hız kazandı. Bu süreçte Ankara'nın "Anahtar" rolü pekişti. PKK/YPG işgali altındaki toprakları ve Fırat havzasını terörden arındırma girişimleri ise hız kazandı. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alındı. Ayn-el Arab'a (Kobani) harekat hazırlıkları sürüyor.
ANKARA KARARLI: YPG YA SİLAH BIRAKIR YA DA YOK OLUR
Ankara'nın "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" tutumu ve ABD'nin "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de" açıklaması PKK ve türevlerini son çıkmaza soktu.
FRANSA YPG'YE BASTON OLDU: ELEBAŞINI "ŞAM MÜZAKERECİSİ" İLAN ETTİLER
Terör örgütü sözde "Özerk Yönetim" çatısı altında Suriye'de şekillenen yeni konjonktürde meşruiyet kazanmak için sinsi ve karanlık hesaplara girişti. Fransa da bu süreçte PKK/YPG'ye baston oldu.
İşgal altındaki Kamışlı'da "Kürt - Kürt diyaloğu" adı verilen görüşmelerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Şam müzakerecesi" ilan edildi. Bölgede yaşayan Kürtlere de "YPG bayrağı altında bir olun" telkinleri yapıldı.
Takvim.com.tr bu gelişmeyi 12 Aralık 2024'te "Suriye'nin kuzeyinde Fransa şeytanlığı" başlığıyla okurlarına aktarmıştı.
FRANSA DIŞİŞLERİ'NDEN SKANDAL AÇIKLAMA
Trump'ın "Suriye'de işimiz yok. Fransa da karışmayacak. Kendi başlarının çaresine baksınlar" sözlerinin aksine Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal bir açıklama geldi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, DEAŞ maskesine sığınarak PKK/YPG'yi meşrulaştırmak istedi. Terör örgütünden "Suriye'deki ortaklarımız" olarak bahseden Barrot, "Kuzey ve Doğu Suriye'deki ortaklarımız, DAIŞ örgütüyle mücadelede çok önemli bir taraftır" dedi.
"Münbiç ve Kobani'ye saldırılar dursun" diyecek kadar ileri giden Fransız Bakan, "Özerk Yönetim (PYD/SDG) Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin bir parçası olmalı" şeklinde konuştu.