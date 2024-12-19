Özgür Suriye'deki ayak bağı: Fransa | Jakobenlerin "teröristan" hayali: PKK'yı yalnız bırakmayız

Suriye'de 8 Aralık 2024'te yeni ve özgür bir döneme "merhaba" dedi. 61 yıllık BAAS rejimi çöktü, 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi. Beşar Esad pılını pırtını toplayıp Moskova'ya kaçtı.



Rejim unsurları tüm yetkileri geçiş hükümetine devretti. Suriye'nin geleceği için inşa ve imar çalışmaları hız kazandı. Bu süreçte Ankara'nın "Anahtar" rolü pekişti. PKK/YPG işgali altındaki toprakları ve Fırat havzasını terörden arındırma girişimleri ise hız kazandı. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alındı. Ayn-el Arab'a (Kobani) harekat hazırlıkları sürüyor.

ANKARA KARARLI: YPG YA SİLAH BIRAKIR YA DA YOK OLUR



Ankara'nın "YPG ya silah bırakır ya da yok olur" tutumu ve ABD'nin "Suriye'nin anahtarı Türkiye'de" açıklaması PKK ve türevlerini son çıkmaza soktu.