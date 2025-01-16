Sahte içki faciası büyüyor: Ölü sayısı fırladı | Tekel bayisinde böyle sattı | Sahte içki nasıl anlaşılır?

Özellikle görme bozukluğu gibi belirtiler varsa bu durum ciddiye alınmalı ve vakit kaybedilmeden tıbbi destek alınmalıdır.

Sahte içki tüketimi sonrası bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra görme bozukluklarının en net belirtiler olarak öne çıkıyor.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR? Uzmanlara göre, piyasaya sürülen sahte içki ler ölüme kadar giden ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu ürünler tadından ya da kokusundan ayırt edilemiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul valiliği konuya ilişkin dün (15 Ocak) açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, belediye ve tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4'ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir.''

İstanbul'da, sahte içli ölümlerine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı (Fotoğraf: AA)

64 İŞLETMENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Kentte 1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulduğu aktarılan açıklamada, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatıldığı, işletme yetkilileri hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulduğu vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112'ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır." denildi.