Sahte içki faciası büyüyor: Ölü sayısı fırladı | Tekel bayisinde böyle sattı | Sahte içki nasıl anlaşılır?

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yüskeldi.
83 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yüskeldi.
83 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
ÖLÜ SAYISI 30'A ÇIKTI
Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.
31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.
TEKEL BAYİSİNDE SAHTE İÇKİ SATIŞI: SON ALIŞVERİŞ!
Fatih'te sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki tekel bayiden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büfeye giren Yıldız Turtyeva'nın büfeden içki aldığı, ardından uzaklaştığı görülüyor.
Öte yandan, sahte içki üreten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise büfeyi işleten Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?
Uzmanlara göre, piyasaya sürülen sahte içkiler ölüme kadar giden ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu ürünler tadından ya da kokusundan ayırt edilemiyor.
Sahte içki tüketimi sonrası bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra görme bozukluklarının en net belirtiler olarak öne çıkıyor.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, sahte içki tüketiminden korunmak için şunları öneriyor:
Şişelerin kapalı ve bandrollü olmasına dikkat edilmeli.
Tüketim sonrası bulantı, kusma, baş dönmesi gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.
Özellikle görme bozukluğu gibi belirtiler varsa bu durum ciddiye alınmalı ve vakit kaybedilmeden tıbbi destek alınmalıdır.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul valiliği konuya ilişkin dün (15 Ocak) açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, belediye ve tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4'ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir.''
64 İŞLETMENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ
Kentte 1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulduğu aktarılan açıklamada, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatıldığı, işletme yetkilileri hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, geçen yıl yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulduğu vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112'ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır." denildi.