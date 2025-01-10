PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CANLI | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Fidan, "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Suriye'de tarihin doğru noktasında durduk, adaleti savunduk." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 11:18 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 11:34
CANLI | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor: Suriye’de hikayemiz yeni başlıyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Türkiye'de yerleşik yerli ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

    Burada değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, bölgede güvenliğin öncelik olduğunu belirterek Suriye'de hikayenin yeni başladığını kaydetti.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

    Türkiye'nin dış politika gündemi oldukça geniş. 2024'ü özel kılan şüphesiz Suriye'de yaşanan gelişme. 2011'den bu yana sabırla sürdürdüğümüz politikamızla hakkı adaleti savunduk Bugünm tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada milletimize de Suriyeli kardeşlerimize de mahçup olduk. Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor diyebilirim. Komşumuzun yeniden imar ve kalkınma çabalarına destek olmaya başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen barış ve iş birliğidir. Komşularımızdan ve bölge ülkelerden de beklentimiz bu yönde. Önümüzdeki döneminde temennimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünün geçiş sürecinde tamamlanmasıdır.

    Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir. DEAŞ ve PKK arasında ayrım yapmaksızın aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Irak'ın güvenlik ve istikrarını da kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz. Irak ile ahdi zeminimizi güçlendirdik. İkili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık.

    Rusya Ukrayna savaşında her zaman yangını dindirmenin ve acıları dindirmenin gayreti içerisinde olduk. Arabulucuk konusunda yaptığımız çalışmalar çerçevesinde geniş bir coğrafyada devam ediyor.

    Afrika kıtası ile işbirliğimizi güçlendirmekteyiz. Afrikalı kardeşlerimizle muhabbetimiz sadece söylemde değil.

    Türkiye ve ABD birbirine stratejik anlamda birbirine ihtiyaç duyan iki ülke. Ülkeler arasındaki stratejik iş birliği bu dönemde oldukça önemli. Yeni Amerikan yönetimi ile bu çerçevede yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz. Sayın Trump'ın ülkemizin bölgedeki ve küresel düzlemdeki etkilerine yönelik sözlerini not ettik.

    AHaber CANLI YAYIN

    Ayrıntılar geliyor....

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor: Suriye’de hikayemiz yeni başlıyor
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok | Elinde kasetler mi var?
    Binance
    Hem vakitten hem nakitten tasarruf: Başkan Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun açışını gerçekleştirecek
    Teröristlerin sonu cehennem! 20 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! 10 kişi öldü! Kundaklama gözaltısı
    TÜİK açıkladı: İşte Kasım ayı işsizlik rakamları
    DEM Parti’ye terör soruşturması! Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve yardımcısı gözaltına alındı
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Terörsüz Türkiye için ikinci aşama! Süreç nasıl işleyecek? Hükümet net: Pazarlık yok
    Yağmurluklar çizmeler giyilsin! 10 Ocak hava durumu | İstanbul ve yurt genelinde il il hava tahminleri
    Trump’tan Putin hamlesi: Görüşmek istiyor biz de ayarlıyoruz
    Özel poligonda intihara kalkıştı! O anlar anbean kaydedildi
    CHP’li İBB’den Darülaceze fiyatlarına yüzde 300 zam! 10 bin TL’lik oda 30 bin TL oldu
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu