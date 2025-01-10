CANLI | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulunuyor: Suriye’de hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Türkiye'de yerleşik yerli ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, bölgede güvenliğin öncelik olduğunu belirterek Suriye'de hikayenin yeni başladığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin dış politika gündemi oldukça geniş. 2024'ü özel kılan şüphesiz Suriye'de yaşanan gelişme. 2011'den bu yana sabırla sürdürdüğümüz politikamızla hakkı adaleti savunduk Bugünm tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada milletimize de Suriyeli kardeşlerimize de mahçup olduk. Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor diyebilirim. Komşumuzun yeniden imar ve kalkınma çabalarına destek olmaya başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen barış ve iş birliğidir. Komşularımızdan ve bölge ülkelerden de beklentimiz bu yönde. Önümüzdeki döneminde temennimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünün geçiş sürecinde tamamlanmasıdır.

Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir. DEAŞ ve PKK arasında ayrım yapmaksızın aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Irak'ın güvenlik ve istikrarını da kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz. Irak ile ahdi zeminimizi güçlendirdik. İkili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık.

Rusya Ukrayna savaşında her zaman yangını dindirmenin ve acıları dindirmenin gayreti içerisinde olduk. Arabulucuk konusunda yaptığımız çalışmalar çerçevesinde geniş bir coğrafyada devam ediyor.

Afrika kıtası ile işbirliğimizi güçlendirmekteyiz. Afrikalı kardeşlerimizle muhabbetimiz sadece söylemde değil.

Türkiye ve ABD birbirine stratejik anlamda birbirine ihtiyaç duyan iki ülke. Ülkeler arasındaki stratejik iş birliği bu dönemde oldukça önemli. Yeni Amerikan yönetimi ile bu çerçevede yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz. Sayın Trump'ın ülkemizin bölgedeki ve küresel düzlemdeki etkilerine yönelik sözlerini not ettik.

AHaber CANLI YAYIN

Ayrıntılar geliyor....