Şam Ankara ile hemfikir! "Teröristan" hayali kuran YPG'ye "Federalizme izin vermeyiz" resti: "Kırmızı çizgimiz"

Ahmet El Şara'nın ekibinde yer alan Suriye Askeri Operasyonlar Odası üyesi Ahmed Dalati (Takvim.com.tr)



"FEDERALİZM BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ, İZİN VERMEYECEĞİZ"



Dalati, "YPG güçleri içindeki Suriyeli olmayan silahlı güçlere neden karşısınız?" sorusuna cevaben şunları söyledi:

Siyasi projeleri ve dış gündemlere olan bağlılıkları nedeniyle. Onlara dedik ki: Dış gündemlere olan bağlılıktan ve bağımsız bir Kürt devleti ya da federal hükümet kurma çağrılarından vazgeçin. Bu siyasi öneriler tüm Suriyelilerin kırmızı çizgisini ihlal ediyor ve bölgesel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Federalizm bizim için kırmızı çizgi, kabul etmeyiz.

"Eğer bir grup için federalizmi kabul edersek, bildiğiniz gibi Suriye halkı etnik ve ayrıca dini ve mezhepsel olarak çeşitli bileşenlere sahip. Bu nedenle, bir bileşenin bağımsız bir yönetim kurmasına izin verilirse, diğer bileşenler de aynı şeyi isteyecek ve böylece bölünmeye doğru gideceğiz. Ayrıca, bu doğal olarak dış proje ve gündemlerle bağlantılı ve bölgesel ve güvenlik krizine neden olacak.

Hiçbir şekilde federalizme ya da etnik, ulusal ve dini temelde hiçbir durumun meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tüm Suriyeliler için kırmızı çizgidir. Umuyoruz ki diğer tüm bileşenler de sorumluluk sahibi olurlar ve varlıklarıyla ülkelerinin inşasına katılırlar"