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Şam Ankara ile hemfikir! "Teröristan" hayali kuran YPG'ye "Federalizme izin vermeyiz" resti: "Kırmızı çizgimiz"

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet El Şara'nın "Tüm gruplar silah bırakacak" sözleri ve yapılan görüşmeler sonrası PKK/YPG sinsi oyunlara girişti. Şara'nın ekibinde yer alan Suriye Askeri Operasyonlar Odası üyesi Ahmed Dalati, YPG'nin "Bağımsız Kürt devleti" ve "Federalizm" planları yaptığını söyledi. YPG ile Kürtleri birbirinden ayırdıklarını dile getiren Dalati, "Federalizme izin vermeyiz, kırmızı çizgimiz" diyerek rest çekti. Öte yandan Şam ile Ankara YPG/PKK konusunda hemfikir. Kesin surette "teröristan" kurulmasına müsaade edilmeyecek.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 12:52
Şam Ankara ile hemfikir! Teröristan hayali kuran YPG’ye Federalizme izin vermeyiz resti: Kırmızı çizgimiz

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    PKK ve türevleri Suriye'de işgal ettiği topraklarda ya silah bırakacak ya da yok olacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bölücü caniler silah gömmezlerse silahlarıyla birlikte gömülürler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur" uyarısında bulunarak Ankara'nın çelik yumruğunu gösterdi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmet El Şara Şam'da (Takvim.com.tr)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmet El Şara Şam'da (Takvim.com.tr)

    ŞAM'DAKİ YENİ YÖNETİM ANKARA İLE AYNI ÇİZGİDE

    Şam'daki yeni yönetim de Suriye üzerinden PKK/YPG gölgesinin kalkması için Ankara ile aynı çizgide yol alıyor.

    Suriye'deki geçiş hükümetinin lideri Ahmet El Şara "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" mesajı verdi. Suriye'deki tüm silahlı grupların Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşeceğini duyurdu.

    Sürece müteakip Şara ve YPG/SDG heyeti arasında Şam'da bir görüşme yapıldı. Ancak YPG'nin görüşmelerde pürüz çıkardığı silah bırakmamak için türlü oyunlara giriştiği gözlemlendi.

    YPG Suriye'nin kuzeyinde ya silah bırakacak ya da yok olacak (Takvim.com.tr)YPG Suriye'nin kuzeyinde ya silah bırakacak ya da yok olacak (Takvim.com.tr)

    YPG "TERÖRİSTAN" İSTİYOR

    Görüşme sonrası Ahmet El Şara'nın ekibinde yer alan Suriye Askeri Operasyonlar Odası üyesi Ahmed Dalati'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

    Barzanilere yakınlığıyla bilinen IKBY merkezli Rudaw'a konuşan Dalati, YPG ile Kürtleri birbirinden ayırdıklarını, YPG'nin "Bağımsız Kürt devleti" ve "Federalizm" planları yaptığını söyledi.

    Bu duruma asla müsaade etmeyeceklerini belirten Suriye Askeri Operasyonlar Odası üyesi, "DSG (YPG/PKK) ile sorunumuz belli, ayrılıkçı bir siyasi projeye ve dış gündemlere bağlılar. DSG (YPK/PKK) başka bir şey, Kürtler başka bir şey. Kurtuluş savaşının başından beri, dış siyasi gündemlerinden vazgeçmeleri ve Suriye toplumunun bir parçası olmaları ve tüm bileşenlerin aynı haklara sahip olmaları için görüşmeler vardı ama şu ana kadar bu konuda son bir formüle ulaşamadık" dedi.

    Ahmet El Şara'nın ekibinde yer alan Suriye Askeri Operasyonlar Odası üyesi Ahmed Dalati (Takvim.com.tr)Ahmet El Şara'nın ekibinde yer alan Suriye Askeri Operasyonlar Odası üyesi Ahmed Dalati (Takvim.com.tr)

    "FEDERALİZM BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ, İZİN VERMEYECEĞİZ"

    Dalati, "YPG güçleri içindeki Suriyeli olmayan silahlı güçlere neden karşısınız?" sorusuna cevaben şunları söyledi:

    Siyasi projeleri ve dış gündemlere olan bağlılıkları nedeniyle. Onlara dedik ki: Dış gündemlere olan bağlılıktan ve bağımsız bir Kürt devleti ya da federal hükümet kurma çağrılarından vazgeçin. Bu siyasi öneriler tüm Suriyelilerin kırmızı çizgisini ihlal ediyor ve bölgesel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Federalizm bizim için kırmızı çizgi, kabul etmeyiz.

    "Eğer bir grup için federalizmi kabul edersek, bildiğiniz gibi Suriye halkı etnik ve ayrıca dini ve mezhepsel olarak çeşitli bileşenlere sahip. Bu nedenle, bir bileşenin bağımsız bir yönetim kurmasına izin verilirse, diğer bileşenler de aynı şeyi isteyecek ve böylece bölünmeye doğru gideceğiz. Ayrıca, bu doğal olarak dış proje ve gündemlerle bağlantılı ve bölgesel ve güvenlik krizine neden olacak.

    Hiçbir şekilde federalizme ya da etnik, ulusal ve dini temelde hiçbir durumun meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tüm Suriyeliler için kırmızı çizgidir. Umuyoruz ki diğer tüm bileşenler de sorumluluk sahibi olurlar ve varlıklarıyla ülkelerinin inşasına katılırlar"

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    OPERASYON PLANI HAZIR

    Gelinen bu noktada PKK/YPG'nin "teröristan" ve "federalizm" hayaline kesin surette müsaade edilmeyecek. Terör örgütünün slah bırakmaması durumunda askeri çözümler de masada.

    PKK/YPG İSRAİL'E SIĞINDI

    Durumun farkında olan terör örgütü ise kendi gibi terörden beslenen İsrail'e sığındı, "Türkleri durdurun" diye yalvardı.

    İsrail Dışişleri Bakanı Saar da PKK/PYD elebaşı İlham Ahmed'le görüşüp destek mesajı verdi. Bu kirli temas PKK'nın siyonizmin uşağı olduğunu açık etti.

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