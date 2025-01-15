Başkan Erdoğan'dan YPG ve Kandil'e son uyarı! "Bölücü örgütü lağvedecek çalışma başladı" diyerek duyurdu: Silah bırakmazlarsa gömülürler

Türkiye güney sınırlarında ve Suriye topraklarında PKK / YPG oluşumuna kesin surette müsaade etmeyecek. Ankara "PKK/YPG sorunu sürerse askeri harekat yaparız" uyarısıyla çelik yumruğunu bir kez daha gösterdi. Şam'daki yeni yönetim de YPG konusunda Türkiye ile aynı çizgide ilerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'dan "kantonculuk" hayali kuranlara son uyarı geldi. "YPG SİLAH BIRAKMAZSA AKIBETİ KAÇINILMAZ" AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı (AA) "Kürt kardeşlerimizin tüm meselelerinin destekçisi, takipçisi ve onların güveninin teminatıyız" diyen Erdoğan, DEAŞ maskesine sığınıp PKK / YPG 'yi gardiyan gibi kullanma hayallerine kapılan Batı ülkelerine sert tepki gösterdi. "HERKES ELİNİ ÇEKSİN BİZ YPG İLE DEAŞ'IN BAŞINI EZERİZ" "Herkes bölgeden elini çeksin" çağrısında bulunan Erdoğan, "DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince ikna edici yanı kalmamıştır. Bu meseleyi çözecek en büyük güç Türkiye'dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimiz ile DEAŞ'ın de YPG'nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı (AA)





"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜ LAĞVEDECEK ÇALIŞMA BAŞLADI"



Başkan Erdoğan'ın gündeminde "Terörsüz Türkiye" girişimleri ve İmralı - DEM hattındaki görüşmeler de vardı.



"Bölgesel gelişmeler lehimizedir. İç siyasette hava müsaittir" diyen Erdoğan, "Terörle mücadelede kritik kazanımlar elde edilmiştir. Bölücü örgütü lağvedecek çalışma başladı" dedi.





Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



Türkiye'nin 40 yılı geride bırakan bölücü terör meselesi bulunuyor. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin cesur çıkışı ile başlayan gelişmelere şahitlik ettik. Aziz milletimizin ihtiyatlı iyimserlikte olduğunu görmekteyiz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına, gazilerimizin hassasiyetlerine asla halel getirmeyecek bir şuurla hareket ediyoruz. Türkiye'nin çok büyük bedeller ödediği böyle bir sorunu kalıcı biçimde geride bırakması herkesin faydasınadır. "Terörsüz Türkiye" ifadesinde anlamını bulan yeni dönemin kapılarını açma fırsatını kullanmamak üstlendiğimiz sorumlulukla bağdaşmaz. Bölgesel gelişmeler lehimize, iş siyasette hava müsait. İlgili arkadaşlarımıza bölücü örgütün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların dikkatle yürütülmesi talimatını verdim. Bu çabaların gayesini Diyarbakır İl Kongremizde izah ettim. Terör duvarını yıkalım. 85 milyon olarak birbirimize sıkıca sarılalım. Heyetin temaslarının iyi geçtiğini görüyoruz. Diğer aktörlerin de sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söylemeleri memnuniyetle not edilmiştir. Şayet, gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da adımları atarsa kazanan Türk'üyle, Kürt'üyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya kulak tıkar ve ipe un sererse o zaman biz terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz.



KADİFE ELDİVEN İÇİNDE DEMİR YUMRUK!



Erdoğan geride bıraktığımız günlerde PKK/YPG ve türevlerini "Gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz" diyerek uyarmıştı.





