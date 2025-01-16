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CHP'li belediyeler SGK prim borçlarına taksit istedi!

Hizmetlerinin hükümet tarafından engellediğine iddia eden CHP'li belediyelerin SGK'ya milyarca lira prim borcu olduğu çıktı. Borcunu ödemeyen CHP'li 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu. Gelişmelerin ardından borçlarını ödeme konusunda hiçbir adım atmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki CHP heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Görüşmede İmamoğlu’nun, CHP’li belediyelerin yıllardır biriken SGK borçları için taksit istediği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 01:50 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 01:50
CHP’li belediyeler SGK prim borçlarına taksit istedi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Hizmetlerinin hükümet tarafından engellediğine iddia eden CHP'li belediyelerin SGK'ya milyarca lira prim borcu olduğu çıktı.

    CHP'Lİ 6 BELEDİYENİN HESAPLARINA BLOKE

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrılara karşın borcunu ödemeyen CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koyuldu.

    Haciz uygulanan 6 CHP'li belediye (Takvim.com.tr)Haciz uygulanan 6 CHP'li belediye (Takvim.com.tr)

    BAĞIRSANIZ DA ÇAĞIRSANIZ DA KAÇIŞ YOK ÖDEYECEKSİNİZ

    Kararın ardından TBMM'de düzenlenen AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok, SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Vatandaşın hakkını size şarap turlarında yedirtmeyiz." ifadelerini kullandı.

    CHP'lİ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (AA)CHP'lİ İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (AA)

    TIPIŞ TIPIŞ ANKARA'YA GELDİ

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından dün sabah saatlerinde ihale operasyonunun düzenlendiği CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde "Hedefiniz benim, onayın cezamı" diyerek esip gürleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğleden sonra Ankara'nın yolunu tuttu.

    Ekrem İmamoğlu'ndan SGK borçları açıklaması



    İMAMOĞLU VE CHP HEYETİ BAKAN IŞIKHAN'I ZİYARET ETTİ

    İmamoğlu ve beraberindeki CHP heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

    "Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik." ifadelerini kullanan Işıkhan, ziyaret için İmamoğlu ve heyetine teşekkür etti.

    SGK BORÇLARINA TAKSİT İSTEDİ

    Görüşmede İmamoğlu'nun, CHP'li belediyelerin yıllardır biriken SGK borçları için taksit istediği ortaya çıktı.

    Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kabulünün ardından Bakanlık önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. (AA)Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kabulünün ardından Bakanlık önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. (AA)

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin, "Makul bir süre tanınıp, belediyelerin başvurularının alınıp, teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık." dedi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kabul edilen İmamoğlu, bakanlık önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kabulünün ardından Bakanlık önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. (AA)Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (ortada), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından kabulünün ardından Bakanlık önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. (AA)

    Bakan Işıkhan ile SGK prim borçlarıyla ilgili yapılan kesintiler ve uygulamalara ilişkin tüm belediyeler adına bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran İmamoğlu, "Bir kamu kurumu, başka kamu kurumu olan SGK'ye prim borçlarını nasıl ödeyebilir? Nasıl bir süreç tarifi yapabilir. Makul bir biçimde sürecin tariflenmesi gibi maddeleri paylaştık." ifadesini kullandı.

    PAZARTESİ İTİBARIYLA MASA KURULACAK

    Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden İmamoğlu, "TBB Genel Sekreterimiz ve bir kısım belediyelerden de takviye yapacağımız, bazı uzman dostlarımızın da katılacağı bir heyetle büyük ihtimalle haftaya pazartesi itibarıyla nasıl uzlaşı sağlayabilirizin masası kurulacak." diye konuştu.

    Farklı dönemde birikmiş borçların, bir anda ödenebilmesinin mümkün olmadığını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Yeni artan rakamlarla birlikte prim rakamları da yükselecek. Makul bir süre tanınıp, belediyelerin başvurularının alınıp, teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık. Bu manada karar birliğine vardık. Umarım pazartesi başlayacak olan bu çalışmalar sağlıklı sonuç verir. Eğer uygun olurlarsa yine bir araya geliriz. Umarım çok sağlıklı bir biçimde ödenebilir. Hep beraber bu işin altından el birliğiyle kalkmış oluruz dedik."

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