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Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü imzalandı: Yeni yol haritası hazır

Türkiye ile Hollanda arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Protokolü imzalandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat,"İşbirliğimizin önümüzdeki dönemde yol haritası olacak JETCO Protokolününde de vardığımız mutabakatı kayıt altına aldık." dedi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 17:15
Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü imzalandı: Yeni yol haritası hazır

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    Türkiye ile Hollanda arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Protokolü imzalandı.

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Hollanda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu 5. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Reinette Klever başkanlıklarında yapıldı.

    Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü imzalandı. (Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı)Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü imzalandı. (Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı)

    Toplantıda ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Gümrük Birliği'nin güncellenme süreci, iş dünyasının karşılaştığı vize sorunları, sanayi ve ticarette yeşil ve dijital dönüşüm, kadın girişimcilik, sağlık turizmi, ihracatın finansmanı ile döngüsel ekonomi konuları ele alındı. Konular, toplantısı sonrasında imzalanan mutabakat zaptı ile kayıt altına alındı.

    Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü imzalandı. (Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı)Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü imzalandı. (Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı)

    İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yol haritasını belirleyen JETCO Protokolü'nün imzalanmasının ardından, DEİK ile Hollanda Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu başkanları ve iş insanlarının da katılımıyla Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

    Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü imzalandı. (Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı)Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü imzalandı. (Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı)

    Toplantıda, iki ülke özel sektörleri arasında potansiyel işbirliği temaları olarak belirlenen hizmetler, sanayi kümelenmeleri, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi hususlarında özel sektörün geleceğe ilişkin planlamaları ve işbirliği imkanları masaya yatırıldı.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)


    YOL HARİTASI HAZIR

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bolat şu ifadeleri kullandı:

    "Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sayın Klever ile eş başkanlığını yürüttüğüm Türkiye - Hollanda JETCO 5. Dönem Toplantısını başarılı şekilde tamamladık.

    Toplantı vesilesi ile, ikili ticari ve yatırım ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldık. Toplantıda döngüsel ekonomi alanında potansiyel işbirliği, yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, başta yenilenebilir olmak üzere enerji alanında işbirliği, üçüncü ülkelerde müteahhitlik alanında işbirliği, ihracatın finansmanı, yeşil dönüşüm konularında kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ayrıca iş dünyamızın karşılaştığı vize sorunlarını ve Gümrük Birliğinin Güncellenmesi süreçlerini de etraflıca ele aldık.

    İşbirliğimizin önümüzdeki dönemde yol haritası olacak JETCO Protokolününde de vardığımız mutabakatı kayıt altına aldık."

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