Türkiye ile Hollanda arasında JETCO Protokolü imzalandı: Yeni yol haritası hazır

Toplantıda, iki ülke özel sektörleri arasında potansiyel işbirliği temaları olarak belirlenen hizmetler, sanayi kümelenmeleri, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi hususlarında özel sektörün geleceğe ilişkin planlamaları ve işbirliği imkanları masaya yatırıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)



YOL HARİTASI HAZIR



Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Sayın Klever ile eş başkanlığını yürüttüğüm Türkiye - Hollanda JETCO 5. Dönem Toplantısını başarılı şekilde tamamladık.

Toplantı vesilesi ile, ikili ticari ve yatırım ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldık. Toplantıda döngüsel ekonomi alanında potansiyel işbirliği, yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, başta yenilenebilir olmak üzere enerji alanında işbirliği, üçüncü ülkelerde müteahhitlik alanında işbirliği, ihracatın finansmanı, yeşil dönüşüm konularında kapsamlı istişarelerde bulunduk. Ayrıca iş dünyamızın karşılaştığı vize sorunlarını ve Gümrük Birliğinin Güncellenmesi süreçlerini de etraflıca ele aldık.

İşbirliğimizin önümüzdeki dönemde yol haritası olacak JETCO Protokolününde de vardığımız mutabakatı kayıt altına aldık."