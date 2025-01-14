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Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni gelişme! İtirazlar reddedildi

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'ın avukatları tutukluluğuna itiraz etti. Yapılan itirazlar reddedildi.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 11:36 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 11:37
Kerimcan Durmaz ile ilgili yeni gelişme! İtirazlar reddedildi

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

    Fenomen Kerimcan Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (İHA)Fenomen Kerimcan Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (İHA)

    Soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

    AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ
    Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. İtirazı değerlendiren nöbetçi mahkeme, söz konusu talebin reddine ve Durmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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