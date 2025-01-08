PKK'lı Duran Kalkan'dan "Selahattin Erdem" mahlasıyla sabotaj! İmralı'ya "Silah bırakmayız" mesajı: Öz savunma yoksa barış da yok

PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan (Takvim.com.tr)



CHP VE MEDYASINA ZILGIT



"Mevcut CHP yönetimi sağduyulu bir yaklaşım içinde ancak CHP etrafında kümelenen topluluğun Kürt savaşının rantçısı konumunda" diyen Duran Kalkan CHP medyasına da zılgıt çekti.



Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut CHP Yönetimi sağduyulu bir yaklaşım içinde olsa da CHP etrafında kümelenen topluluğun Kürt savaşının rantçısı konumunda olduğunu hayretle izliyoruz. İnsan CHP yanlısı diye bilinen TV'lerdeki tartışmaları izlemekte bile zorlanıyor. Çünkü her şeyi çok basit ele alıyorlar ve basit çıkar temelinde değerlendiriyorlar. Kürt sorununun çözümü konusunda ne bir şey söyleyip yapıyorlar ne de söylenen ve yapılanları beğeniyorlar. "Davet ederlerse gitmeyelim, etmezlerse küselim" biçimindeki köylü kuruntusuna tutulmuş bulunuyorlar"