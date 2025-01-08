PKK'lı Duran Kalkan'dan "Selahattin Erdem" mahlasıyla sabotaj! İmralı'ya "Silah bırakmayız" mesajı: Öz savunma yoksa barış da yok

PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan (Takvim.com.tr)
CHP VE MEDYASINA ZILGIT
"Mevcut CHP yönetimi sağduyulu bir yaklaşım içinde ancak CHP etrafında kümelenen topluluğun Kürt savaşının rantçısı konumunda" diyen Duran Kalkan CHP medyasına da zılgıt çekti.
Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mevcut CHP Yönetimi sağduyulu bir yaklaşım içinde olsa da CHP etrafında kümelenen topluluğun Kürt savaşının rantçısı konumunda olduğunu hayretle izliyoruz. İnsan CHP yanlısı diye bilinen TV'lerdeki tartışmaları izlemekte bile zorlanıyor. Çünkü her şeyi çok basit ele alıyorlar ve basit çıkar temelinde değerlendiriyorlar. Kürt sorununun çözümü konusunda ne bir şey söyleyip yapıyorlar ne de söylenen ve yapılanları beğeniyorlar. "Davet ederlerse gitmeyelim, etmezlerse küselim" biçimindeki köylü kuruntusuna tutulmuş bulunuyorlar"
MÜCADELE DEVAM ETSİN DEDİ, İMRALI HEYETİNİ HEDEF ALDI
Geride bıraktığımız gün PKK elebaşı Mustafa Karasu da "Mücadele devam etsin gevşemeyin" diyerek sabotaj yaptı.
DEM Parti'ye "Sadece sohbet etmeyin yasalar konusunda da istekte bulunun" talimatı veren Karasu, İmralı'ya giden heyeti hedef aldı.
"DEM eş başkanları neden İmralı'da değil?" diyen Karasu "Sırrı Süreyya Önder yönetimde değil. Pervin Buldan HDP eş başkanı. Ahmet Türk de belediye başkanıydı" ifadelerini kullandı. Oysa DEM eş başkanlarının İmralı'ya gelmesini Öcalan istemiyor... Bu durum Kandil ile İmralı arasındaki çatışmayı açık etti.
DEM'deki bir grup ise "Biz Öcalan'ı değil Kandil'i dinleriz" tutumu sergiliyor. DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Barış olmazsa her yer Gazze olur" tehdidinin arka planında bu tutumun yattığı konuşuluyor.