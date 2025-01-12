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DEM İmralı heyeti Demirtaş'tan sonra Figen Yüksekdağ'a gitti! "Üzerime düşeni yaparım" mesajı... Öcalan'la ikinci görüşme ne zaman?

DEM Parti İmralı heyeti, TBMM'yi bilgilendirdikten sonra rotayı Edirne ve Kandıra'ya kırdı. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, Figen Yüksekdağ'a da gitti. Yüksekdağ da Demirtaş gibi "Üzerime düşeni yaparım" mesajı verdi. DEM Parti heyetinin bu görüşmelerin ardından bir kez daha İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Peki, Öcalan'la ikinci görüşme ne zaman? Sırrı Süreyya Önder, "Çok fazla uzayacağını düşünmüyoruz" diyerek yakın zaman dilimini işaret etti. Öte yandan devlet çok net... Herhangi bir pazarlık söz konusu değil... PKK'nın silah bırakması tek şart.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 14:32 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 14:55
DEM İmralı heyeti Demirtaş’tan sonra Figen Yüksekdağ’a gitti! Üzerime düşeni yaparım mesajı... Öcalan’la ikinci görüşme ne zaman?

İÇİNDEKİLER

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    İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti TBMM'de partileri bilgilendirdikten sonra rotayı Edirne'ye kırdı.

    DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Adnan Selçuk Mızraklı ile görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşme sonrası açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş'ın sürece desteğinin tam olduğunu söyledi.

    Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr Arşiv)Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr Arşiv)


    DEMİRTAŞ'TAN 'DESTEK' AÇIKLAMASI

    Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ise "Öcalan, koşulları oluştuğunda inisiyatif alacaksa yanında olacağımızı belirtiyoruz." dedi.

    Demirtaş, Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye ve CHP Genel Başkanı Özel'e teşekkür etti.

    DEM Parti heyeti, Yüksekdağ ile görüşmek için cezaevinde (DHA)DEM Parti heyeti, Yüksekdağ ile görüşmek için cezaevinde (DHA)

    BİR ZİYARET DE FİGEN YÜKSEKDAĞ'A

    DEM heyeti Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra Kocaeli'de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti. Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gelen heyette Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk yer aldı. Pervin Buldan ise daha sonra geldi.

    HDP'li Figen Yüksekdağ (Takvim.com.tr)HDP'li Figen Yüksekdağ (Takvim.com.tr)

    YÜKSEKDAĞ NE DEDİ?

    Görüşmenin ardından açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, Yüksekdağ'ın "Sürecin tam olarak yanı başında, üstüne ne düşerse yerine getirmeye hazır olduğunu" iletti.

    Sırrı Süreyya Önder İmralı ile ikinci görüşmenin yakın bir zamanda olacağını söyledi (Takvim.com.tr)Sırrı Süreyya Önder İmralı ile ikinci görüşmenin yakın bir zamanda olacağını söyledi (Takvim.com.tr)


    İMRALI'DAKİ İKİNCİ GÖRÜŞME NE ZAMAN?

    DEM Parti heyetinin bu görüşmelerin ardından bir kez daha İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor.

    Peki İmralı ile yapılacak ikinci görüşme ne zaman?

    DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuya ilişkin "İmralı'daki ikinci görüşmenin tarihi henüz belli değil ama çok fazla uzayacağını düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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    KANDİL VE DEM'DEKİ ÇATLAK SESLER

    Öte yandan süreç içerisinde Kandil'den çatlak sesler yükseldi.

    Mustafa Karasu'dan Murat Karayılan'a Bese Hozat'tan Sabri Ok'a kadar Kandil'de yuvalanan terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci tıkmaya yeltendi.

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    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Barış olmazsa her yer Gazze olur" minvalindeki tehdidi ise büyük tepki çekti. İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder, "Biz barışı bereketle ve rahmetle tarif etmekten yanayız. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin" diyerek Hatimoğulları'na ayar verdi.

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    YA SİLAH BIRACAKLAR YA GÖMÜLECEK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise yeni döneme ilişkin net mesajlar veriyor. Herhangi pazarlık meselesinin konu olmadığına dikkat çekilerek PKK'nın silah bırakmasının tek şart olduğu belirtiliyor.

    Bugün Diyarbakır'da "terör örgütü kendini feshetmeli" diyen Başkan Erdoğan dün de (10 Aralık) Aydın'da yaptığı konuşmada örgütün silah bırakması gerektiğini vurgulamıştı.

    Terörle mücadelenin büyük hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, "Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kandan ve gözyaşlarından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız." diye konuştu.

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