DEM İmralı heyeti Demirtaş'tan sonra Figen Yüksekdağ'a gitti! "Üzerime düşeni yaparım" mesajı... Öcalan'la ikinci görüşme ne zaman?

Sırrı Süreyya Önder İmralı ile ikinci görüşmenin yakın bir zamanda olacağını söyledi (Takvim.com.tr) İMRALI'DAKİ İKİNCİ GÖRÜŞME NE ZAMAN? DEM Parti heyetinin bu görüşmelerin ardından bir kez daha İmralı'ya giderek teröristbaşı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Peki İmralı ile yapılacak ikinci görüşme ne zaman? DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuya ilişkin " İmralı'daki ikinci görüşmenin tarihi henüz belli değil ama çok fazla uzayacağını düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KANDİL VE DEM'DEKİ ÇATLAK SESLER Öte yandan süreç içerisinde Kandil'den çatlak sesler yükseldi. Mustafa Karasu'dan Murat Karayılan'a Bese Hozat'tan Sabri Ok'a kadar Kandil'de yuvalanan terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci tıkmaya yeltendi.

PKKlı Duran Kalkandan Selahattin Erdem mahlasıyla sabotaj! İmralıya Silah bırakmayız mesajı: Öz savunma yoksa barış da yok

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Barış olmazsa her yer Gazze olur" minvalindeki tehdidi ise büyük tepki çekti. İmralı heyetinde olan Sırrı Süreyya Önder , "Biz barışı bereketle ve rahmetle tarif etmekten yanayız. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin" diyerek Hatimoğulları'na ayar verdi.





YA SİLAH BIRACAKLAR YA GÖMÜLECEK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise yeni döneme ilişkin net mesajlar veriyor. Herhangi pazarlık meselesinin konu olmadığına dikkat çekilerek PKK'nın silah bırakmasının tek şart olduğu belirtiliyor.

Bugün Diyarbakır'da "terör örgütü kendini feshetmeli" diyen Başkan Erdoğan dün de (10 Aralık) Aydın'da yaptığı konuşmada örgütün silah bırakması gerektiğini vurgulamıştı.

Terörle mücadelenin büyük hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, "Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kandan ve gözyaşlarından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız." diye konuştu.