Kandil Öcalan’ı pazarlık malzemesi yaptı! Elebaşı Bese Hozat YPG’yi koz olarak kullanıp şart koşmaya kalktı | Bir de bölücü tehdit

Öcalan'ın çağrısı sonrası Kandil silah bırakmamak için pazarlığa girişti (Takvim.com.tr) KANDİL AYAK DİRİYOR Kandil
'in İmralı
'dan gelen mesaj sonrası ayak diremesi de dikkatlerden kaçmadı. "Bu iktidarın, bu devletin bir çözüm iradesi ortaya çıkmış değildir. Ortada bir samimiyet yoktur"
sözleriyle hükümeti hedef alan Hozat, "İnandırıcı da olamıyor. Güven de veremiyor. İnkar, imha, soykırım politikalarını tüm şiddetiyle ve hızıyla sürdürüyor. İmralı işkence, tecrit politikalarını sürdürüyor. Bir-iki görüşmenin yapılması, işkence ve tecrit sisteminin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor
" diye konuştu. "ÖCALAN'IN ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUZ" DEYİP TEHDİT ETMEYE KALKTI: TÜRKİYE PARAMPARÇA OLUR
İmralı üzerinden pazarlığa girişen, PKK
'nın silah bırakması için Suriye ve YPG'yi koz olarak kullanan Bese Hozat
, önce "Biz bir bütünen Önderliğimizin çağrılarını destekliyoruz. Önderliğimizin ortaya koyduğu çözüm iradesinin arkasındayız"
dedi sonra küstah tehditler savurdu.
Hozat "Türk devleti, AKP-MHP iktidarı, iktidarı ve muhalefetiyle bir bütünen devletin kendisi gerçek bir çözüm iradesi ortaya koymalıdır. Gerçekten Kürt sorununun demokratik çözümü, Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde bir irade ortaya koymalı. Önder Apo'nun bu çağrılarına olumlu cevap vermelidir, karşılık vermelidir ve bu konuda pratik somut adım atmalıdır"
dedi. Şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'de Kürt sorunu çözülmezse, Türkiye mevcut bu politikasıyla devam ederse, Türkiye bölgede en büyük kaybeden güç olacaktır. Hiç kendisini kandırmasın. Hiç kandırmasın; Türkiye paramparça olur. Önder Apo Türkiye'nin son şansıdır.
Türkiye, Önder Apo'yla Kürt sorununu demokratik temelde çözmezse, Türkiye gerçekten demokratikleşmezse, Türkiye o zaman bölünür. Türkiye'de yüzyıllara yayılacak etnik çatışmalar ve mezhep çatışmaları gelişir ve ortada gerçekten Türkiye Cumhuriyeti adında bir devlet kalmaz.
PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr) "ÖZEL SAVAŞ OLMA OLASILIĞI ÇOK ÇOK YÜKSEKTİR"
Hozat, "Bu süreç halen bir sürü belirsizlikle doludur. Özel savaş olma olasılığı çok çok yüksektir. Bu iktidarın pratiği ortadadır, duruşu ortadadır, politikaları ortadadır, uygulamaları ortadadır. Bu açıdan da mücadeleyi çok güçlü bir biçimde sürdürmek lazım. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü, Kürt sorununun demokratik çözümünü amaçlayan küresel özgürlük hamlesinin çok güçlü bir biçimde devam etmesi lazım"
beyanıyla süreci sabote etti.