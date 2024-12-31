Kandil Öcalan’ı pazarlık malzemesi yaptı! Elebaşı Bese Hozat YPG’yi koz olarak kullanıp şart koşmaya kalktı | Bir de bölücü tehdit

Daha sonra DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'la İmralı'da görüştü. Elebaşı bu ziyarette dededi.Ancak beklenençağrısı gelmedi... Pervin Buldan'ın dabeyanı üzerinesorusu önem kazandı.

PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)

diyerek süreci süreci sabote etmek isteyen Hozat şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ PKK'YI YOK ETMEK İSTİYOR"



"Erdoğan ve Bahçeli PKK'yı yok etmek istiyor" diyen elebaşı Bese Hozat, "Suriye'de YPG'ye saldırılar durmazsa çözüm olmaz" mesajı verdi.



Hozat sözlerini şöyle sürdürdü:

Devlet Bahçeli de ağzını açıyor, PKK'yi yok etmekten bahsediyor, Rojava'yı tasfiye etmekten bahsediyor, Kürtleri soykırımdan geçirmekten bahsediyor. Erdoğan ağzını açtığında da benzer şeylerden bahsediyor. Hep ifade ettikleri şeyler öldürmedir, yok etmedir, saldırıdır, savaştır. Yani böyle bunun dışında ortaya koydukları bir şey yok.

YPG'yi meşru zemine çekmek isteyen Hozat,dedi.