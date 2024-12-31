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Kandil Öcalan'ı pazarlık malzemesi yaptı! Elebaşı Bese Hozat YPG'yi koz olarak kullanıp şart koşmaya kalktı | Bir de bölücü tehdit

Teröristbaşı Öcalan'ın "Çağrı yapmaya hazırım" mesajı sonrası Kandil silah bırakmamak için pazarlığa girişti. "Erdoğan ve Bahçeli PKK'yı yok etmek istiyor" diyen PKK/KCK elebaşı Bese Hozat, "Suriye'de YPG'ye saldırılar durmazsa çözüm olmaz" mesajı verip YPG'yi koz olarak kullandı. Öcalan'ın çağrısını desteklediklerini söyleyen Hozat "Bu iktidarın, bu devletin bir çözüm iradesi ortaya çıkmış değildir. Ortada bir samimiyet yoktur. Özel savaş olma olasılığı çok çok yüksektir" sözleriyle süreci sabote etti. Öcalan üzerinden "Türkiye 'Kürt sorununu' demokratik temelde çözmezse bölünür, paramparça olur" tehdidi savurdu.

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 11:28 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 11:33
Kandil Öcalan’ı pazarlık malzemesi yaptı! Elebaşı Bese Hozat YPG’yi koz olarak kullanıp şart koşmaya kalktı | Bir de bölücü tehdit

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    Türkiye 40 yıllık terör tezgahını dağıtmakta kararlı. Başkan Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası İmralı'nın kapıları açıldı.

    Önce Ömer Öcalan "yeğen" statüsünde ziyaret gerçekleştirdi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan burada "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı verdi.
    İmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! Hazırım diyen Öcalan niye PKK silah bıraksın çağrısı yapmadı? Meclisle pazarlık niyetiİmralı-DEM görüşmesinin perde arkası! Hazırım diyen Öcalan niye PKK silah bıraksın çağrısı yapmadı? Meclisle pazarlık niyeti



    ÖCALAN "ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM" DEDİ

    Daha sonra DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'la İmralı'da görüştü. Elebaşı bu ziyarette de "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.

    İMRALI - DEM HEYETİ PAZARLIK PEŞİNDE Mİ?

    Ancak beklenen "PKK silah bıraksın" çağrısı gelmedi... Pervin Buldan'ın da "PKK'ya silah bırakma çağrısı olmadı" beyanı üzerine "İmralı-DEM heyeti pazarlık peşinde mi?" sorusu önem kazandı.
    PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)


    İmralı - DEM görüşmesi sonra gözlerin çevrildiği Kandil'den ilk tepki geldi.

    KANDİL PAZARLIĞA GİRİŞTİ

    PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, "Biz bu görüşmeyle birlikte de halen bir süreçten bahsedemeyiz. Öyle bazı kesimlerin tartıştığı gibi bir çözüm süreci, bir barış süreci söz konusu değildir. Yani bu görüşmeden yola çıkarak bir çözüm sürecinden, bir barış sürecinden söz etmek çok mümkün değil. Bunun gerçekten turnusol kağıdı İmralı'ya yaklaşımdır" diyerek pazarlığa girişti.

    Daha önce "Suriye'de işimiz yok diyen" Kandil şimdi Suriye'de köşeye sıkışan PYD ve YPG'yi koz olarak kullanmaya niyetlendi.
    PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)


    YPG'Yİ KOZ OLARAK KULLANDI: "ÖZEL SAVAŞ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

    "Bizdeki algı, düşünce, değerlendirme, tüm bunların bir özel savaş oyunu olduğu noktasındadır"     diyerek süreci süreci sabote etmek isteyen Hozat şu ifadeleri kullandı:

    "Saldırılar, soykırım saldırıları her yerde çok yoğun bir biçimde devam ediyor. Rojava'da Kürtlerin öz savunmasına karşı çıkan, Özerk Yönetim'i tasfiye etmeye çalışan, Kürtleri soykırımdan geçirmek isteyen bir zihniyet ve bir iktidar, Türkiye'de Kürt sorununu nasıl demokratik temelde çözecek? Nasıl gerçekten Kürt sorununun demokratik çözümüne samimi yaklaşacak? Dolayısıyla halen bizdeki algı, düşünce, değerlendirme, tüm bunların bir özel savaş oyunu olduğu noktasındadır. Bunu açıkça belirtmek istiyorum.

    "ERDOĞAN VE BAHÇELİ PKK'YI YOK ETMEK İSTİYOR"

    "Erdoğan ve Bahçeli PKK'yı yok etmek istiyor"     diyen elebaşı Bese Hozat, "Suriye'de YPG'ye saldırılar durmazsa çözüm olmaz" mesajı verdi.

    Hozat sözlerini şöyle sürdürdü:

    Devlet Bahçeli de ağzını açıyor, PKK'yi yok etmekten bahsediyor, Rojava'yı tasfiye etmekten bahsediyor, Kürtleri soykırımdan geçirmekten bahsediyor. Erdoğan ağzını açtığında da benzer şeylerden bahsediyor. Hep ifade ettikleri şeyler öldürmedir, yok etmedir, saldırıdır, savaştır. Yani böyle bunun dışında ortaya koydukları bir şey yok.

    YPG'yi meşru zemine çekmek isteyen Hozat, "Kürtler, Kuzey ve Doğu Suriye'de, Rojava'da büyük bir bedelle, çok ağır bedellerle can vererek, kan dökerek bir özerk statüyü, özerk sistemi oluşturmuş; bunu ortadan kaldırmak için her türlü kontra yapıyı, çeteyi, gücü kullanarak, her yerde, dünyanın dört bir yanında bunun diplomasisini yapıp destek almaya çalışarak, Kürtleri yok etmeye çalışarak, Kürt-Türk kardeşliğini sen nereye oturtabilirsin? Bundan da Kürt-Türk kardeşliğinin, Kürt-Türk kardeşliği üzerinden büyük bir hamaset yapıldığı ortaya çıkıyor" dedi.
    Öcalan'ın çağrısı sonrası Kandil silah bırakmamak için pazarlığa girişti (Takvim.com.tr)Öcalan'ın çağrısı sonrası Kandil silah bırakmamak için pazarlığa girişti (Takvim.com.tr)


    KANDİL AYAK DİRİYOR

    Kandil'in İmralı'dan gelen mesaj sonrası ayak diremesi de dikkatlerden kaçmadı.

    "Bu iktidarın, bu devletin bir çözüm iradesi ortaya çıkmış değildir. Ortada bir samimiyet yoktur" sözleriyle hükümeti hedef alan Hozat, "İnandırıcı da olamıyor. Güven de veremiyor. İnkar, imha, soykırım politikalarını tüm şiddetiyle ve hızıyla sürdürüyor. İmralı işkence, tecrit politikalarını sürdürüyor. Bir-iki görüşmenin yapılması, işkence ve tecrit sisteminin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor" diye konuştu.

    "ÖCALAN'IN ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUZ" DEYİP TEHDİT ETMEYE KALKTI: TÜRKİYE PARAMPARÇA OLUR

    İmralı üzerinden pazarlığa girişen, PKK'nın silah bırakması için Suriye ve YPG'yi koz olarak kullanan Bese Hozat, önce "Biz bir bütünen Önderliğimizin çağrılarını destekliyoruz. Önderliğimizin ortaya koyduğu çözüm iradesinin arkasındayız" dedi sonra küstah tehditler savurdu.

    Hozat "Türk devleti, AKP-MHP iktidarı, iktidarı ve muhalefetiyle bir bütünen devletin kendisi gerçek bir çözüm iradesi ortaya koymalıdır. Gerçekten Kürt sorununun demokratik çözümü, Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde bir irade ortaya koymalı. Önder Apo'nun bu çağrılarına olumlu cevap vermelidir, karşılık vermelidir ve bu konuda pratik somut adım atmalıdır" dedi.

    Şu ifadeleri kullandı:
    Türkiye'de Kürt sorunu çözülmezse, Türkiye mevcut bu politikasıyla devam ederse, Türkiye bölgede en büyük kaybeden güç olacaktır. Hiç kendisini kandırmasın. Hiç kandırmasın; Türkiye paramparça olur. Önder Apo Türkiye'nin son şansıdır.

    Türkiye, Önder Apo'yla Kürt sorununu demokratik temelde çözmezse, Türkiye gerçekten demokratikleşmezse, Türkiye o zaman bölünür. Türkiye'de yüzyıllara yayılacak etnik çatışmalar ve mezhep çatışmaları gelişir ve ortada gerçekten Türkiye Cumhuriyeti adında bir devlet kalmaz.
    PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat (Takvim.com.tr)


    "ÖZEL SAVAŞ OLMA OLASILIĞI ÇOK ÇOK YÜKSEKTİR"

    Hozat, "Bu süreç halen bir sürü belirsizlikle doludur. Özel savaş olma olasılığı çok çok yüksektir. Bu iktidarın pratiği ortadadır, duruşu ortadadır, politikaları ortadadır, uygulamaları ortadadır. Bu açıdan da mücadeleyi çok güçlü bir biçimde sürdürmek lazım. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü, Kürt sorununun demokratik çözümünü amaçlayan küresel özgürlük hamlesinin çok güçlü bir biçimde devam etmesi lazım" beyanıyla süreci sabote etti.

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