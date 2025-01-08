Ekrem İmamoğlu CHP içine salladı: Pışık derim! Bu sözler Mansur Yavaş’a mı?

HEDEFİ MANSUR YAVAŞ
İmamoğlu'nun bu açıklamalarla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldığı yorumları yapıldı. Öyle ki Takvim.com.tr parti içinde Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denkleminde 4 kollu bir savaşın yaşandığını daha önce gündeme getirmişti.
İmamoğlu ve Yavaş kurultayda birbirlerine göndermede bulunuş Özgür Özel ise ortamı toplamaya çalışmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)
Özel ve Kılıçdaroğlu partiye etkin olma yarışı verirken İmamoğlu ve Yavaş ise adaylık için savaşıyor. İmamoğlu medyadaki kalemleri ile kendisinin aday ilan edilmesi için baskı yaparken Mansur Yavaş da "Parti gösterirse aday olurum" diyerek yarışın içinde olacağının sinyalini vermişti.
EKREM İMAMOĞLU YANDAŞI İSİM YAZDI: MESAJ CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN
Ekrem İmamoğlu yandaşı Altan Sancar mesajın cumhurbaşkanı adaylığı için verildiğini yazdı.
Sancar, "İmamoğlu değişim sürecinden bu yana partisinin içine yönelik en net mesajlardan birini veriyor. Bu mesajın adresi İmamoğlu açısından belli ki bu derece sert ve net konuşuyor. CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayına yasal bir engel çıkarılmasından ve bunun CHP'de önlerini açmasından medet uman bir ekip olduğunu ve bundan haberdar olduğunu açık biçimde ilan ediyor." dedi.
İmamoğlu'na yakınlığıya bilinen CHP yandaşı Altan Sancar (X)