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Ekrem İmamoğlu CHP içine salladı: Pışık derim! Bu sözler Mansur Yavaş'a mı?

Cumhuriyet Halk Partisi iç çekişme ile gündeme gelmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu parti içini hedef alarak kriz çıkaracak sözler söyledi. "Ben bir adım geri durayım, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim" diye düşünenler olduğunu iddia eden Ekrem İmamoğlu, "Bunlara pışık derim" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözlerle adaylık savaşı verdiği Mansur Yavaş'ı hedef aldığı yorumları yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:43
Ekrem İmamoğlu CHP içine salladı: Pışık derim! Bu sözler Mansur Yavaş’a mı?

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    Başlıkların Devamı

    CHP'de uzun süredir devam eden iç çekişmeler, son aylarda olağanüstü kurultay çağrıları ve liderlik tartışmalarıyla sık sık gündeme geliyor.

    Krizin cephelerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partiyi daha da karıştıracak bir çıkış yaptı.

    EKREM İMAMOĞLU'NDAN KRİZİ TIRMANDIRACAK ÇIKIŞ
    Ekrem İmamoğlu parti içindeki bazı kişilerin, kendisinin tökezlemesini beklediğini ima ederek, onlara "pışık derim" ifadelerini kullandı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: AA)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: AA)

    İstanbul'da katıldığı bir programda konuşan Ekrem İmamoğlu, "Ben oturayım, arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın biz iktidar olalım. Öyle yağma yok." dedi.

    "PIŞIK DERİM"
    "Ben bir adım geri durayım, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim"     diye düşünenlerin olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net." iddiasında bulundu.

    Ekrem İmamoğlu ʺpışşıkʺ yaptı (Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu ʺpışşıkʺ yaptı (Ekran görüntüsü)

    HEDEFİ MANSUR YAVAŞ
    İmamoğlu'nun bu açıklamalarla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldığı yorumları yapıldı. Öyle ki Takvim.com.tr parti içinde Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denkleminde 4 kollu bir savaşın yaşandığını daha önce gündeme getirmişti.

    İmamoğlu ve Yavaş kurultayda birbirlerine göndermede bulunuş Özgür Özel ise ortamı toplamaya çalışmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)İmamoğlu ve Yavaş kurultayda birbirlerine göndermede bulunuş Özgür Özel ise ortamı toplamaya çalışmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)

    Özel ve Kılıçdaroğlu partiye etkin olma yarışı verirken İmamoğlu ve Yavaş ise adaylık için savaşıyor. İmamoğlu medyadaki kalemleri ile kendisinin aday ilan edilmesi için baskı yaparken Mansur Yavaş da "Parti gösterirse aday olurum" diyerek yarışın içinde olacağının sinyalini vermişti.

    EKREM İMAMOĞLU YANDAŞI İSİM YAZDI: MESAJ CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN
    Ekrem İmamoğlu yandaşı Altan Sancar mesajın cumhurbaşkanı adaylığı için verildiğini yazdı.

    Sancar, "İmamoğlu değişim sürecinden bu yana partisinin içine yönelik en net mesajlardan birini veriyor. Bu mesajın adresi İmamoğlu açısından belli ki bu derece sert ve net konuşuyor. CHP'nin olası cumhurbaşkanı adayına yasal bir engel çıkarılmasından ve bunun CHP'de önlerini açmasından medet uman bir ekip olduğunu ve bundan haberdar olduğunu açık biçimde ilan ediyor." dedi.

    İmamoğlu'na yakınlığıya bilinen CHP yandaşı Altan Sancar (X)İmamoğlu'na yakınlığıya bilinen CHP yandaşı Altan Sancar (X)

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