Ekrem İmamoğlu CHP içine salladı: Pışık derim! Bu sözler Mansur Yavaş’a mı?

HEDEFİ MANSUR YAVAŞ

İmamoğlu'nun bu açıklamalarla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldığı yorumları yapıldı. Öyle ki Takvim.com.tr parti içinde Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denkleminde 4 kollu bir savaşın yaşandığını daha önce gündeme getirmişti.

İmamoğlu ve Yavaş kurultayda birbirlerine göndermede bulunuş Özgür Özel ise ortamı toplamaya çalışmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)

Özel ve Kılıçdaroğlu partiye etkin olma yarışı verirken İmamoğlu ve Yavaş ise adaylık için savaşıyor. İmamoğlu medyadaki kalemleri ile kendisinin aday ilan edilmesi için baskı yaparken Mansur Yavaş da "Parti gösterirse aday olurum" diyerek yarışın içinde olacağının sinyalini vermişti.