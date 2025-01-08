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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ötekileştirme ve uluslararası izolasyonlar gibi politikaların KKTC'nin “tarihsel yolculuğunu” engelleyemeyeceğini söyledi. Sorunun 50 yıl önce formülle çözülemeyeceğini belirten Fidan, "Bu gerçekliğin artık hukuksallığa bürünerek iki devletli çözümle Kıbrıs'ın devam etmesi gerekiyor." dedi.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 18:02 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 18:02
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Kıbrıs’ta iki devletli çözüm mesajı

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. (AA)

    İkili görüşmenin görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısı düzenledi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten duydum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Kıbrıs Türk'ünün 50 yıldır maruz kaldığı izolasyon insanlık suçuna dönüşmüş durumda. Bu suç ortaklığının bir çok ortağı var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu izolasyondan en az zararı alması için KKTC'ye destek olmaya devam edeceğiz.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. (İHA)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. (İHA)

    "KIBRIS'TAKİ SORUN, 50 YIL ÖNCEKİ FORMÜLLE ÇÖZÜLEMEZ"

    Bildiğiniz gibi son 50 yılda adada bir gerçeklik oluşmuş durumda, bu gerçeklik iki ayrı kesimin birbirinden ayrı kendilerini yöneterek gelmesini sağlamıştır. Kıbrıs'taki sorun, 50 yıl önceki formülle çözülemez. Bu gerçekliğin artık hukuksallığa bürünerek iki devletli çözümle Kıbrıs'ın devam etmesi gerekiyor. Adanın tek çözüm yolunun, iki devletli çözüm olduğu görülmekte. Hayat gerçekliği içerisinde gerçeklik ile bağdaşmayan bir durumu yaratmaya çalışmak iyi bir husus değil. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm gerçekleşmesi halinde, buranın ekonomisiyle, turizmiyle enerjisiyle bölgeye muazzam bir istikrar ve katkı sağlayacağı görülmektedir. Geçmişten ders çıkarıp, Kuzeyiyle Güneyiyle adanın yoluna devam etmesi gerekiyor. İki devletli çözümün küresel barışa yapacağı katkı göz ardı edilmemelidir. Uluslararası ortamlarda, beraber kaldığımızda, iki devletli çözümün hayata geçirilebileceği konusunda herkes hem fikir. Modern bir şekilde kalkınmış bir adanın oluşmasını istiyorlar ise, iki devletli çözüm konusunda ellerin taşın altına girmesi gerekiyor.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. (İHA)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. (İHA)

    "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN UMUTLUYUM"

    Yunanistan ile Türkiye arasında cereyan eden olumlu havanın adaya da sirayet edeceğini düşünüyorum. Dünü kaybettik bugünü ve geleceği kaybetmeyelim ve dört kesim bir araya gelelim. KKTC'ye desteğimiz sonuna kadar sürecek. İki devletli çözüm olmalı, iki devletli çözüm için umutluyum."

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