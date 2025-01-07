PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye'de "Terörü bitirme" masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani (AA)





IKBY, PKK konusunda Ankara ile aynı çizgide ilerliyor.

MESRUR BARZANİ: "PKK KÜRTLÜK İDDİASINDA BULUNUYORSA SİLAH İNDİRSİN"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani geride bıraktığımız aylarda PKK'nın IKBY'deki halktan haraç aldığını ve gençleri kaçırdığını belirtip "Türkiye, PKK'ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK'nın varlığı bu savaşın nedenidir. Bu savaşın durmasını istiyorsak ve PKK, Kürtlük iddiasında bulunuyorsa bu savaşı sona erdirsin" açıklamasında bulundu.

PKK'nın IKBY iktidarını tanımadığını kaydeden Barzani, terör örgütünün buradaki halkın köyüne ve tarlasına gitmesine izin vermediğini dile getirerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"PKK kendini oraların hakimi görüyor, halkımızdan haraç alıyor, halkımıza sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor. Bu tek yönlü bir sorun değildir, çok derin meseledir. Biz hükümet olarak savaşın daha fazla içeri gelmesini önledik. PKK'ya kalsa savaşı Duhok, Zaho ve diğer şehirlerimize taşırdı. Peşmerge PKK'nın daha fazla gelmemesi için bir hat oluşturdu. Şu an da yüzlerce köyümüze savaş devam ettiği için hizmet götürülemiyor. PKK hiçbir şekilde bize kulak asmıyor."