PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye'de "Terörü bitirme" masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı

"Terörsüz Türkiye"
girişimleri ve Suriye
'de Esad sonrası tesis edilen yeni sürece müteakip PKK
'nın kökünü kazınacak.
Ankara muhataplarına "YPG ya silah bırakır ya da yok olur"
mesajı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
da "Bölücü caniler silah gömmezlerse silahlarıyla birlikte gömülürle. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur"
uyarısında bulundu.
Erdoğan 2025'in ilk kabinesinde "Biz iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz"
diyerek Ankara'nın çelik yumruğunu gösterdi.
İmralı'dan gelen "Çağrı yapmaya hazırım"
mesajının Kandil'i iyiden iyiye panikletmesi ise dikkat çekti. ANKARA - ERBİL HATTINDA KRİTİK TEMAS
Bölgenin içerisinden geçtiği kritik ve hayati süreçte Ankara'da "Suriye ve PKK"
konu başlıklı masa kuruldu. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mesrur Barzani Külliye'de (AA)
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani
'yi kabul edecek.
Erdoğan - Barzani ikilisinin bölgesel konular, PKK ile mücadele ve Suriye'deki gelişmeleri geniş kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani (AA)
IKBY, PKK konusunda Ankara ile aynı çizgide ilerliyor.
MESRUR BARZANİ: "PKK KÜRTLÜK İDDİASINDA BULUNUYORSA SİLAH İNDİRSİN"
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani geride bıraktığımız aylarda PKK'nın IKBY'deki halktan haraç aldığını ve gençleri kaçırdığını belirtip "Türkiye, PKK'ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK'nın varlığı bu savaşın nedenidir. Bu savaşın durmasını istiyorsak ve PKK, Kürtlük iddiasında bulunuyorsa bu savaşı sona erdirsin" açıklamasında bulundu.
PKK'nın IKBY iktidarını tanımadığını kaydeden Barzani, terör örgütünün buradaki halkın köyüne ve tarlasına gitmesine izin vermediğini dile getirerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"PKK kendini oraların hakimi görüyor, halkımızdan haraç alıyor, halkımıza sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor. Bu tek yönlü bir sorun değildir, çok derin meseledir. Biz hükümet olarak savaşın daha fazla içeri gelmesini önledik. PKK'ya kalsa savaşı Duhok, Zaho ve diğer şehirlerimize taşırdı. Peşmerge PKK'nın daha fazla gelmemesi için bir hat oluşturdu. Şu an da yüzlerce köyümüze savaş devam ettiği için hizmet götürülemiyor. PKK hiçbir şekilde bize kulak asmıyor."
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani
NEÇİRVAN BARZANİ: "PKK BİR ÇÖZÜMÜN OLMASINI İSTİYORSA BU EYLEMLERİNİ TERK ETMELİDİR"
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ise terör örgütü PKK'nın IKBY için de büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Türkiye'deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir." dedi.
"PKK bir çözümün olmasını istiyorsa bu eylemlerini terk etmelidir" diyen Barzani, "Türkiye'deki barış sürecinin sonuca ulaşmasından büyük mutluluk duyarız. Çözüm sadece Türkiye için değil tüm bölgeye katkı sağlar" şeklinde konuştu.
Neçirvan Barzani şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'de mevcut hükümet iş başına geçtikten sonra Kürt meselesinde gözle görülür bir ilerleme kaydedildi. Daha önce 'Kürdüm' demek çok zordu.