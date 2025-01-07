Suriyeli İslam aliminden Başkan Erdoğan’a teşekkür

2011'de başlayan iç savaş sonrası binlerce insan hayatını kaybetmiş ve yüz binlerce insan Türkiye'ye göç etmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından Türkiye'de yaşayan binlerce insan tersine göç ile ülkelerine dönmeye devam ederken Suriyeli İslam alimi Abdullaziz Elhatip Elhasani de Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.

"ESAD REJİMİ TARAFINDAN BOMBALANAN BİNALAR YENİDEN İNŞA EDİLECEK"

Esad rejimi tarafından binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirten Abdullaziz Elhatip Elhasani, "Bugün yeni bir döneme başladık. Suriye halkı Esad rejiminden sonra rahat bir nefes alabildi. Özgür Suriye'de Esad rejimi tarafından bombalanan binalar yeninden inşa edilecek. Suriye'de çok uzun yıllar babası ve oğlu tarafından Suriye'de çok kan döküldü. 400 bine yakın şehit verildi, milyonlarca insan yaralandı. İnsanlar, 13 yıl boyunca göç etmek zorunda kaldı." dedi.

Suriyeli İslam Alimi Abdullaziz Elhatip Elhasani

"TÜRK HALKINA KALPTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Misafirperverlikleri ve Suriye halkına sahip çıktıkları için Türk halkına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ifade eden Elhasani, şöyle devam etti:

Bütün Arap devletleri burada savaşan mücahitlere yüz çevirdi. Tek destek çıkan ve özgürleşmemizde yanımızda olan tek reis Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye halkına destek veren kendisidir. Suriye'nin kuzeyini ayağa kaldıran ve mazlumlara yardın eden tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkemizden giden Suriye halkına kucak açıp, gidenleri seneler boyunca misafir etti ve şeref duruşu gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzattığı elin kıymetini Beşar Esad bilmedi. Esad, uzatılan eli kabul etseydi Suriye halkı buna saygı gösterecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim, muhacir Suriye halkına gösterdikleri ilgiden dolayı. Türk halkından verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Türk halkına kalpten teşekkür ediyoruz.