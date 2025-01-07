CHP/DEM’li Ahmet Özer’in bankamatik memurları ifşa oldu! Esenyurt’u böyle hortumladılar: Erdinç Aktaş işe gitmeden milyonlar aldı

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CHP/DEM'li Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlükler ise teker teker ortaya çıkarılıyor. Ahmet Özer'in nepotizmin dibine vurup belediyeyi aile şirketine çevirdiği bilinirken çalışan listesinde olup hiç işe gelmeyen bankamatik memurları tespit edildi.



O isimlerden biri de 2020-2024 yılları arasında Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Erdinç Aktaş.

Terör tutuklusu Ahmet Özer ve Esenyurt bankamatikçisi Erdinç Aktaş (Takvim.com.tr)



İŞE GİTMEDEN 4 YILDA 2 MİLYON CEBE İNDİRDİ



SABAH'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Aktaş'ın 21 Aralık 2020 tarihinde işe girişi yapıldığı, 2024 yılına kadar maaş aldığı ve tek bir gün dahi işe gitmeyip bir de üzerine fazla mesai ücreti yazdırdığı saptandı.



Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın 2020-2024 döneminde Esenyurt Belediyesi'nin kasasından 2 milyon liraya yakın ücret aldığı belirlendi.