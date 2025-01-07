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CHP/DEM'li Ahmet Özer'in bankamatik memurları ifşa oldu! Esenyurt'u böyle hortumladılar: Erdinç Aktaş işe gitmeden milyonlar aldı

CHP/DEM'li Ahmet Özer'in Esenyurt Belediyesi'ni akraba şirketine çevirme skandalı hafızalardaki yerini korurken hiç çalışmadan maaş alan bankamatik memurları da birer birer ifşa oluyor. 2020-2024 yılları arasında Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Erdinç Aktaş'ın işe gitmeden maaş ve mesai aldığı ortaya çıktı. 4 yılda 2 milyon liraya yakın bir meblağı cebe indiren Aktaş'ın yerine gelen CHP Esenyurt ilçe teşkilatında görevli İsmail Araç'ın da işe gitmeden maaş aldığı saptandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:57
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in bankamatik memurları ifşa oldu! Esenyurt’u böyle hortumladılar: Erdinç Aktaş işe gitmeden milyonlar aldı

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    CHP/DEM'li Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ndeki usulsüzlükler ise teker teker ortaya çıkarılıyor.

    Ahmet Özer'in nepotizmin dibine vurup belediyeyi aile şirketine çevirdiği bilinirken çalışan listesinde olup hiç işe gelmeyen bankamatik memurları tespit edildi.

    O isimlerden biri de 2020-2024 yılları arasında Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan Erdinç Aktaş.

    Terör tutuklusu Ahmet Özer ve Esenyurt bankamatikçisi Erdinç Aktaş (Takvim.com.tr)Terör tutuklusu Ahmet Özer ve Esenyurt bankamatikçisi Erdinç Aktaş (Takvim.com.tr)

    İŞE GİTMEDEN 4 YILDA 2 MİLYON CEBE İNDİRDİ

    SABAH'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Aktaş'ın 21 Aralık 2020 tarihinde işe girişi yapıldığı, 2024 yılına kadar maaş aldığı ve tek bir gün dahi işe gitmeyip bir de üzerine fazla mesai ücreti yazdırdığı saptandı.

    Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın 2020-2024 döneminde Esenyurt Belediyesi'nin kasasından 2 milyon liraya yakın ücret aldığı belirlendi.

    Esenyurt bankamatikçisi Erdinç Aktaş (Takvim.com.tr)Esenyurt bankamatikçisi Erdinç Aktaş (Takvim.com.tr)

    Erdinç Aktaş'ın 31 Mart 2024'teki yerel seçimler nedeniyle işten ayrıldığı, bu kapsamda Esenyurt'tan meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.

    Seçimlerin ardından Aktaş, Esenyurt Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Aynı zamanda İBB meclisine girdi. Aktaş'ın Esenyurt Belediyesi'nde Kültür Sanat ve Eğitim Komisyonu Başkanı olduğu görüldü.

    Esenyurt bankamatikçisi Erdinç Aktaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Esenyurt bankamatikçisi Erdinç Aktaş ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)



    BİR BANKAMATİK MEMURU DAHA TESPİT EDİLDİ

    Yeni yönetim göreve gelmeden görevini bırakan Erdinç Aktaş'ın yerine de terör örgütü PKK bağlantıları nedeniyle görevinden alınan Ahmet Özer döneminde Esenyurt CHP Gençlik Kolları Başkanı olan İsmail Araç getirildi.

    Araç'ın da işe gelmeden maaş aldığı, hiçbir şekilde mesai kurallarına uymadığı ortaya çıktı. Esenyurt'ta yeni yönetimin bankamatik memurlarını ortaya çıkarmasıyla İsmail Araç da apar topar görevinden ayrıldı.

    CHP/DEMli Ahmet Özerin nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: JR Özerler WhatsApptan talimat yağdırmışCHP/DEMli Ahmet Özerin nepotizm şeması! Belediyeyi akrabalarına peşkeş çekti: JR Özerler WhatsApptan talimat yağdırmış



    AHMET ÖZER'İN NEOPTİZM ŞEMASI... EVLADA, KARDEŞE, YEĞENE, KUZENE BALLI GÖREVLER

    Gelelim belediyeyi akraba şirketine çeviren Ahmet Özer'in kurduğu nepotizm şemasına...

    Ahmet Özer'in kızı Serap Özer'i Medya ve İletişim Müdürü, Oğlu Serhan Özer'i Fen İşleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne Danışman, Kardeşi Azad Özer'i ise Koruma Sorumlusu yaptığı belirlendi.

    Yeğeni Muhammet Özçoban Özel Kalem Müdürü, dayı oğlu Muhammet Yılmaz İşyeri Ruhsat Müdürü, yeğen Savaş Çağlar ise önce İmardan Sorumlu Danışman daha sonra Teknik İşler ve İmar Müdürü olarak görev aldı.

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